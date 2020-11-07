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Сознание человека во сне порождает многие образы – существ, тварей, предметов... Аналогично, Бог в Его космическом сне становится землёй, звёздами, минералами, деревьями, животными и множественными человеческими душами. Бог даёт взаймы своё собственное сознание существования всем вещам в Его космическом сне, и чувствующие существа воспринимают это, как если бы это были их собственные независимые личности.
При Шойгу, чтобы там не говорили, армия обрела структурированность и целостность, усилив боевой потенциал.
Что признают и некоторые западные эксперты и издания на военную тематику.
Глобальный итог на лицо.
Ну а поковыряться в частностях – удел тех, кому за это платят, и платят зачастую извне.
Те, кому не нужны такие люди в России.
Которые могут и делают, несмотря ни на что.
Очень слабенько, ну очень. Вас слушать, всё равно, что телевизор, даже слова иногда не меняете, не говоря уж о содержании. Краснявка, говорю же. На триколоре вас вздёрнуть и древко в жопу воткнуть. Очень патриотическая смерть! За родину, за Путина, за Васю Залипутина!
Я разве с кем то соревнуюсь?
Разве что в Ваших фантазиях.