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Знаете что интересно? Средневековая Европа (на которых сегодня равнение) бань не знала. Ходили завшивевшие,чесались… И с них нам брать пример?