Россия строит плавучий горный комбинат в Арктике
18:45. 25 ноября 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Россия решилась на освоение одного из крупнейших в стране месторождений свинцово-цинковых руд. Но так как находится оно на архипелаге Новая Земля в Северном ледовитом океане, для его разработки выбран необычный, но перспективный способ – с помощью первого плавучего горно-обогатительного комбината.
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