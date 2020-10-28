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Нас ждёт новый этап раздачи тумаков. Анатолий Вассерман

19:03. 28 октября 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Самые важные новости недавнего времени и ближайшего будущего разбирает публицист, аналитик, консультант Анатолий Вассерман.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mCdmZO0nmRM

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