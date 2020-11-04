...других народов, либо замалчивается. Аварика. 2 ... как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ ...Государственной академии славянской культуры. «ЕВРАЗИЙСТВО И РУССКАЯГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ». - см. в журнале «Трибуна русской...
...России превращается местными СМИ в антиукраинское. Мол, посмотрите, как "русские ненавидят украинцев".... и каким законам подчиняющиеся, ибо ВСУ после вооруженного государственного переворота ... их формирования, а сущность замалчивать? Это может исходить только...
...она и вовсе замалчивалась по политически мотивированным..., журналистов и государственных деятелей Российской Федерации....Иванова польские СМИ в числе ... всего, этнических русских и евреев, польские... следует квалифицировать, как военные преступления, убийства...
...его имени в названиях СМИ или при наименовании ... развала Советского Союза русская общность как цивилизация наконец показала ...Но почему-то либералы замалчивают о том, сколько ...завершился 40-летний вялотекущий государственный переворот, начавшийся с убийства...
...На этом направлении лжеисторики замалчивают о насильственном присоединении ...культуры, государственным средствам массовой информации. Причем СМИ, как элемент государственной составляющей...», превращающая символ героизма русского воинства в модный аксессуар...
...Эта нехитрая мысль всячески замалчивается теми СМИ, которые устраивают пропагандистскую ..., какой смысл отдавать в частные руки эффективные, конкурентоспособные государственные предприятия... пробить прямой канал «русская столица — русские земли». Источник
Видите ли, в области науки нашего разума может быть достаточно. Что же касается верований и убеждений, то часто мы должны полагаться на других людей, верить тем, кто значительнее нас, и принимать их прозрения. В поисках предельного смысла человек в основном опирается на эмоциональные, а не только на интеллектуальные ресурсы, как мы знаем; иными словами, он должен верить в предельный смысл бытия.
Повторюсь ещё раз:
Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa ты идешь в paйoннyю пoликлиникy и видишь, кaк из кaбинeтa вpaчa выxoдит мэp гopoдa.
Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa дeти гyбepнaтopa yчaтcя c твoим peбенкoм в oбычнoй шкoлe.
Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa миниcтpы eдyт нa oбщecтвeннoм тpaнcпopтe, вeдь мы eдиный нapoд, зaчeм oт нac в кopтeжax пpятaтьcя?
Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa paзpыв мeждy cpeднeй зapплaтoй в cтpaнe и зapплaтoй дeпyтaтoв нe cocтaвляeт дecятки paз.
Дeнь нapoднoгo eдинcтвa — этo кoгдa coциaльныe лифты paбoтaют для вcex, a нe тoлькo для oтпpыcкoв чинoвникoв.
Сценарий у Вас какой-то фантастический.
Надо быть реалистом-в этот светлый день нapoднoго eдинcтва прилетят анунаки и мы наконец-то будем вместе!