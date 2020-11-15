Подавляющее большинство населения бывшего СССР никогда не рассматривало Украинское Государство (УГ) как некую искусственную агломерацию из различных субъектов Российской Империи.

Более того: Украинскую ССР воспринимали «единым и неделимым целым» как в эпоху существования единого союзного советского государства, так и в эпоху краха социализма и нищеты 1990-х-начала 2000-х.



Карта Угорской Руси, изданная в Вене в 1897 году.

Но так ли «едино и неделимо» по своему этническому составу население современного УГ? Для ответа на данный вопрос мы решили начать наше скромное исследование с «этнографической загадки». Взгляните для начала на следующие статистические данные:

1). Согласно Чехословацкому исследованию «Podkarpatská Rus: všeobecný zeměpis se zvláštnímzřetelem k životu lidu», изданному в Праге в 1924 г., население Чехословакии после переписи населения в 1921 г. составило:

♦ чехов и словаков — 8 млн 760 тыс. 957 чел.,

♦ немцев — 3 млн 123 тыс. 448 чел.,

♦ мадьяр — 747 тыс. 096 чел.,

♦ русских — 461 тыс. 466 чел.,

♦ поляков — 75 тыс. 852 чел.,

♦ евреев — 180 тыс. 535 чел.,

♦ прочих народов — 23 тыс. 052 чел.

2). Согласно Британскому статистическому сборнику «The Statesman’s year-book», изданному в Лондоне в 1937 г., население Чехословакии после переписи населения в 1921 г., а также по состоянию на 01 декабря 1930 г. составило:



♦ чехов и словаков — 9 млн 688 тыс. 770 чел.,

♦ немцев — 3 млн 231 тыс. 688 чел.,

♦ венгров — 691 тыс. 923 чел.,

♦ русских — 549 тыс. 169 чел.,

♦ поляков — 81 тыс. 737 чел.,

♦ евреев — 186 тыс. 642 чел.,

♦ прочих народов — 49 тыс. 636 чел.

3). Согласно 61-му тому «Большой Советской Энциклопедии», изданному в Москве в 1934 г., население Чехословакии после переписи населения в 1921 г. составило:



♦ чехов и словаков — 8 млн 760 тыс. 937 чел.,

♦ немцев — 3 млн 123 тыс. 568 чел.,

♦ мадьяр — 745 тыс. 431 чел.,

♦ украинцев — 461 тыс. 849 чел.,

♦ поляков — 75 тыс. 853 чел.,

♦ евреев — 180 тыс. 855 чел.,

♦ прочих народов — 25 тыс. 871 чел.

Внимание, вопрос: «как почти полмиллиона „русских“ граждан Чехословакии, которые признавались „русскими“ как самой Чехословакией, так и другими европейскими государствами, внезапно превратились в „украинских“ граждан, которыми их назвало официальное советское научное издание, где подобная „ошибка“ не могла быть напечатана в принципе»?! Давайте разбираться в данном сложном вопросе вместе!..

Чему советских граждан учила историческая наука в школах и ВУЗах СССР? Историческая наука учила советского человека тому, что «Российская Империя была тюрьмой народов. Но великая коммунистическая партия большевиков во главе с Ульяновым-Лениным разрушила тюремные стены и клети, благодаря чему каждый из советских народов получил свое государство: узбеки получили Узбекистан, киргизы — Киргизстан, белорусы — Белоруссию, украинцы — Украину и т. д.».

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что в начале 1920-х годов миллионы бывших подданных Российской Империи, которые проживали на территории Малороссии, Новороссии, Подолья и Волыни, были записаны в разряд «украинской нации». А как по-другому?

Не могут же на территории Украинской ССР проживать русские? Что? Они говорят, думают и видят сны на русском?! Не беда — проведем украинизацию, заставим их выучить «украйинську мову» и никуда они не денутся — рано или поздно все равно осознают себя «щирыми (т. е. настоящими) украинцами»!

