Прорисовывается трогательное единение между современными либералами – ну теми, например, кто на газпромовские деньги снимал кино про "Крепостных Брестской Крепости" и преданного генерала Власова, а теперь в Ютубе отмазывает Потанина. И самыми откровенными чернорубашечниками. Что лишний раз доказывает – и те, и другие, и либералы, и черносотенцы – проходят по одному олигархическому ведомству,и те, и другие абсолютно неразличимы в своем страхе перед социализмом, в своей ненависти к социализму. А значит – стоит ли на Нюрнберг пенять?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ri4LrHZFLqM