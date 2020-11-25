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Россия строит плавучий горный комбинат в Арктике

18:45. 25 ноября 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Россия решилась на освоение одного из крупнейших в стране месторождений свинцово-цинковых руд. Но так как находится оно на архипелаге Новая Земля в Северном ледовитом океане, для его разработки выбран необычный, но перспективный способ – с помощью первого плавучего горно-обогатительного комбината.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NmosRRhW7DE

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