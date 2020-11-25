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Фестиваль БАННЫЙ СПАС в 2020 – секреты РУССКИХ БАННЫХ МАСТЕРОВ! Дремучие – Часть 2

22:25. 25 ноября 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=76GO3bQhwq8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9658 8864
    Stelm 26 ноября 2020 в 0:45

    Знаете что интересно? Средневековая Европа (на которых сегодня равнение) бань не знала. Ходили завшивевшие,чесались… И с них нам брать пример?

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