12 амбициозных военных разработок будущего

Пожалуй, нет такой силы, способной остановить прогресс, в том числе в военной сфере. Ежегодно разрабатываются десятки проектов, многие и которых можно смело назвать перспективными и амбициозными. Однако даже самые многообещающие технологии, модели оружия и военной техники могут остаться на бумаге и не быть воплощенными в жизнь по самым разным причинам. Вашему вниманию 12 военных разработок, которые могли иметь большое будущее, однако не были завершены.

1. Аэростат-шпион

Попытка реанимировать дирижабли в военном деле. /Фото: oborona.ru

Казалось бы, эпоха аэростатов отошла в историю вместе с дирижаблями в тридцатых годах прошлого века. Однако не так давно была предпринята попытка этих летающих гигантов «воскресить», причем адаптируя их для нужд военных. Именно так появилась программа по созданию в США разведывательных аэростатов-шпионов, ведь их обслуживание и эксплуатация намного дешевле по сравнению с теми же беспилотниками.

В рамках данной программы в 2005 году была начата разработка сразу трех проектов, которые должны были удовлетворить запросы американской армии. Все они сводились к одному: дирижабль большого размера (вплоть до сотни метров длиной) должен был находиться над местом проведения боевых действий и собирать информацию при помощи высокоточного оборудования. Был найден даже «полигон» для первого применения -

это должен был стать Афганистан. Однако ряд конструктивных недоработок у прототипов привели к закрытию проекта в 2013 году.

2. XM29 OICW

Футуристическая винтовка, так и не вышедшая в серию. /Фото: wikiрedia.org

В девяностых годах прошлого века две компании – американской Alliant Techsystems и немецкой Heckler & Koch – начали разработку совместной программы по созданию принципиально нового вида оружия, построенного по модульной схеме: в результате должна была получиться наполовину винтовка со стандартными пулями 5.56 мм, наполовину гранатомёт калибра 20 мм с боезапасом осколочного боеприпаса дистанционного (воздушного) подрыва.

Примерно в 1999 году необычный концепт обрел материальную форму в виде модели XM29 OICW. При многообещающих технических характеристиках внешний вид оружия оказался соответствующим – неоднократно отмечалось, что оно похоже на футуристическую «пушку» из видеоигр. Однако на деле концепт не оправдал ожидания заказчиков, оказавшись малоэффективным: неудовлетворительное поражающее действие гранаты, а также «неприемлемая масса» самого оружия поставило точку в его дальнейшей разработке, и проект был закрыт в 2004 году.

3. Автомобиль-вертолёт

Один из проектов летающего автомобиля. /Фото: reddit.com

И до Второй мировой войны, и во время нее инженеры пытались создать такое оружие или военную технику, чьи способности и характеристики кажутся впечатляющими даже сейчас. Одним из таких откровенно странных проектов можно смело назвать разработку нового летательного аппарата в виде гибрида вертолета и автомобиля.

Подобную машину решили спроектировать военные инженеры британской армии. В конечном итоге у них получился агрегат, который представлял собой внедорожник, оснащенный хвостом и несущим винтом от вертолёта. Поразительно, но эта машина действительно неплохо летала. Однако крест на развитии необычного концепта поставила банальная практичность: быстро стало ясно, что транспортировка наземной техники осуществляется немного проще посредством самолётов, нежели путем создания десятков и сотен гибридов.

4. Наземные боевые роботы

Неудачная попытка создать боевого робота. /Фото: popmech.ru

Когда в конце 1990-х – первой половине 2000-х годов беспилотные летательные аппараты доказали свою эффективность во время военных конфликтов на Среднем Востоке, они стали одним из основных типов оружия армии США. В свою очередь наземные роботы в большинстве остались на периферии.

Переломить ситуацию решили в 2007 году во время боевых действий в Ираке. Туда были отправлены наземные боевые роботы, представленные модифицированными для стрельбы роботами TALON. Однако их история закончилась не начавшись, и в реальных полевых условиях в пекле войны они так и не побывали. А все потому, что они откровенно провалили испытания, во время которых над ними было потеряно управление, и роботы попросту вышли из строя.

5. Boeing YAL-1

Самолет, который должен был сбивать противника лазером. /Фото: medium.com

Boeing YAL-1 – это концепт экспериментального боевого самолёта, которых должен был уничтожать вражеские объекты, в том числе баллистические ракеты, используя мощный химический (бортовой) лазер. Первые упоминания о подобной программе датируются еще концом восьмидесятых, однако первые реальные результаты были получены в 2002 году, когда был собран, оставшийся единственным, опытный образец самолета с необычной возможностью уничтожения вражеского оружия и техники.

