Огромная благодарность Арсению Полтораку за создание этого видео.

Никита Бородулин в Инстаграм: https://www.instagram.com/nikitaadamant/

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НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ ЭТОЙ СИЛЫ! НИКИТА БОРОДУЛИН

Когда ты не доверяешь жизни, ты закрыт. Через тебя не идет поток, не идет энергия. Ты напряжен, ты не можешь расслабится и быть в состоянии радости и покоя. Эти вещи связаны.

Мы не боремся с миром. Мир лишь отражение того, что с нами происходит. Мы работаем с причиной, с нашим состоянием, с нашей душой.

Практикуя, мы запускаем этот поток. Мы начинаем поливать корень дерева. Тогда все веточки расцветают. Все сферы нашей жизни налаживаются…

Тайм-коды:

00:01 - краткая выжимка идей в этом фильме

02:00 - на что направлено внимание после пробуждения?

03:50 - сначала равновесное состояние, затем действие

05:57 - уровни радости и покоя

07:05 - мир ума: сухой, аналитический, мёртвый

08:23 - что происходит, когда ты в напряжении?

09:22 - трудности действия из равновесного состояния

11:28 - всех, кто слишком суетится, жизнь останавливает

12:16 - выход за пределы во время занятий спортом

14:04 - лирическое отступление: выход силы

15:54 - как практика насыщает энергией

17:20 - гармонизация "дерева жизни", полив корней

18:49 - внешний мир зеркало твоего внутреннего мира

19:22 - укрепление "серебряной нити"

21:32 - если ты эволюционируешь, жизнь тебе помогает

23:22 - удовольствия и экстрим, как тоска по свету

26:35 - что мешает быть в глубине настоящего момента?

27:11 - 70+ пробуждённых за последние три года

27:45 - пропускная способность света у пробуждённых

28:53 - отдавание есть получение

29:51 - служение как инструмент пробуждения

33:47 - как прожить жизнь и остаться эгоистом

34:57 - какова цель служения?

37:50 - зачем нужен учитель?

38:53 - все знают, как выживать, но не знают, как жить

39:59 - нет оценки, и в этом такая красота

41:13 - 99% ищущих - духовные туристы

43:11 - сомнения, вера, цель

46:11 - утрата ориентиров, эффект толпы и города

48:15 - очень легко задержаться на ловушках

49:50 - задача не просто намочиться, а уйти на дно

51:42 - о чём важно помнить, будучи здесь в теле

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Делая этот перевод, вы помогаете тысячам людей открыть знания о пробуждении и стать ближе к своей Природе.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8KqSe_rlKOE