«Стоп!» — скажете вы. «Где-то мы уже это видели и слышали! Не иначе как “Кремлевской пропагандой” потянуло от этой статьи!»— подумают многие.

И именно поэтому дальше мы не будем повествовать о дореволюционном «русском триединстве» малороссов, белорусов и великороссов. Именно поэтому мы не будем тратить драгоценное время читателя на инспирирование механизмов планомерной многолетней работы генштабов Австро-Венгрии и Германии над созданием «новой украинской нации».

Именно поэтому мы не будем оперировать поверхностными и общеизвестными фактами, а перейдем к более не очевидным, но более наглядным примерам создания «украинской нации» руками раннего Советского государства.







Брошюра «Угорска Русь и её жители», издана в Вене, 1897 год.

История Подкарпатской Руси корнями своими уходит вглубь общерусской истории, насчитывающей более тысячи лет. Тем не менее более пристальное внимание мы должны обратить на новейшую историю Европы, ведь именно она является предметом данной статьи.

Так, территория Подкарпатской Руси вошла в состав Австро-Венгерской империи Габсбургов в 1772-1775 гг., и населена она была «русскими» или «русинами», а не мифическими «украинцами». Далее, после распада Австро-Венгерской империи 08 ноября 1918 года первая Рада русских жителей предгорья Карпат в Старой Любовне (позднее в Прешове) принялa постановление об отделении от Венгрии.

Тем не менее вопрос о присоединении к какому-либо другому государству решён не был. Так, 09 ноября 1918 г. Рада в Ужгороде высказалась за присоединение к Венгрии в качестве автономной территории, однако дальнейшего развития подобные настроения не нашли.

12 ноября 1918 г. Рада русинских эмигрантов во главе с Григорием Жатковичем, прошедшая в Скрентоне, то есть на территории США, предварительно проголосовала за присоединение к Чехословакии и приняла решение провести плебисцит всех американских выходцев из указанных территорий бывшей Австро-Венгрии. Опрос прошёл в декабре того же года, и 67% респондентов проголосовали за вхождение края в Чехословакию.

Затем последовала «Парижская мирная конференция» (1919-1920 гг.), дипломатические, кулуарные, «подковерные» и прочие политические игры, подписание «Трианонского мирного договора», согласно положениям которого бывшую Австро-Венгрию раздробили на множество «незалежных» частей, но в результате всех указанных мероприятий Подкарпатская Русь оказалась в составе именно Чехословакии.



Карта Венгрии после подписания Трианонского договора 04 июня 1920 года.

Шли годы, но русское население края никоим образом не ущемлялось со стороны властей многонациональной Чехословакии, в связи с чем «русские» или «русины» Подкарпатской Руси вели преподавание в школах и бурсах на привычном для них русском языке.

Язык этот, впрочем, несколько отличался от того русского языка, на котором говорила и читала Россия, но язык этот совершенно точно не был «украинской мовой» — это исторический и лингвистический факт.

Затем последовал пресловутый «Мюнхенский сговор», на котором дипломаты и политики Великобритании, Италии и Франции «разрешили» Адольфу Аллоизовичу Гитлеру организовать уничтожение Чехословакии, которая была разделена между Германией, Венгрией и Польшей. Затем, через год, началась Вторая мировая война, а затем…



Адольф Аллоизович Гитлер и его друзья из Франции, Италии и Великобритании, Мюнхен, 29 сентября 1938 года.

В 1944 году в результате блестяще проведенных наступательных операций Красная армия вошла на оккупированную Венгрией территорию Первой (т.н. «домюнхенской») Чехословацкой Республики.

29 июня 1945 года в Москве было подписано «соглашение № 186/1946 Sb. Чехословацкого законника» о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав Украинской ССР. Данное соглашение было окончательно ратифицировано чехословацким парламентом 22 ноября 1945 года, после чего вопрос о его пересмотре всерьез не поднимался на протяжении всего послевоенного периода.

