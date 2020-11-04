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Как государственные СМИ замалчивали русский ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. Американская цензура в России

18:22. 4 ноября 2020 130 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oxGxPYZWfXk

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 34563 30101
    Вячеслав 4 ноября 2020 в 19:44

    Повторюсь ещё раз:
    Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa ты идешь в paйoннyю пoликлиникy и видишь, кaк из кaбинeтa вpaчa выxoдит мэp гopoдa.
    Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa дeти гyбepнaтopa yчaтcя c твoим peбенкoм в oбычнoй шкoлe.
    Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa миниcтpы eдyт нa oбщecтвeннoм тpaнcпopтe, вeдь мы eдиный нapoд, зaчeм oт нac в кopтeжax пpятaтьcя?
    Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa paзpыв мeждy cpeднeй зapплaтoй в cтpaнe и зapплaтoй дeпyтaтoв нe cocтaвляeт дecятки paз.
    Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa coциaльныe лифты paбoтaют для вcex, a нe тoлькo для oтпpыcкoв чинoвникoв.

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    • 7849 7365
      KTВячеслав 4 ноября 2020 в 19:49

      Сценарий у Вас какой-то фантастический.
      Надо быть реалистом-в этот светлый день нapoднoго eдинcтва прилетят анунаки и мы наконец-то будем вместе!

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