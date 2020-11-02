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Евро по 100? Библию в школу, Киллер с арбалетом // Галопом по Европам #327

22:03. 2 ноября 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Доллар – больше 80-ти рублей, Евро – впервые с декабря 2014-го стоит почти 94 рубля;
- Россияне передумали насчет четырехдневной рабочей недели;
- В России четвертые сутки подряд больше 18 тысяч новых заболевших;
- В Петербурге ликвидируют первый и один из крупнейших кабельных заводов;
- На шахте Лукойла в Коми пожар, 82 горняка эвакуированы;
- На атомную науку и технологии не нашлось денег;
- Трамп и Байден заканчивают предвыборную кампанию – выборы завтра;
- США и Китай на грани военного конфликта, ситуация похожа на противостояние Великобритании и Германии перед Первой мировой;
- В Колумбии из-за пандемии начали голодать не только бедные, но и те, кто в начале года не испытывал финансовых проблем;
- В странах СНГ скоро не будет хватать учителей – пришли к выводу аналитики из Skyeng;
- Следственный комитет оптимизируют;
- В Уфе второй день голодуют преподаватели художественной школы Кузнецова;
- Эрдоган на волне споров с Францией призвал приравнять исламофобию и антисемитизм.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6xN6KJ4R-EI

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