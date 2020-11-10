С днем советской милиции
10 ноября свой профессиональный праздник, День сотрудника органов внутренних дел, отмечают российские полицейские. Более 100 лет назад, 10 ноября 1917 года, Народный комиссариат по внутренним делам опубликовал постановление «О рабочей милиции». Как День советской милиции эта дата и остается в памяти миллионов россиян, несмотря на многочисленные пертурбации с переименованиями и реформами, которые за свою 100-летнюю историю перетерпела отечественная правоохранительная система. Так что, можно с уверенностью говорить, что именно «День милиции» — подлинное, народное название праздничной даты 10 ноября.