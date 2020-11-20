Кто контролировал деньги в Российской Империи?
22:04. 20 ноября 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Кем был министр финансов Российской Империи Сергей Витте?
Какие проблемы были в стране в конце 19 века? Что император ценил в профессиональных качествах своих подчинённых? Какую роль играл Дмитрий Мартынович Сольский? С помощью чего были увеличены иностранные инвестиции в Россию? К чему привела денежная реформа 1907 года?
Концептуал ТВ
Лапша на уши.
Витте был человеком любимой внучки королевы Виктории Алиски.
ОНА рулила а Колька-тряпка.
Витте работал на Англию.