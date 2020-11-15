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Настоящий дурак

23:22. 15 ноября 2020 205 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Джон Болтон был одним из самых глупых людей в правительстве, с которым мне пришлось работать. Угрюмый, унылый и тихий парень, он ничего не добавил в Национальную безопасность, кроме «Ну и дела, пошли на войну».
Также незаконно обнародовано много секретной информации. Настоящий дурак! (с) Дональд Трамп.

Блин, Дональд, так то оно так, но ты же сам его назначил советником по национальной безопасности (!), хотя кто такой Болтон, было прекрасно известно – он даже на фоне самых упоротых неоконов смотрелся абсолютным неадекватом, мечтающим любой ценой начать войну с Ираном, чего сам собственно никогда и не скрывал, в результате чего его сторонились даже в банде Чейни.

Впрочем, детали подбора советника по нац.безопасности, хорошо известны из книги Боба Вудворда "Страх в Белом доме" https://colonelcassad.livejournal.com/5022663.html, где он приводит воспоминания бывшего стратега Трампа Стива Бэннона:

Встреча с Трампом не прошла слишком гладко. Макмастер говорил слишком много, и беседа закончилась быстро.
Бэннон, который присутствовал там, впоследствии рассказывал: "Макмастер не закрывал свой поганый рот 20 минут излагая представления о мире. Долбанный книжный червь Петреуса". В 2007 году Макмастер входил в состав Багдадского мозгового центра, который консультировал генерала Дэвида Петреуса по всем аспектам войны в Ираке.
После ухода Макмастера, Трамп спросил: "Кем был этот парень? Он ведь написал книгу. В ней говорились всякие гадости о людях. А ты вроде бы сказал, что он из сухопутных сил.
- Он и есть из сухопутных сил.
- Он одет как продавец пива.
На взгляд Бэннона костюм Макмастера не тянул больше чем на 200 долларов, а может даже и на 100 долларов.
Следующим на очереди был Джон Болтон, бывший представитель США в ООН ультраправых взглядов. Этот получивший диплом с отличием выпускник Йеля поддерживал войну в Ираке и предлагал свергнуть существующие режимы в Иране и Северной Корее. Он был завсегдатаем канала Fox-News – судя по его налоговой декларации он получил от Fox в 2017 году 567 000 долларов. Отвечал он великолепно, но Трампу не понравились его большие усы. Он не выглядел подобающим образом.

Надо было ознакомиться с его биографией подробнее, а не концентрироваться на усах, как до этого на одежде Макмастера.
На деле, у этого назначения есть иная подоплека, которую Трамп не любит вспоминать – ему пришлось выбрать Болтона, чтобы сохранить поддержку "чайной партии" и оборонного лобби, которая была крайне для него важна из-за "Рашагейта" и попыток импичмента. Назначив Болтона, Трамп бросил им кость, ограничившись лишь тем, что не дал Болтону развязать войну с Ираном, но вполне себе одобрив делишки Болтона и Помпео в Венесуэле.

Метки: болтон, макмастер, США, Трамп, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6330271.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 34807 30317
    Вячеслав 16 ноября 2020 в 9:43

    Смысл многих наших слов исказили попы и иже с ними… Разбойник, крамола, теперь – это…

    Дурак – просветлённый человек, не пользующийся умом («д» – данный, имеющий, «ур» – свет, «ра» – солнце, отсюда русское «УРА»; «к» – принадлежащий к чему-либо). На начальной ступени развития ум является лучшим другом человека. Но в конце человеческой эволюции он становится худшим врагом, потому что этот несовершенный орган познания ограничен примитивностью восприятия пяти чувств: обоняния, осязания, вкуса, зрения и слуха – других вводных каналов информации у ума нет. В русских народных сказках Иван-дурак всегда в эволюционном отношении выше своих умных братьев. Человек, использующий только способности ума, не в состоянии решить, например, такую задачу: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Дурак, используя не ум, а иные, более совершенные способы познания мира, легко справляется с такими задачами. Именно поэтому Россия является страной дураков: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Со временем прихода иудо-христианства приобрело негативный смысл…

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