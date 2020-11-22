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Дорогая Реакция // АгитПроп 22.11.2020

13:15. 22 ноября 2020 93 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Прорисовывается трогательное единение между современными либералами – ну теми, например, кто на газпромовские деньги снимал кино про "Крепостных Брестской Крепости" и преданного генерала Власова, а теперь в Ютубе отмазывает Потанина. И самыми откровенными чернорубашечниками. Что лишний раз доказывает – и те, и другие, и либералы, и черносотенцы – проходят по одному олигархическому ведомству,и те, и другие абсолютно неразличимы в своем страхе перед социализмом, в своей ненависти к социализму. А значит – стоит ли на Нюрнберг пенять?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ri4LrHZFLqM

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12 12
    Сергей 22 ноября 2020 в 13:40

    видео нет

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  • 8187 7679
    KT 22 ноября 2020 в 14:02

    Иудохристианство и жидоруководство не дремлет,работает.У них богатый опыт,они знают-что вода камень точит.
    Правда,некоторые не знают или не понимают этого и торопятся,приходиться за них,самому”солнцеликому”,мазу тянуть.

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