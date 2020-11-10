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Нет ничего выше этой силы! Никита Бородулин

17:35. 10 ноября 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Огромная благодарность Арсению Полтораку за создание этого видео.
Никита Бородулин в Инстаграм: https://www.instagram.com/nikitaadamant/
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НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ ЭТОЙ СИЛЫ! НИКИТА БОРОДУЛИН

Когда ты не доверяешь жизни, ты закрыт. Через тебя не идет поток, не идет энергия. Ты напряжен, ты не можешь расслабится и быть в состоянии радости и покоя. Эти вещи связаны.
Мы не боремся с миром. Мир лишь отражение того, что с нами происходит. Мы работаем с причиной, с нашим состоянием, с нашей душой.
Практикуя, мы запускаем этот поток. Мы начинаем поливать корень дерева. Тогда все веточки расцветают. Все сферы нашей жизни налаживаются…

Тайм-коды:
00:01 - краткая выжимка идей в этом фильме
02:00 - на что направлено внимание после пробуждения?
03:50 - сначала равновесное состояние, затем действие
05:57 - уровни радости и покоя
07:05 - мир ума: сухой, аналитический, мёртвый
08:23 - что происходит, когда ты в напряжении?
09:22 - трудности действия из равновесного состояния
11:28 - всех, кто слишком суетится, жизнь останавливает
12:16 - выход за пределы во время занятий спортом
14:04 - лирическое отступление: выход силы
15:54 - как практика насыщает энергией
17:20 - гармонизация "дерева жизни", полив корней
18:49 - внешний мир зеркало твоего внутреннего мира
19:22 - укрепление "серебряной нити"
21:32 - если ты эволюционируешь, жизнь тебе помогает
23:22 - удовольствия и экстрим, как тоска по свету
26:35 - что мешает быть в глубине настоящего момента?
27:11 - 70+ пробуждённых за последние три года
27:45 - пропускная способность света у пробуждённых
28:53 - отдавание есть получение
29:51 - служение как инструмент пробуждения
33:47 - как прожить жизнь и остаться эгоистом
34:57 - какова цель служения?
37:50 - зачем нужен учитель?
38:53 - все знают, как выживать, но не знают, как жить
39:59 - нет оценки, и в этом такая красота
41:13 - 99% ищущих - духовные туристы
43:11 - сомнения, вера, цель
46:11 - утрата ориентиров, эффект толпы и города
48:15 - очень легко задержаться на ловушках
49:50 - задача не просто намочиться, а уйти на дно
51:42 - о чём важно помнить, будучи здесь в теле

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Перевод можно сделать по ссылке: https://clck.ru/PLBPa
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ПРОБУЖДЕНИЕ. ШКОЛА ГИВИНА

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8KqSe_rlKOE

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