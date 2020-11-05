Выбрали дурь, Деньги под матрасом, Президентская неприкосновенность // Галопом по Европам #329
22:10. 5 ноября 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- На президентских выборах в США победили все: Трамп заявил о своей победе, Байден о своей;
- В мире установлен рекорд по количеству погибших от коронавируса – за сутки почти 10 тысяч;
- Греция уходит на карантин. Италия закрыла финансовую столицу – Милан;
- Китайские власти заблокировали размещение акций дочки Alibaba – Ant Group;
- Ингушетия признана банкротом – это первый регион, который постигла такая участь;
- Туркмения передала России гуманитарную помощь на миллион долларов;
- Лукойл сокращает рабочую неделю и урезает зарплаты сотрудникам головного офиса;
- Россияне хранят все больше денег под матрасом;
- Центробанку предложили ограничить онлайн-переводы для пенсионеров;
- Лукашенко попросил у Путина разрешения купить в России нефтяное месторождение;
- Минтранс не нашел денег на ликвидацию кладбища кораблей в Охотском море;
- В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего президента.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- На президентских выборах в США победили все: Трамп заявил о своей победе, Байден о своей;
- В мире установлен рекорд по количеству погибших от коронавируса – за сутки почти 10 тысяч;
- Греция уходит на карантин. Италия закрыла финансовую столицу – Милан;
- Китайские власти заблокировали размещение акций дочки Alibaba – Ant Group;
- Ингушетия признана банкротом – это первый регион, который постигла такая участь;
- Туркмения передала России гуманитарную помощь на миллион долларов;
- Лукойл сокращает рабочую неделю и урезает зарплаты сотрудникам головного офиса;
- Россияне хранят все больше денег под матрасом;
- Центробанку предложили ограничить онлайн-переводы для пенсионеров;
- Лукашенко попросил у Путина разрешения купить в России нефтяное месторождение;
- Минтранс не нашел денег на ликвидацию кладбища кораблей в Охотском море;
- В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего президента.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам