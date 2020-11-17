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Для йога жизнь человека – сеть майи (иллюзии), в которую, как в западню, попадают человеческие существа и которая, как судно, служащее для того, чтобы переплыть океан, нужна только для одной цели – достижения, при правильном её использовании, Мира, трансцендентного всем обусловленным состояниям феноменального бытия.