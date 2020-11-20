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Кто контролировал деньги в Российской Империи?

22:04. 20 ноября 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Кем был министр финансов Российской Империи Сергей Витте?

Какие проблемы были в стране в конце 19 века? Что император ценил в профессиональных качествах своих подчинённых? Какую роль играл Дмитрий Мартынович Сольский? С помощью чего были увеличены иностранные инвестиции в Россию? К чему привела денежная реформа 1907 года?

ВЗЛЁТ НАД ПРОПАСТЬЮ. 1890-1917 ГОДЫ

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-kontroliroval-dengi-v-rossiyskoy-imperii

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