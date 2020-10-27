Еще один перспективный китайский сухопутный дрон поддержки с треугольными колесами.Подразумевается, что на данную ходовую в перспективе можно будет устанавливать различные модули или же крепления для груза.И еще всякое разное из недавнего.Итальянский дрон для медицинских и спасательных целей.Украинский концепт, который предлагается продавать иностранным заказчикам.Китайский дрон с 30-мм пушкой.Американский дрон М5 Ripsow, который планируется в ближайшие пару лет поставлять в армию США.Финский колесный дрон "Патрия".Белорусский РСЗО-дрон.Китайский дрон Dragon Horse-2Голландский дрон THeMIS в Мали.Он же в Эстонии, в 2019-м году.Австралийский "Ягер-С"Концепт немецкого дрона от "Рейнметалл" для запуска БПЛА-камикадзе.Французский дрон поддержки Roboteam-GACIРоссийский "Уран-9" на выставке "Армия".Машина уже проходила боевые испытания в Сирии. В ходе испытаний были выявлены недостатки и машину отправили на доработку.Российские разработки – от концептов до серийных машин.В целом, этом компонент сухопутных сил пока в начале пути, значительно отставания от воздушных дронов по части внедрения и раскрученности в СМИ. Но как представляется, к середине 20х может настать самый настоящий бум подобных систем по мере того, как будут устранены различные "детские болезни".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6278874.html