Если посмотреть на проблему фальсификации на президентских выборах в США с другой стороны.Между тем.1. Трамп призвал остановить подсчет голосов. Кроме того, он заявил, что голоса, которые считают после дня голосования, не должны быть засчитаны. Твиттер тут же отцензурировал заявление Трампа,2. Команда Трампа оспорит результаты выборов в штате Невада, где проголосовало как минимум 10 000 человек не проживающих на территории штата.3. В целом, уже сейчас очевидно, что чем бы все это не закончилось, любой из победителей будет иметь подорванную легитимность. В принципе, идеальный расклад.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6303628.html