Кроме того, Чехословакия согласилась передать СССР около 250 кв. км территории в окрестностях современных н/п Чоп-Селменец (включая такие ж/д станции и н/п, как Батфа, Галоч, Малые Селменцы, Паладь-Комаровцы, Палло, Ратовцы, Соломоново, Сюрте, Тисаашвань, Тыйглаш, Чоп), которые не были частью Подкарпатской Руси, а были частью словацкого Земплина (включая Велькокапушанский и Кралёвохлмецкий районы).



Учебник истории Подкарпатской Руси, издан в Мукачево, 1922 год.

Как вы думаете, чем СССР аргументировал подобные территориальные претензии к Чехословакии? Не могло же Советское государство просто взять и аннексировать часть территории другой суверенной страны?.. Да, не могло! Советское государство не просто «взяло и аннексировало» часть другой суверенной страны, а «вернуло на историческую родину ту часть украинского народа, которая издревле проживала у подножья Карпатских гор», а также «присоединило к УССР исконно украинские территории, т.н. территории Подкарпатской Украины».

А теперь давайте детальнее остановимся на «исконно украинских территориях у подножья Карпатских гор», а также на «исконно украинском народе, населяющем данные территории». Вернемся к тем статистическим данным, которые мы привели в самом начале нашего скромного исследования:



Британский статистический сборник «The Statesman’s year-book», изданный в Лондоне в 1937 г.

Итого русских жителей Чехословакии – 549 тыс. 169 чел.



Чехословацкое исследование «Podkarpatská Rus: všeobecný zeměpis se zvláštnímzřetelem k životu lidu», изданное в Праге в 1924 г.



Чехословацкое исследование «Podkarpatská Rus: všeobecný zeměpis se zvláštnímzřetelem k životu lidu», изданное в Праге в 1924 г.

Итого русских жителей Чехословакии – 461 тыс. 466 чел.



61-й том «Большой Советской Энциклопедии», изданный в Москве в 1934 г.



61-й том «Большой Советской Энциклопедии», изданный в Москве в 1934 г.

Итого УКРАИНСКИХ (!!!) жителей Чехословакии – 461 тыс. 849 чел.

Вероятно, приведенные выше факты должны были убедить даже самых отъявленных скептиков в том, что никаких «украинцев» на территории современной Ужгородской области Украинского Государства (УГ) не было, вплоть до присоединения Подкарпатской Руси к Советской Украине в 1945 году. Какие же выводы возможно сделать после всего увиденного и написанного выше?

А выводы напрашиваются самые логичные: руководство СССР попросту пыталось аргументировать свои геополитические притязания на территории бывшего Галицко-Волынского княжества. С точки зрения внешней политики СССР, бывшее королевство Галиция и Лодомерия, а также герцогство Буковина должны были войти в состав Советской Украины, то есть УССР.

А как можно было к «Украине» присоединить территории, заселенные «русскими»? Правильно — никак! Поэтому ещё задолго до начала Второй мировой войны во всей Советской научной литературе данные территории «были заселены» исключительно «украинцами». А как же по-другому? Не создавать же в составе УССР Автономную республику «Подкарпатская Русь»…

Проще было заставить полмиллиона новоиспеченных русских граждан СССР называть себя «украинцами». Смешно или нет, товарищи, но это и есть этноцид — самый что ни есть настоящий и безоговорочный!

А вот последствия такого опрометчивого решения Советского правительства мы с вами наблюдаем с самого 1991 года. До сих пор наблюдаем, товарищи. А некоторые из нас особенно внимательно наблюдают сквозь густой лес могильных крестов городских кладбищ Дебальцево, Горловки, Луганска, Шахтерска, Енакиево, Донецка и Макеевки…

Далиант Александрович Максимуc, для «Русской Весны»