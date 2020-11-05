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Выбрали дурь, Деньги под матрасом, Президентская неприкосновенность // Галопом по Европам #329

22:10. 5 ноября 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- На президентских выборах в США победили все: Трамп заявил о своей победе, Байден о своей;
- В мире установлен рекорд по количеству погибших от коронавируса – за сутки почти 10 тысяч;
- Греция уходит на карантин. Италия закрыла финансовую столицу – Милан;
- Китайские власти заблокировали размещение акций дочки Alibaba – Ant Group;
- Ингушетия признана банкротом – это первый регион, который постигла такая участь;
- Туркмения передала России гуманитарную помощь на миллион долларов;
- Лукойл сокращает рабочую неделю и урезает зарплаты сотрудникам головного офиса;
- Россияне хранят все больше денег под матрасом;
- Центробанку предложили ограничить онлайн-переводы для пенсионеров;
- Лукашенко попросил у Путина разрешения купить в России нефтяное месторождение;
- Минтранс не нашел денег на ликвидацию кладбища кораблей в Охотском море;
- В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего президента.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HJdEUpLqVQE

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