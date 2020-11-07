Главное достижение Октября – возможность реального развития человека из любой социальной среды
Можно говорить, что это был некий социальный эксперимент по насильственному обобществлению частной собственности. Можно говорить об иудейском заговоре, можно о восстании народа, можно и вездесущих масонов упомянуть…
Но есть одна вещь, неоспоримая. По факту Октябрьская революция позволила любому человеку-гражданину СССР развивать свой физический и интеллектуальный потенциал. Чего не было нигде в мире ни до СССР, ни, к сожалению, после.
Таким образом был сделан существенный шаг в отходе от дальнейшей фашизации России. И пусть никого не удивляет употреблённое слово.
Мы определяем фашизм как кланово-олигархическое управление, где не все люди имеют реальные права и возможности для собственного развития.
А атрибутика – она может быть любой, ведь фашизм идеологически всеяден.
И в ответ на полученную свободу для собственного развития, народ ответил своими усилиями по возрождению пережившей несколько войн подряд России. В честь сегодняшней даты, предлагаем окинуть взором то, что ещё сравнительно недавно было реальностью в России, великой реальностью.
Рисунок 1. Достижения Советской власти за 40 лет
Рисунок 2. Численность населения СССР (млн. чел.) 1913-1956 гг.
Рисунок 3. Темпы роста валовой продукции промышленности СССР (в процентах к 1913 г.)
Рисунок 4. Темпы роста производительности труда рабочих в промышленности СССР и главных капиталистических стран
Рисунок 5. Темпы роста национального дохода СССР в сравнении с главными капиталистическими странами (на душу населения в процентах к 1913 г.)
Рисунок 6. Темпы роста производства промышленной продукции на душу населения в СССР и США (в процентах к 1913 г.)
Рисунок 7. Рост производства электроэнергии в СССР (млрд. киловатт-часов)
Рисунок 8. Рост добычи нефти и угля в СССР (млн. тонн)
Рисунок 9. Темпы роста производства стали в СССР и США (в процентах к 1913 г.)
Рисунок 10. Темпы роста продукции машиностроения и металлообработки в СССР (в процентах к 1913 г.)
Рисунок 11. Рост производства автомобилей в СССР (тыс. штук)
Рисунок 12. Рост производства молочных продуктов, сахара и кондитерских изделий в СССР (млн. тонн)
Рисунок 13. Рост посевных площадей СССР (млн. гектаров)
Рисунок 14. Рост парка тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве (на начало года, в тыс.)
Рисунок 15. Рост капитальных вложений в народное хозяйство СССР (в среднем за год, в ценах на 01 июля 1955 г.)
Рисунок 16. Рост грузооборота в СССР (млрд. тонно-километров)
Рисунок 17. Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений (тыс. человек)
Рисунок 18. Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве СССР (тыс. человек)
Рисунок 19. Численность врачей в СССР (не считая зубных, тыс. человек)
Рисунок 20. Рост реальной заработной платы рабочих
Рисунок 21. Рост жилищного строительства в СССР (млн. кв. м. общей площади)
Рисунок 22. СССР – страна самой низкой смертности населения
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С праздником, товарищи!
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