Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

Перспективные наземные боевые дроны

19:03. 27 октября 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Еще один перспективный китайский сухопутный дрон поддержки с треугольными колесами.
Подразумевается, что на данную ходовую в перспективе можно будет устанавливать различные модули или же крепления для груза.







И еще всякое разное из недавнего.


Итальянский дрон для медицинских и спасательных целей.


Украинский концепт, который предлагается продавать иностранным заказчикам.


Китайский дрон с 30-мм пушкой.


Американский дрон М5 Ripsow, который планируется в ближайшие пару лет поставлять в армию США.




Финский колесный дрон "Патрия".


Белорусский РСЗО-дрон.


Китайский дрон Dragon Horse-2






Голландский дрон THeMIS в Мали.


Он же в Эстонии, в 2019-м году.








Австралийский "Ягер-С"




Концепт немецкого дрона от "Рейнметалл" для запуска БПЛА-камикадзе.


Французский дрон поддержки Roboteam-GACI










Российский "Уран-9" на выставке "Армия".
Машина уже проходила боевые испытания в Сирии. В ходе испытаний были выявлены недостатки и машину отправили на доработку.


Российские разработки – от концептов до серийных машин.

В целом, этом компонент сухопутных сил пока в начале пути, значительно отставания от воздушных дронов по части внедрения и раскрученности в СМИ. Но как представляется, к середине 20х может настать самый настоящий бум подобных систем по мере того, как будут устранены различные "детские болезни".


Метки: будущее, дроны, Китай, нато, робототехника, Россия, США, технологии, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6278874.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
12 амбициозных военных разработок будущего
...в Ираке. Туда были отправлены наземные боевые роботы, представленные модифицированными для ... данная система считалась наиболее перспективной среди ряда других разработок программы... дальнейшем использовались при создании летающих дронов. 8. «Gyrojet» Не ...
Армия 2018. Тенденции
...совершенствование гусенично-колесных шасси для наземных дронов.Борьба с минами. Помимо ...крупных боевых кораблей - УДК, вертолетоносцев, авианосцев, ракетных эсминцев и перспективного фрегата... и безэкипажную воздушную и наземную технику.Очевидны и основные ...
Разорение промышленности - это потеря государственности.
... втрое меньше грузоподъемностью. Даже перспективная "Ангара-7", запоздавшая на...бы давно обзавестись ударными дронами оперативно-тактического уровня. С...в высадке ограниченного контингента наземных войск, сопровождаемых боевыми роботизированными системами. Над...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 июля 2020
...Эти ОТРК способны уничтожать наземные цели на удалении до...боевых условиях. За пять лет Россия опробовала в Сирии много перспективных...представил свой подсчет сбитых дронов производства Турции и ОАЭ...ряд заявлений об уничтожении дронов оказались ложным. Следует ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 февраля 2017
... в зону боевых действий. Теперь и мы обзавелись перспективными бронемашинами, обещающими.... Очередной удар был нанесен дроном-бомбардировщиком боевиков в окрестностях Мосула... удары здесь будут отличаться от наземной операции. «Взятие Ракки может...
Что делал RQ-4A «Global Hawk» в 25 км от Мариуполя? Стратегическая разведка ВВС США наглеет у северных границ Кубани
... колонны замечены 12 боевых машин РСЗО БМ-... будут переоборудованы на перспективные мультиспектральные ОЛПК типа ...полёты американского разведывательного дрона от линии соприкосновения....тактической радиосвязи между наземными формированиями украинских боевиков....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)