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Жажда полной свободны

08:06. 30 октября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


И вот эти прекрасные люди учат Белоруссию свободе и демократии.

Метки: белоруссия, идиоты, польша, поляки, протесты, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6285243.html

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