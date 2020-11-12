А. А. Это – мягко говоря. «Монгольское иго» – краеугольный камень не только для Церкви, но и для исторической науки в целом. Весь костяк исторических событий сосредоточен внутри и вокруг «Монгольского ига». В том числе, и эпоха «античности», основанная в большей своей части на реальных событиях о завоеваниях «Русской Ордой» Евразии периода 13–16 вв., искусственно перенесенная (на бумаге) в прошлое на полторы и более тысяч лет. Перенесённая сначала немецкой научной школой, а затем и нашими родными историками, писателями и художниками разных мастей. Эта гипотеза в 18 веке была подхвачена нашей интеллигенцией и все последующие годы воспринималась уже как историческая реальность. С середины 19 века на неё подсела, в том числе, и отечественная филология со всеми своими всевозможными дисциплинами. Именно поэтому сегодня, когда азиатские монголы, так сказать, разоблачены и низвергнуты, столь сильно́ противодействие отечественной науки в вопросе Ига.

…С . К. На чём же держится гипотеза о монгольском завоевании? Если монголов на Руси не было, это же переворачивает историю Церкви!



Если оно окажется не монгольским, а русским, большинству учёных гуманитарных наук придётся переписывать свои диссертации или попросту сложить полномочия по причине некомпетентности или пропаганды ложных знаний.[21]



Например, очень болезненно воспримут пересмотр «Монгольского ига» в пользу «Русского Ига» наши филологи. Чья наука изначально (историческое, сопоставительное языкознание, русская древняя и средневековая литература, славистика, палеология и т. д.) строится на традиционном (т. е. искаженном) историческом прошлом.



Скажем, понятие «мертвые языки» необходимо будет соотносить уже с несколько иными эпохами и народами, о которых филологи-исследователи пока ничего не знают. Что, конечно же, не вызовет у них восторга, как, впрочем, и необоримого желания пересмотреть взгляды, приобретённые ими в обход критики, не самостоятельно, из рук точно таких же специалистов, как теперь и они сами.

С. К. Некоторые источники называют монгольских завоевателей мусульманами. Хоть мусульмане-то среди них были?

А. А. Это совсем другое. Мусульмане были. Но, опять-таки, мусульмане это не 7-й и даже не 14-й век. Если сегодня какой-либо историк и вправду найдёт подлинное свидетельство зарождения ислама в 7-м веке, то он, полагаю, непременно станет национальным героем большинства мусульмано-арабских стран.



По крайней мере, открытие личного банковского счёта на несколько миллиардов динариев ему будет обеспечено. Но в том-то и дело, что фактическое мусульманство, как религиозное движение, родилось не на пустом месте и не ждало шесть веков с момента распятия Христа. Но напрямую вышло из лона христианства во время повторного завоевания Европы. А это значит, что первые мусульмане внутри Орды появились на рубеже 15–16 вв.

С. К. Как такое возможно?

А. А. Это можно было бы называть расколом, но тогда расколом мягким и уважительным, если так можно говорить. Достаточно приглядеться к обеим конфессиям, к их Священным книгам и Преданиям, и не остаётся сомнений, что обе они являются отражением одной и той же реальности, или одной и той же исторической мифологемы.



Утверждать, что, мол, абсолютно чуждые Христу пустынные арабы в 7 веке смогли создать себе столь глубокую и авторитетную религию на пустом месте, это всё равно, что верить в чупакабру, как в высшее звено гомо-сапиенса.



Невероятные параллели между Христом и Мухаммадом, обстоятельствами их рождения, биографиями, перипетиями судьбы, смертью и воскрешением (вознесением), между духовными и нравственными поучениями этих двух основоположников не оставляют никаких сомнений в их непосредственной близости и родственности.[22]



Если историки или духовные лица находятся в здравом уме, в чём у меня лично нет сомнений, то признать, что спустя 600 бесконечных лет после Голгофы и Вознесения на планете может появиться новая религия, каким-то чудесным образом совпадающая по всем своим важнейшим параметрам с христианством, невозможно. Или кто-то хочет сказать, что арабы 7-го века хорошо знали христианскую традицию и заимствовали из неё все основные исторические и богословские вехи?



