В этом выпуске:- Доллар – больше 80-ти рублей, Евро – впервые с декабря 2014-го стоит почти 94 рубля;- Россияне передумали насчет четырехдневной рабочей недели;- В России четвертые сутки подряд больше 18 тысяч новых заболевших;- В Петербурге ликвидируют первый и один из крупнейших кабельных заводов;- На шахте Лукойла в Коми пожар, 82 горняка эвакуированы;- На атомную науку и технологии не нашлось денег;- Трамп и Байден заканчивают предвыборную кампанию – выборы завтра;- США и Китай на грани военного конфликта, ситуация похожа на противостояние Великобритании и Германии перед Первой мировой;- В Колумбии из-за пандемии начали голодать не только бедные, но и те, кто в начале года не испытывал финансовых проблем;- В странах СНГ скоро не будет хватать учителей – пришли к выводу аналитики из Skyeng;- Следственный комитет оптимизируют;- В Уфе второй день голодуют преподаватели художественной школы Кузнецова;- Эрдоган на волне споров с Францией призвал приравнять исламофобию и антисемитизм._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6xN6KJ4R-EI