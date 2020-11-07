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Восемь лет на посту: главные успехи Сергея Шойгу за годы службы в качестве главы Минобороны РФ

08:08. 7 ноября 2020 110 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xAAr1gqXpP4

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 16907 8163
    BlackCat 7 ноября 2020 в 8:46

    При Шойгу, чтобы там не говорили, армия обрела структурированность и целостность, усилив боевой потенциал.
    Что признают и некоторые западные эксперты и издания на военную тематику.
    Глобальный итог на лицо.
    Ну а поковыряться в частностях – удел тех, кому за это платят, и платят зачастую извне.
    Те, кому не нужны такие люди в России.
    Которые могут и делают, несмотря ни на что.

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    • 4152 3544
      КБ АлександрBlackCat 7 ноября 2020 в 9:32

      Очень слабенько, ну очень. Вас слушать, всё равно, что телевизор, даже слова иногда не меняете, не говоря уж о содержании. Краснявка, говорю же. На триколоре вас вздёрнуть и древко в жопу воткнуть. Очень патриотическая смерть! За родину, за Путина, за Васю Залипутина!

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