Это всё равно, если бы утверждать, что древний иврит и иврит современный (восстановленный) – это две совершенно разные языковые системы, а современные евреи сумели воссоздать свой древний язык без оглядки на свои древние письмена.

С. К. Но ведь современные ислам и христианство такие разные!

А. А.

В том-то и дело, что христианство периода «мягкого раскола» (15-16 вв.) – это совсем не то христианство, к которому мы привыкли в нашей повседневности.



Оно было иным, более народным, более языческим и не столь канонизированным и регламентированным, как сейчас. Этот размытый, с современной точки зрения, фактор древнего исповедания, собственно, и должен был послужить толчком к обособлению части христианского тюркоязычного населения от «Христа неверного» к «Христу правоверному» и взыскующему.



В мотивационном разрезе раскол Церкви в лице обновляемых христиан (будущим мусульман) в чём-то схож с другими крупными расколами, например, в 1380-82 гг. (религиозная гражданская война, попавшая на страницы учебников как «Куликовская битва») или в сер. 17 века (обновленчество Церкви и борьба с ересью, т. е. с традиционным верованием – старообрядчеством).[23]



Отличие лишь в их последствиях. Если Мамаево побоище сняло вопрос о так называемом языческом элементе в отеческом исповедании, а обновление русского православия в 17 веке, инициированное самой же Церковью, отчасти дистанцировало её от древней отеческой веры в пользу византийской, то раскол 15–16 вв. не привёл к смерти или увяданию ни одну из разбежавшихся религиозных сторон.



Наоборот, в итоге образовались две самостоятельные конфессии, очень близкие по духу и содержанию, чья взаимная дружба продлилась почти до конца 17 века.[24] Пока Романовы не поссорили и не заставили их воевать друг с другом.

С. К. Как же мусульмане могли отделиться от христианства? Ведь основатель у них не Иисус, а Магомет!

А. А. Причины отдаления можно проследить даже по содержанию сур в Коране. Тюркам претили дела́, творимые внутри и вокруг родной христианской Церкви.



Даже до сих пор мусульманские нормы жизни выделяются известной строгостью к быту и нравственности. Вероятно, среди них стали появляться лидеры, призывающие своих сородичей к ужесточению норм христианской жизни, отказу от пьянства, блуда, увеселительных мероприятий, поеданию «нечистой» пищи и т. д.

Жёсткие требования к повседневной жизни, конкретные запреты в поведении, торговле, семейной жизни и т. д., всё это и стало основным требованием, которое предъявляло время для достойного продления миссии Христа. Это же, кстати, произошло и с иудаизмом, отошедшем от Христа приблизительно в то же самое время.



Недовольство мусульманизирующейся части населения традиционным христианским укладом периода 15–16 вв. сначала привело к потребности «очищения» от «наносного Христа», а со временем и к созданию самостоятельной религии, оформление которой продолжалось в последующие 16–18 вв.



Можно даже сказать так, что именно «мусульманский раскол» и придал в дальнейшем самой христианской Церкви известную строгость и строгое единобожие, выразившееся в идее триединства Всевышнего, без которых дальнейшая её жизнь теряла бы в авторитете и приросте паствы. В результате, мы имеем, казалось бы, чуждый христианству Священный Коран, чуждую мусульманскую традицию, однако с вполне сохранившимися в чистоте даже до сих пор основными богословскими и мировоззренческими взглядами.



Да разве и сегодня некоторые из нас не хотят призвать современную церковь к первозданной чистоте, к нормам, заложенным в неё основателями – ближайшими учениками Христа?

Случай из жизни. Кто они такие?

Бывают воскресенья, когда меня нет ни дома, ни на даче. Жена штудирует грядки с луком и укропом, а я копаю Священное Писание.

– Это Павэл? – вскрикивает мой американский товарищ. – Очинь рад вас слышат!

