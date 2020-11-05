В этом выпуске:- На президентских выборах в США победили все: Трамп заявил о своей победе, Байден о своей;- В мире установлен рекорд по количеству погибших от коронавируса – за сутки почти 10 тысяч;- Греция уходит на карантин. Италия закрыла финансовую столицу – Милан;- Китайские власти заблокировали размещение акций дочки Alibaba – Ant Group;- Ингушетия признана банкротом – это первый регион, который постигла такая участь;- Туркмения передала России гуманитарную помощь на миллион долларов;- Лукойл сокращает рабочую неделю и урезает зарплаты сотрудникам головного офиса;- Россияне хранят все больше денег под матрасом;- Центробанку предложили ограничить онлайн-переводы для пенсионеров;- Лукашенко попросил у Путина разрешения купить в России нефтяное месторождение;- Минтранс не нашел денег на ликвидацию кладбища кораблей в Охотском море;- В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности бывшего президента._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HJdEUpLqVQE