Интервью главного врача Томской областной санчасти.
09:11. 7 ноября 2020 104 просмотра 2 коммент. Опубликовал: Серый
Что же происходит на самом деле ?
Интервью. Алексей Михленко, главный врач Томской областной Медико-санитарной части 2
Что же происходит на самом деле ?
Интервью. Алексей Михленко, главный врач Томской областной Медико-санитарной части 2
Добротное видео, где доступно объясняется то, что накачиваемая некоторыми СМИ паника есть, подтверждённых фактов заражения все же меньше, о сроках переноса вируса контактными с заражёнными (5 дней приблизительно), и о тяжёлых последствиях для тех, кто переболел данным вирусом.
Серый, хоть что то дельное от тебя.
“…стало больше испуганных людей, людей в панике…” – о чём все мы тут и говорим битые пол года: паника, им нужна паника. “…чудесным образом после короткого и быстрого обследования выздоравливают…” – это даже не мы с вами говорим, это вместе с нами говорит Глав Врач томской областной медсанчасти. Вдумайтесь хорошенько в это! “…Паника… Паника, ну это из средств массовой информации идёт, это одна из основных тем, везде…” – без комментариев. “…это вирус обыкновенного гриппа, сезонное заболевание…” – уже классика. “…у нас основная проблема лечить больных без вируса, которые остались без мед внимания из-за пустяка – простого ОРВ, лечащегося дома за 2-3 дня…” – из песни слов не выкинешь, как говорится. “…вот, как-то так получается сегодня…” – вот, как-то так, товарищи краснявки…
У кого-то ещё остались какие-либо вопросы – позвоните Глав Врачу томской областной медсанчасти, он вам индивидуально повторит, как говорится, передаст Знания изустно.