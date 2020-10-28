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Бог разумно скрывает во мраке ночи грядущее; и ему смешно, если смертный трепещет больше, чем подобает. Тот независим и счастлив, кто может сказать о сегодняшнем дне: "Пережит. Завтра пусть отец занимает свод хоть черною тучей, хоть ясным солнцем".