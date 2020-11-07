Рисунок 1. Достижения Советской власти за 40 лет

Книга "Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах", изданная в 1957 г. и посвящённая 40-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Рисунок 2. Численность населения СССР (млн. чел.) 1913-1956 гг.

Рисунок 3. Темпы роста валовой продукции промышленности СССР (в процентах к 1913 г.)

Рисунок 4. Темпы роста производительности труда рабочих в промышленности СССР и главных капиталистических стран

Рисунок 5. Темпы роста национального дохода СССР в сравнении с главными капиталистическими странами (на душу населения в процентах к 1913 г.)

Рисунок 6. Темпы роста производства промышленной продукции на душу населения в СССР и США (в процентах к 1913 г.)

Рисунок 7. Рост производства электроэнергии в СССР (млрд. киловатт-часов)

Рисунок 8. Рост добычи нефти и угля в СССР (млн. тонн)

Рисунок 9. Темпы роста производства стали в СССР и США (в процентах к 1913 г.)

Рисунок 10. Темпы роста продукции машиностроения и металлообработки в СССР (в процентах к 1913 г.)

Рисунок 11. Рост производства автомобилей в СССР (тыс. штук)

Рисунок 12. Рост производства молочных продуктов, сахара и кондитерских изделий в СССР (млн. тонн)

Рисунок 13. Рост посевных площадей СССР (млн. гектаров)

Рисунок 14. Рост парка тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве (на начало года, в тыс.)

Рисунок 15. Рост капитальных вложений в народное хозяйство СССР (в среднем за год, в ценах на 01 июля 1955 г.)

Рисунок 16. Рост грузооборота в СССР (млрд. тонно-километров)

Рисунок 17. Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений (тыс. человек)

Рисунок 18. Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве СССР (тыс. человек)

Рисунок 19. Численность врачей в СССР (не считая зубных, тыс. человек)

Рисунок 20. Рост реальной заработной платы рабочих

Рисунок 21. Рост жилищного строительства в СССР (млн. кв. м. общей площади)

Рисунок 22. СССР – страна самой низкой смертности населения





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С праздником, товарищи!

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