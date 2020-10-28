Нас ждёт новый этап раздачи тумаков. Анатолий Вассерман
19:03. 28 октября 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Самые важные новости недавнего времени и ближайшего будущего разбирает публицист, аналитик, консультант Анатолий Вассерман.
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Книги Анатолия Вассермана https://bit.ly/36qpkZQ
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Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Вассерман #экономика #политика #будущее #прогноз #рубль #доллар