Не видя ещё в глаза, я знаю, что этот молодой человек назначен мне в друзья президентом миссии. Который уже в ближайшие два-три месяца вместе с малоразговорчивым своим напарником[25] покинет наш уютный курортный городок, передав свою миссию, подобно переходящему красному знамени, новым юным старейшинам братьям-мормонам.



Передадут и съёмную квартиру со скудной меблировкой, и сим-карту с наработанными номерами телефонов. Впрочем, иногда на их месте оказываются и девчушки, столь же юные, столь же восторженные и не потрёпанные жизнью. Скажу сразу, российская командировка для этих молодых американских душ – это настоящая романтика, захватывающая и пугающая одновременно. Общее время, которое такая пара проводит в России, от 1 до 2 лет.



Чтобы представить весь спектр ощущений, который они испытывают в далёкой и необъятной России, надо представить себя где-нибудь в центральной Африке, выполняющим в течение бесконечных месяцев миссию по спасению аборигенов от укусов крокодилов.

Несмотря на то, что три месяца назад я сменил свою сим-карту, и не предупредил об этом миссионеров, они меня всё же нашли и как всегда вежливо пригласили на воскресное собрание. Таким образом, как и в случаях с другими сектами, например, тех же свидетелей Иеговы, я опять оказался в роли этакого посредника между малоизвестной большинству из нас религией и светским обществом.

Это не те американцы, молящиеся на своего президента-демократа или республиканца будто на икону или пособляющие геополитической агрессии правительства. Это – члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – необычная и таинственная для всякого непосвященного россиянина конфессия. Мы их знаем как мормонов, которые то ли многожёнцы, то ли ветхозаветники, во всяком случае, исповедальники какой-то тёмной и непонятной христианину секты.



Впрочем, сектой называют их только религиоведы, представители соперничающих конфессий, незнайки или повторюшки-хрюшки. На деле же исповедание мормонов тянется из столь старых и даже ветхих источников, сравнимых разве что с исламом или зороастризмом,[26] по крайней мере, не менее древних, чем это ему отмерила матушка-история. Но тему эту мы рассматривать сейчас не будем.



Она ведь не только жутко интересная для всякого из нас, но, как ни странно, малознакома даже и высшему руководству мормонской Церкви, не говоря уже о рядовых её членах. Да, так бывает. И именно это удивительное обстоятельство и станет темой для ближайшей публикации, в которой мы и раскроем неизвестные доселе тайны появлении и становлении Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на североамериканской земле.[27]

В маленьком уютном зале в кругу милых людей, чьи маленькие дети здесь в своих шалостях почти не знают границ, бегая от стула к стулу, от папы к маме, выкрикивают что-то своё весёлое, мне тоже легко и весело… Но перейду сразу к рассказу, который случился здесь сугубо при моём участии и по моей инициативе.

Мы спели духовный гимн[28] и должны были уйти на перерыв. Я подошёл к клавишному синтезатору и одной рукой наиграл мелодию гимна США. Привлекая внимание молодого миссионера, я сделал небольшую паузу и наиграл уже другую мелодию, весьма напоминающую американский гимн. Для обывателя эти две мелодии мало чем отличались.



Но музыкант, при общем сходстве, конечно же, мог заметить и отличия. Надо сказать, что все мормоны уже с детства достаточно музыкальны, регулярно поют гимны (духовные песни), читают с листа ноты или подбирают мелодию голосом, ориентируясь на игру аккомпаниатора.

Так вот, второй мелодией была казацкая песня «Хазбулат удалой»,[29] известная на Руси ещё лет 600 назад.[30] Я обратился к старейшине: знает ли он эти мелодии? Он кивнул головой. Вероятно, решив, что я дважды сыграл гимн Америки. А знает ли он, что вторая мелодия только похожа на гимн, но не является им, и что эту русско-казацкую песню пели задолго до образования американских штатов?

В зале женщины заулыбались, не зная ещё, что надо отвечать. Американец вновь кивнул – «Ес!», и тоже улыбнулся. Конечно, эти молодые ребята не обязаны были знать, что образование США в 18 веке тесно связано с романовской Россией, власти которой посредством жесточайшего подавления гражданского восстания и казни в 1775 году «Емельяна Пугачёва» отрыли для себя вход в Сибирь, чем и помогли американцам обрести независимость.



