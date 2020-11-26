Очередная поучительная история. И снова — из личных наблюдений.

Вчера Байден официально представил свою «новую молодую» команду. О каждом из тех, кто в ближайшие 4 года так или иначе будет представлен в нашей новостной повестке, мы обязательно поговорим. Но сегодня мне хотелось бы остановился на будущем госсекретаре Энтони Блинкене.

Просто потому, что его вчерашняя речь буквально взорвала информационное пространство и вызвала эффект разорвавшейся бомбы в соцсетях.

Вопреки ожиданиям, Блинкен рассказал не о будущем, а о прошлом, изложив историю своей семьи. Особое внимание Блинкен уделил рассказу о своем отчиме Самуэле Писаре (1929-2015), который был известным международным юристом, правозащитником, почетным послом ЮНЕСКО и специальным посланником в области образования о Холокосте.

И именно в этом отрывке Блинкен озвучил два факта, которые в буквальном смысле довели американскую публику до слез. Во-первых, он сказал, что американский солдат (один из тех, кто нашёл сбежавшего из концлагеря и прятавшегося в лесу мальчика) — был афроамериканцем. Во-вторых, он усилил драматургию, рассказав, что спасённый отчим «опустился на колени и сказал единственные три слова на английском которые знал (им его научила мать ещё до войны): «Боже, благослови Америку»».

Закончил своё выступление Блинкен словами «Это мы. Это то, что Америка представляет миру». Вся эта мизансцена заняла не более двух минут, но её хватило для того, чтобы утирающая слёзы умиления публика разразились дружными аплодисментами и восхищенными рецензиями.

Были ли на самом деле в истории спасения отчима афроамериканец и три заветных слова или же это — художественный вымысел, уже не важно. Главное, что Америка поверила в то, что она снова может быть великой. Такой же, как была тогда, когда спасала маленького еврейского мальчика в немецком лесу.

И, нет! Не спешите напоминать мне о том, что тогда мир спас советский солдат. Для американцев, живущих в своём манямирке, спасителем является именно американский военный. Так было, так есть и так будет.

И Блинкен, будучи умным человеком, вчера виртуозно сыграл на этом, одномоментно став всеобщим любимцем.

И в этом нет ничего удивительного. Ведь американцы не стесняются быть патриотами. Они не стыдятся на каждом углу заявлять о своей исключительной роли в установлении мира по всей планете. Они ничтоже сумняшеся записывают себе в актив все, к чему имеют даже самое косвенное отношение. На том и стоят.

И, знаете, это именно то, чему нам нужно у них учиться.

Потому что, если мы и дальше будем позволять переписывать нашу историю и, следуя призыву некоторых, стыдиться наших дедов и каяться за прадедов — в итоге мир будет знать только одного спасителя и миротворца. Американского солдата. А наши победители все дальше будут уходить в тень. И тьму. Ту самую, которую сейчас активно создают любители переписывания истории, выставляющие советского и российского солдата оккупантами.

В связи с чем нам нужно учиться быть патриотами. В самом широком смысле этого слова. А патриотизм должен быть частью нашей жизни на всех уровнях.

И не нужно стесняться напоминать миру о том, кому он в действительности обязан своим освобождением. Иначе через десяток-другой лет какой-нибудь американский госсекретарь с высокой трибуны заявит о том, что Берлин штурмовали американские морские пехотинцы, а флаг над Рейхстагом водрузил афроамериканец. Флаг, разумеется, американский.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/julija-vitjazeva-esli-my-prodolzhim-pozvoljat-perepisyvat-nashu-istoriju-121674