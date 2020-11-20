Концептуал СМИ Кем был министр финансов Российской Империи Сергей Витте?

Какие проблемы были в стране в конце 19 века? Что император ценил в профессиональных качествах своих подчинённых? Какую роль играл Дмитрий Мартынович Сольский? С помощью чего были увеличены иностранные инвестиции в Россию? К чему привела денежная реформа 1907 года?



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