И уж точно не знали молодые миссионеры, что тогдашние первые 13 американских штатов занимали ещё незначительную территорию северного континента. Весь запад Северной Америки находился в руках «выходцев с Востока» – русских завоевателей, осевших там кто 300, а кто и 500 лет назад, и ставших уже коренными, и не собиравшихся безропотно покидать обжитые места…

В общем-то, на этом мой рассказ окончен. Повторю только. В начале своего существования США действительно не были столь большими и столь грозными, какими мы их знаем сейчас.



Да и само образование этого федеративного по сути государства, как известно, стало возможным только в 70-х годах 18 века, т. е. после того, как Романовыми была, наконец, отвоёвана у монголов Сибирь – географическая соседка западного побережья Америки.[31] Правители которой, кстати, и контролировали до последнего времени (17-е годы 18 века) значительную часть территории северного континента. А одними из первых русско-ордынских первооткрывателей, заселивших его (о которых и упоминал в нашей беседе А. А.), были как раз мормоны. Хотя сама их конфессия – это значительно более позднее образование, но это уже, как говорится, совсем другая история.

Вот и получается, что культурное влияние монгольских завоевателей 15–16 вв. в Англии и на американской земле было столь велико, что это отразилось даже в мелодике национального гимна США. Вероятно, монголы, прибывшие покорять «обетованные земли» за море-океяном, не имея на то время ни радио, ни аудиогаджетов, любили вечерами посидеть вокруг костров, куреня́ми,[32] вспомнить своё, родное и далёкое, попеть народные песни, в том числе, песню о Хазбулате, мелодия которой потом могла оказаться где угодно, например, в духовных гимнах-песнопениях мормонов.

Примечания

[21] Идея российского президента написать «единый учебник истории отечества» (линейка учебников, без монгольского Ига в пользу ордынского Ига) по сути была саботирована внутренними либеральными силами. В том числе, в министерстве образования и национальной Академии Наук. [22] Прим. Некоторые параллели между исламом и христианством мы приводили на форуме: Христианство и Ислам, что их объединяет и Что общего между Христом и Магометом. [23] Прим. В результате обновленческих богослужебных реформ, предпринятых в 1650-60 гг. патриархом Никоном и царём Алексеем, старообрядцы впредь вынуждены были именовать свою веру древлеправославием. Древлеправославцы до апреля 1905 г. официально именовались «раскольниками» и преследовались как церковными, так и светскими властями.



Поместный собор 1971 г. постановил «утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 10 апреля 1929 г. об упразднении клятв Московского Собора 1656 г. и Большого Московского Собора 1667 года», наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православных христиан, и считать эти клятвы «яко не бывшие». Главным результатом раскола 17 века явилось церковное разделение с образованием особой ветви православия – старообрядчества. К концу XVII – началу XVIII века существовали различные течения старообрядчества, получившие названия «толков» и «согласий». Старообрядчество разделилось на поповщину и беспоповщину.



Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств. Таинства крещения и покаяния и все церковные службы, кроме литургии, совершали избранные миряне. До 1685 года правительство подавляло бунты и казнило нескольких вождей раскола, но специального закона о преследовании раскольников за веру не было.



В 1685 году при царевне Софье был издан указ о преследовании хулителей Церкви, подстрекателей к самосожжению, укрывателей раскольников вплоть до смертной казни (одних через сожжение, других мечом). Прочих старообрядцев приказано было бить кнутом и, лишив имущества, ссылать в монастыри. Укрывателей старообрядцев «бить батогами и, после конфискации имущества, тоже ссылать в монастырь». Во время гонений на старообрядцев был жестоко подавлен бунт в Соловецкой обители, во время которого в 1676 году погибли 400 человек. В Боровске в заточении от голода в 1675 году погибли две родные сестры – боярыня Феодосия Морозова и княгиня Евдокия Урусова.



