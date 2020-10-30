“Аллах Акбар” в Кукморе
12:41. 30 октября 2020 77 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Татартстане подросток с ножом по французским лекалам напал на полицейских с криками "Аллах Акбар" и ранил одного из них. После чего второй полицейский открыл огонь на поражение и застрелил утырка.
Около 00:30 Виталий Антипов забросил на служебную полицейскую парковку бутылки с горючей смесью и попытался сбежать. Малолетний террорист успел кинуть два из четырех коктейлей Молотова (оставшиеся обнаружили в рюкзаке). Нападавший был вооружен ножом и в ходе преследования двумя полицейскими, оказав сопротивление, был застрелен полицией. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК), возбуждено уголовное дело по статье "покушение на террористический акт".
Как сообщает МВД региона, когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования полицейских Антипов не реагировал. Он оказал активное сопротивление и ударил ножом одного из полицейских.
— Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина <…> правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник от полученных ранений скончался на месте, — сообщает ведомство.
Телеграм-канал Mash излагает последовательность событий следующим образом: полицейские начали стрелять, когда Виталий отказался бросить нож, а потом, ранив его, подбежали, чтобы оказать помощь, и в этот момент молодой человек ударил одного из них ножом в ногу.
В пресс-службе МВД по Республике Татарстан подтвердили, что нападавший 2004 года рождения оказывал активное сопротивление, называл полицейских "неверные" и кричал "Аллаху акбар!".
Антипов, уроженец Алтайского края, проживал в Кукморе и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Перед нападением он записал видео и выложил его на своей странице в Facebook. Его страница "Абдурахман Сергеев" в социальной сети VK.com удалена.
Судя по постам в соцсетях, нападавший интересовался не только вопросами религии, но и новостной повесткой Саудовской Аравии, а также Франции, где недавно произошла целая серия террористических нападений по религиозным мотивам.
Как пишет Mash, семья Виталия не так давно приехала в Татарстан, до этого они жили в Удмуртии и Башкортостане. Отчим подростка – Марат Замалиев, по совместительству работодатель мальчика, познакомился с матерью Виталия в Ижевске. Там же подросток учился в мусульманской школе "Гармония" и принял Ислам.
Имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев, узнав о случившемся, тут же обзвонил всех имамов города. Результат его бесед подтверждает, что парень придерживался нетрадиционных течений ислама.
— К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого, — говорит Радиф Тимергалиев. — Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил.
В ДУМ РТ также сообщили «Реальному времени», что, как показал проведенный среди имамов Кукморского мухтасибата опрос, молодой человек не посещал ни одну из мечетей района.
В Кукморе юнец подрабатывал в халяль-кафе «Бэрэкэт», хозяином которого является его отчим Марат Замалеев. Сообщается, что он был осужден за диверсию и незаконное изготовление оружия по части 2-й статьи 281-й УК РФ и части 2-й статьи 223-й Уголовного кодекса России.
В 2001 году Замалеева приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет. Освободился Замалеев в конце 2013 года. В 2014 году он вновь получил судимость по ст. 116 УК РФ, его лишили свободы на девять месяцев, в сентябре 2014 года он был освобождён.
По данным телеграм-канала «Бабай позвонит», Замалеев фактически приходится Виталию отчимом. Мать подростка познакомилась с ним в Ижевске, где они с сыном жили ранее и где Виталий учился в мусульманской школе, и в 2020 году совершила «обряд мусульманского бракосочетания». Впоследствии именно Замалеев настоял на переезде их семьи в Кукморский район Татарстана.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Пострадавший полицейский госпитализирован с колото-резаными ранениями в плечо и ногу, угрозы жизни нет
https://vk.com/specnazalpha?w=wall-48144384_350352 – цинк
Пацан – типичный ГДЛБ и ислам тут ни при чём. Надо покрутить бубенчики отчиму, судя по уголовной статье – кухонному боксёру и пакостнику, которому ментам отомстить хочется, а в очередной раз в тюрягу – западло…