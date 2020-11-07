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Интервью главного врача Томской областной санчасти.

09:11. 7 ноября 2020 104 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Что же происходит на самом деле ?

Интервью. Алексей Михленко, главный врач Томской областной Медико-санитарной части 2

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lXHJDw1irAQ

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16907 8163
    BlackCat 7 ноября 2020 в 9:39

    Добротное видео, где доступно объясняется то, что накачиваемая некоторыми СМИ паника есть, подтверждённых фактов заражения все же меньше, о сроках переноса вируса контактными с заражёнными (5 дней приблизительно), и о тяжёлых последствиях для тех, кто переболел данным вирусом.
    Серый, хоть что то дельное от тебя.

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  • 4152 3544
    КБ Александр 7 ноября 2020 в 10:02

    “…стало больше испуганных людей, людей в панике…” – о чём все мы тут и говорим битые пол года: паника, им нужна паника. “…чудесным образом после короткого и быстрого обследования выздоравливают…” – это даже не мы с вами говорим, это вместе с нами говорит Глав Врач томской областной медсанчасти. Вдумайтесь хорошенько в это! “…Паника… Паника, ну это из средств массовой информации идёт, это одна из основных тем, везде…” – без комментариев. “…это вирус обыкновенного гриппа, сезонное заболевание…” – уже классика. “…у нас основная проблема лечить больных без вируса, которые остались без мед внимания из-за пустяка – простого ОРВ, лечащегося дома за 2-3 дня…” – из песни слов не выкинешь, как говорится. “…вот, как-то так получается сегодня…” – вот, как-то так, товарищи краснявки…

    У кого-то ещё остались какие-либо вопросы – позвоните Глав Врачу томской областной медсанчасти, он вам индивидуально повторит, как говорится, передаст Знания изустно.

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