Новости Украины и Новороссии 12 июля 2020

«Во время обстрелов было столько раненых, что нам приходилось спать по полтора часа в сутки», — эти слова словно эхом возвращают нас в тот страшный 2014 год, когда в Старобешево ворвались украинские фашисты. Оставшиеся на своих местах медики центральной районной больницы на себе испытали ужас беспредела и непонимания ситуации.

«У кого была паника, он уехал. Он сразу покинул. Кто-то попозже покинул», — рассказал в интервью корреспонденту Министерства информации ДНР заведующий хирургическим отделением района, хирург Богдан Макаров.

По словам Макарова, работать им приходилось в условиях, когда в больнице с первого по третий этаж не было стёкол, а сами операции проходили под обстрелами. Электричество от резких скачков напряжения то и дело пропадало. Пользовались подручными способами: мобильными телефонами, свечками, фонариками. Было трудно, потому как на тот момент в Старобешевской больнице их было всего трое: сам Макаров, Евгений Груба, заведующий травматологией и врач анестезиолог-реаниматолог Людмила Палий.

Был массовый наплыв пациентов с травмами, полученными в результате взрывов и боевых действий. Это были тяжёлые и крайне тяжёлые пациенты, причём разного возраста. В той же больнице оперировали как мирных, так и раненых военных.

«За два месяца мы выполнили здесь 342 операции. Ну очень много!.. Это были тяжёлые, крайне тяжёлые больные, любые! И лёгкие. Но лёгких было немного. В основном тяжёлые и крайне тяжёлые с пулетравмой», — поделился Макаров.

Много лет Макаров оперировал больных в спокойной и мирной обстановке. В 2014 году всё изменилось. Условия стали боевыми.

«Живя в одной стране, я прекрасно понимал, что такое вообще Украина, как она образовывалась. Историю все знаем, что эти земли все, конечно, были исконно русские… Но как-то мы жили вместе! И когда это началось… Я был, скажем так, мягко говоря, обескуражен этим всем… Это было удивление, крайнее удивление! Как? Почему? Как такое могло быть?» На эти вопросы у Макарова до сих пор нет ответа.

После вторжения на Донбасс укрофашистские батальоны заняли больницу, превратив её в место временного обитания. Они, как немецкие фашисты в годы Великой Отечественной, создавали атмосферу запугивания персонала. И вели себя так, словно им нацистский дед всё это рассказал, как себя вести в Донбассе.

«На мой взгляд, если бы наши не подоспели, то через дня два они, наверно, расстреляли бы нас. Их задача была обезглавить район, то есть ликвидировать всех, кто может спасать людей, регулировать всю инфраструктуру. Это была их главная задача», — уверен врач.

С особой жесткостью украинские националисты относились к воевавшим на стороне республик, тяжело раненным ополченцам, лежавшим в реанимации. Они пытали людей, достреливали в санпропускнике. И ставили на территории больницы миномёт, чтобы вызвать огонь на себя.

«В нас тыкали стволами, говоря, что мы сепаратисты, нас надо расстрелять, — с ужасом вспоминает Макаров.

— Они били человека. Спина, лежит! У него было ранение в голову…. Одного били прикладом по голове, добивали в реанимации. Второго — у него было ранение ног — они давили на раны специально!».

Зачастую, когда проводились операции со стороны вооружённых формирований Украины, происходили обстрелы. Но все операции доводились до конца.

«У тех, которые лежали у нас в отделении, были очень тяжёлые травмы органов брюшной полости. Приходилось, когда повреждено несколько органов, делать сразу несколько операций в одной операции», — сказал хирург Макаров.

Гражданское население сильно страдало от военных действий. Осколочные травмы, пулевые. Приходилось оперировать также и «всушников». Ведь долг доктора — спасать жизнь, а уж потом каждый ответит за содеянное.

«Мы всех спасали. И украинских, и наших, и гражданских — всех, которые поступили. Мы как-то не сортировали. Хотя половина из них, когда приезжала сюда, поверьте мне, была со свастиками на груди. Половина! И половина — были с Западной Украины. В основном — они! У них у всех, а если не у всех, то у каждого третьего — это стабильно была свастика выколота на груди!..» — рассказал врач.

Сегодня Старобешевская центральная районная больница работает в обычном режиме. Там проходят плановые и внеплановые осмотры, операции, поставки медикаментов. Также идёт подготовка к летнему периоду, проводится косметический ремонт здания.

Данный ролик был подготовлен в рамках проекта «Современные герои Республики», организованного Министерством информации ДНР, при поддержке министерств и ведомств республики. Проект направлен на освещение патриотизма и героизма людей разных профессий, которые во время обстрелов со стороны ВСУ не покидали своих рабочих мест и продолжали выполнять свой профессиональный долг.

Читайте также: Пожары бушуют уже трое суток: Киев тянул с важным запросом к ЛНР