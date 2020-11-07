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Главное достижение Октября – возможность реального развития человека из любой социальной среды

08:50. 7 ноября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
"Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах"Можно совершенно по-разному рассматривать событие под названием „7 ноября 1917 года”, и, соответственно, по-разному к нему относиться.

Можно говорить, что это был некий социальный эксперимент по насильственному обобществлению частной собственности. Можно говорить об иудейском заговоре, можно о восстании народа, можно и вездесущих масонов упомянуть…

Но есть одна вещь, неоспоримая. По факту Октябрьская революция позволила любому человеку-гражданину СССР развивать свой физический и интеллектуальный потенциал. Чего не было нигде в мире ни до СССР, ни, к сожалению, после.

Таким образом был сделан существенный шаг в отходе от дальнейшей фашизации России. И пусть никого не удивляет употреблённое слово.

Мы определяем фашизм как кланово-олигархическое управление, где не все люди имеют реальные права и возможности для собственного развития.

А атрибутика – она может быть любой, ведь фашизм идеологически всеяден.

И в ответ на полученную свободу для собственного развития, народ ответил своими усилиями по возрождению пережившей несколько войн подряд России. В честь сегодняшней даты, предлагаем окинуть взором то, что ещё сравнительно недавно было реальностью в России, великой реальностью.
***

Книга "Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах", изданная в 1957 г. и посвящённая 40-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Рисунок 1. Достижения Советской власти за 40 лет


Рисунок 2. Численность населения СССР (млн. чел.) 1913-1956 гг.



Рисунок 3. Темпы роста валовой продукции промышленности СССР (в процентах к 1913 г.)



Рисунок 4. Темпы роста производительности труда рабочих в промышленности СССР и главных капиталистических стран



Рисунок 5. Темпы роста национального дохода СССР в сравнении с главными капиталистическими странами (на душу населения в процентах к 1913 г.)



Рисунок 6. Темпы роста производства промышленной продукции на душу населения в СССР и США (в процентах к 1913 г.)



Рисунок 7. Рост производства электроэнергии в СССР (млрд. киловатт-часов)



Рисунок 8. Рост добычи нефти и угля в СССР (млн. тонн)



Рисунок 9. Темпы роста производства стали в СССР и США (в процентах к 1913 г.)



Рисунок 10. Темпы роста продукции машиностроения и металлообработки в СССР (в процентах к 1913 г.)



Рисунок 11. Рост производства автомобилей в СССР (тыс. штук)



Рисунок 12. Рост производства молочных продуктов, сахара и кондитерских изделий в СССР (млн. тонн)



Рисунок 13. Рост посевных площадей СССР (млн. гектаров)



Рисунок 14. Рост парка тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве (на начало года, в тыс.)



Рисунок 15. Рост капитальных вложений в народное хозяйство СССР (в среднем за год, в ценах на 01 июля 1955 г.)



Рисунок 16. Рост грузооборота в СССР (млрд. тонно-километров)



Рисунок 17. Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений (тыс. человек)



Рисунок 18. Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве СССР (тыс. человек)



Рисунок 19. Численность врачей в СССР (не считая зубных, тыс. человек)



Рисунок 20. Рост реальной заработной платы рабочих



Рисунок 21. Рост жилищного строительства в СССР (млн. кв. м. общей площади)



Рисунок 22. СССР – страна самой низкой смертности населения


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С праздником, товарищи!


***


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Метки: история, иудей, масоны, развитие, революция, Россия, социология, ссср, фашизм, человек

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5296846.html

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