Россия решилась на освоение одного из крупнейших в стране месторождений свинцово-цинковых руд. Но так как находится оно на архипелаге Новая Земля в Северном ледовитом океане, для его разработки выбран необычный, но перспективный способ – с помощью первого плавучего горно-обогатительного комбината.***Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NmosRRhW7DE