В Госдуму внесен законопроект о блокировке интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ. Как известно, чаще других этим грешат принадлежащие западным компаниям Twitter, Facebook и YouTube. Ранее с просьбой законодательно защитить права россиян на свободное получение информации к парламенту обратился Роскомнадзор. В нем считают, что ограничение доступа к российским СМИ и информресурсам — это нарушение ст. 29 Конституции РФ и иностранные компании не вправе этого делать.

«Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из России, и, конечно, этому нужно противодействовать. Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан».

Законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ внесла в Думу группа депутатов из комитета Госдумы по информационной политике во главе с его председателем Александром Хинштейном, а также сенатор Алексей Пушков. Как говорится в проекте документа, решение о блокировке может быть принято, если ресурс ограничил доступ к общественно важной информации: «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц».

Вводится также понятие «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус генпрокурор или его заместители по согласованию с МИДом могут присвоить тем, кто допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Роскомнадзор будет вести перечень таких лиц и получит право частично или полностью ограничивать доступ к их ресурсам. Штрафы за цензуру в интернете составят до 3 млн руб.

Напомним, что наше законодательство уже позволяет блокировать в интернете информацию, содержащую, в частности, детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, а также оскорбляющую человеческое достоинство и унижающую государство. Кроме того, блокировке подлежат ресурсы, нарушающие требования законов — например, касающихся защиты авторских прав или деятельности СМИ — иностранных агентов.

Политолог Дмитрий Егорченков отмечает, что иностранные площадки, работающие в российском информационном пространстве, не соблюдают российское законодательство. «Я не считаю, что это должна быть полная блокировка, любой жесткий запрет в информационной среде — вещь малоэффективная. Но регулировка, безусловно, должна быть»,— уверен эксперт.

Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против отечественных медиа поддержала Общественная палата РФ. Как считает первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич, он станет первым шагом в цепочке мер, которые заставят западные компании уважать права российских пользователей.

«Необходимо продолжать совершенствовать российское законодательство. Государство должно иметь широкий набор инструментов для воздействия на интернет-платформы, нарушающие законодательство РФ, как экономического, так и технического характера», — сказал Малькевич.

Галдящие о «свободе информации» западные компании на самом деле постоянно прибегают к цензуре, блокируя нежелательные с их точки зрения, сообщения.

Так, 12 июня 2020 года Twitter заблокировал 1152 аккаунта из России, связанных с сайтом «Актуальная политика». По версии Twitter, он занимается пропагандой при поддержке государства — в частности, «скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей». 15 июня Twitter «за нарушение правил» также заблокировал аккаунт конкурса управленцев «Лидеры России».

В августе Twitter создал специальные метки для аккаунтов чиновников и СМИ, которые находятся под контролем властей. Такая маркировка появилась, в частности, в аккаунтах пресс-службы Кремля, правительства России, МИДа и в личном аккаунте зампреда Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Twitter пошел дальше. 19 августа он перестал выдавать в поиске аккаунты Russia Today (RT), а на следующий день — российского новостного агентства Sputnik. В сентябре сеть микроблогов таким же образом удалила из поисковой выдачи аккаунт «РИА Новости»: пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, не могли найти её ни в России, ни в других странах.

В сентябре YouTube наложил ограничения на документальный фильм Александра Рогаткина (телеканал «Россия 1») «Беслан», что Роскомнадзор счел актом цензуры. В Google, которому он принадлежит, сообщили, что наложили возрастные ограничения, якобы, из-за сцен насилия и жестокости.

27 октября Роскомнадзор заявил, что YouTube, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Среди них — «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1». В ноябре Роскомнадзор потребовал от Google «снять ограничения с видеоматериалов YouTube-канала «Соловьев LIVE».

В ведомстве заметили, что ролики журналиста Владимира Соловьева больше не попадают на вкладку «Тренды», хотя раньше это было регулярно.

В России решение о новом законе встретили с одобрением. Как заявила в ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, его давно ждали.

По её мнению, речь идет о возвращении Российской Федерацией своего информационного суверенитета. «Сейчас мы, слава Богу, начинаем забирать его обратно. Принятые законопроекты направлены на возвращение контроля над нашим информационным пространством, которое в настоящее время полностью принадлежит так называемому потенциальному противнику», — отметила Маргарита Симоньян. Она напомнила, что главный телеканал в России — You Tube, главный способ общения — WhatsApp и другие популярные ресурсы принадлежат американцам. Российский пользователь получает информацию на их информационных платформах.

Вспоминая о 90-х, Симоньян отметила, что «мы в эту свободу продолжали верить очень долго. И лишь когда RT стал набирать силу в интернет-пространстве, Запад спохватился, и пошла информационная артиллерия. Ежедневно выходили статьи против нас, а потом и началась открытая война», — рассказала журналистка. Так, Facebook за один день удалил почти 200 аккаунтов «Спутника». Twitter официально запретил личный поиск Маргариты Симоньян. Все это ещё раз доказывает, что США осуществляет цензуру в нашем информационном пространстве, отметила она.

Кстати, к чему приводит такая политическая цензура, которую беззастенчиво практикуют в интернете американские компании, свидетельствует избирательная кампания в самих США. Ведущие информационные платформы оказались там на стороне демократов и стали активно противодействовать президенту Дональду Трампу и его сторонникам, чьи посты тотально скрывались или блокировались соцсетями. При этом руководители соцсетей не предпринимали аналогичных действий против Джо Байдена и идеологически близких им блогеров и страниц. И это было уже даже больше, чем цензура, — это прямое вмешательство в избирательный процесс.

И вот с такой же цензурой, если не принять мер, может столкнуться в ходе будущих выборов и Россия.

Понятно, что доморощенные либералы будут кричать о покушении на «свободу информации», заявлять, что новый закон якобы «препятствует» праву на выражение мнения. Но дело обстоит ровно наоборот.

Российский законопроект как раз направлен на то, чтобы правдивая, объективная информация из России — как от физических, так и от юридических лиц — могла свободно распространяться, и была максимально доступной для всех.

Источник: https://nstarikov.ru/zakon-ob-informacionnom-prostranstve-zashhitit-prava-rossijan-ot-zapadnoj-cenzury-121704