Глава и идеолог старообрядчества протопоп Аввакум, а также священник Лазарь, диакон Феодор, инок Епифаний были сосланы на Крайний Север и заточены в земляную тюрьму в Пустозерске. После 14 лет заточения и пыток в 1682 г. они были заживо сожжены в срубе. [24] Прим. Историки убеждают нас, будто бы первая русско-турецкая война под названием «Турецкий поход на Астрахань» состоялась ещё в 1568 или 1569 году. Но сами же вынуждены признать, что оттоманский флот (20 000 воинов) и армия крымских татар (50 000 воинов) были уничтожены «сильным штормом и действиями соединившихся с донскими казаками казаков с Украины.



Называть столь сомнительные полумифические «военные действия» русско-турецкой войной можно только с очень большой натяжкой. Настоящее же противостояние между Турцией и Россией впервые возникло только в 1670-х гг. в результате провокаций и искусственного стравливания обеих этих держав политиками Западной Европы.



Т. е. спустя десятилетия после низвержения Рюриковичей и, стало быть, полного выпадения «Монгольского ига» – «Русской Орды» из военно-политической жизни Европы. [25] Так распределено, что из двух (трёх) миссионеров кто-то один должен уметь достаточно хорошо говорить на русском. [26] Напомним, что зороастризм, вопреки общепринятому мнению, – это сравнительно молодое идеологическое образование, возникшее на волне раннего христианства. [27] Центр мормонов находится в США, штат Юта. Миссионеры – это всегда иностранцы, т. е. американцы. Я же их называю просто – кураторами. То есть представителями от большой, главной Церкви из Солт-Лейк-Сити, которая и рассылает своих миссионеров в города и веси по всему миру. Считается, что именно североамериканская земля приютила первых переселенцев-мормонов из библейской Палестины на северный континент в 6 веке до Христа. [28] Песни на религиозные темы мормонов простые и не отличаются оригинальностью мелодики, как такие же песни у Свидетелей Иеговы. Однако последние не так давно всё же сменили свой репертуар, обновив его более оригинальной и содержательной мелодикой. [29] Казаки на Руси – это изначально не беглые воины 16–17 в., а регулярные воинские формирования, существовавшие, по крайней мере, с 13 века. [30] Долгое время считалось, что мелодия гимна Америки заимствована из британской застольной мелодии. Однако в 1980-е годы учёным удалось установить, что мелодия имела своего автора – британца Джона Смита, который в ≈1780 году написал музыку к шутливому гимну «Анакреонтского общества» – клуба, объединявшего лондонских музыкантов.



Сначала песня стала официально использоваться в Военно-морских силах США (1889), затем и в Белом доме (1916). И только 3 марта 1931 года резолюцией Конгресса эта мелодия была объявлена национальным гимном. Необычная аранжировка этого гимна была предпринята в эмиграции Игорем Стравинским (1964 г.), исполненная хором «Toronto Festival Singers» и оркестром «CBC». [31] Эта тема не была затронута в статье. Суть её в том, что несогласная с новой романовской властью в Московии старая ордынская элита вместе с казаками отошла на Урал, Астрахань, в Сибирь, Китай и проч. По сути – это были крупные осколки монгольской (русской) Орды со своими законными правителями, имеющими даже царскую династическую кровь.



Е. Пугачёв оказался одним из них. Отсюда и то кровопролитие и та жестокость, с которой подавлялось это «восстание крестьян», а по сути – широкомасштабная гражданская война. Для подавления столь серьёзного противника пришлось даже отзывать с турецкого фронта полководца Суворова, а также привлекать для борьбы с восставшими «крестьянами» иностранных наёмников, ибо свои не хотели драться с Пугачёвым. [32] Куреня̀ми (род. п., мн. ч.), куренём (род. п., ед. ч.) – в значении кольцом. Это когда казацкая дружина останавливалась на каком-нибудь месте для отдыха и рассаживалась вокруг своего командира-старейшины, чтобы получить от него нагоняй, просто погутарить, вспоминая о родной земле, близких, затянуть песнь, что душа просит.

Ф. Избушкин



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