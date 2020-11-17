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Била их прикладом и расстреляла 20 фашистов. Герой Советского Союза Мария Карповна Байда

14:14. 17 ноября 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I0Cw9OoImoA

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Била их прикладом и расстреляла 20 фашистов. Герой Советского Союза Мария Карповна Байда

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