Главным плюсом данной системы была возможность ликвидации стартующих баллистических и крылатых ракет с ядерной боевой частью еще на начальном участке траектории полета. Однако даже эта многообещающая технология оказалась беззащитна перед банальным сокращением военного бюджета США. Именно по этой причине в 2001 году проект был закрыт, а еще три года спустя единственный образец Boeing YAL-1 утилизировали.

6. «Алмазная галька»

Сеть противоракетных спутников с поэтичным названием. /Фото: trinixy.ru

Программа «Алмазная галька» (в других переводах – «Бриллиантовая галька») разрабатывалась в рамках так называемой Стратегической Оборонной Инициативы (сокр. СОИ, также «звездные войны»), которая, в свою очередь, представляла собой глобальную противоракетную сеть США в период Холодной войны. Ее начало объявил президент Рональд Рейган 23 марта 1983 года, а состояла она как из научно-исследовательской деятельности в данном направлении, так и опытно-конструкторских проектных работ.

Согласно сохранившимся свидетельствам, программа «Алмазная галька» была предложена в 1986 году и предусматривала создание сети из 4000 военных кинетических спутников-перехватчиков, которые должны были сбивать советские ракеты с помощью с помощью кинетического удара при прямом столкновении. Именно данная система считалась наиболее перспективной среди ряда других разработок программы СОИ, однако это не обеспечило ей достойного будущего, которое разбилось об исторический контекст. Проект не был реализован в конце 1980-х, а после развала СССР в нем уже не было необходимости, и его закрыли в 1994 году.

7. «Тэйлситтеры»

Один из первых самолетов вертикального взлета. /Фото: popmech.ru

Пожалуй, концепция вертикально взлетающего летательного аппарата появилась едва ли не с начала эпохи авиации, однако попытки воплотить ее в жизнь были предприняты гораздо позже. Так, одна из первых разработок, призванных удовлетворить данный запрос, был открыт к середине прошлого века.

Проект по созданию так называемых «Тэйлситтеров» был начат в 1950 году, а представлял собой одну из первых вариантов самолетов, «сидящих на хвосте», то есть таких, которые взлетали бы вертикально. Казалось бы, что успешно отстроенные опытные образцы обеспечат успешный исход испытаний, однако на деле все случилось иначе. Выяснилось, что взлёт и приземление самолетов данного типа требовали от летчиков большой осторожности и мастерства. Угроза жизни управлении и стали причиной закрытия проекта, хотя основные составляющие концепта тэйлситтеров в дальнейшем использовались при создании летающих дронов.

8. «Gyrojet»

Не самый удачный бесшумный пистолет. /Фото: alloutdoor.com

В начале 1960-х годов компания MB Associates дала начало появлению целого семейства уникальных ракетных пистолетов и винтовок. В сущности, эти модели оружия были не такими плохими: они имели удовлетворительную эффективность, к тому же являлись бесшумными.

Однако их история не была успешной, и, пожалуй, главным их достижением оказалось появление в киноленте про легендарного агента 007 Джеймса Бонда «Живёшь только дважды». Ведь практика его использования показала, что за пределами экрана оружие было недостаточно точным, малополезные снаряды при использовании на ближних дистанциях, к тому же часто допускало осечки.

9. RAH-66 «Команч»

Перспективный самолет будущего так и не был завершен. /Фото: bol.com

Данный проект был одним из самых дорогостоящих и знаменитых из тех, что так и не были завершены. Самолет RAH-66 «Команч» предполагалось сделать вертолётом-разведчиком нового поколения, который должен был объединять в себе применение стелс-технологии и инновационное цифровое оборудование.

На разработку столь многообещающего проекта были потрачены колоссальные деньги – около 7 миллиардов долларов. Однако даже такие финансовые вливания не спасли самолет будущего от закрытия в 2004 году в связи с тем. Причем интересно, что причиной стало прекращение финансирования, а банальная нецелесообразность подобной разработки: к середине 2000-х годов стало окончательно ясно, что для сбора информации проще использовать беспилотные летательные аппараты, а не разрабатывать отдельный агрегат.

10. VZ-1 Pawnee

Летающая платформа, оказавшаяся нерациональной для войны. /Фото: masterokblog.ru

В середине прошлого века была начата разработка еще одного военного проекта, который был к тому же довольно оригинального вида. Речь идёт о VZ-1 Pawnee, которая является ничем иным, как летающей платформой. Воплотить в жизнь столь амбициозную задумку взялись специалисты компании Hiller Helicopters.

Разработка была начата в 1950 году и представляла собой весьма платформу для одного человека, которая взлетала при помощи двух вертолётных винтов снизу. Управлялся данный агрегат путем наклона тела пилота. Однако даже успешно пройденные испытания не спасли проект от закрытия: платформу признали слишком хрупкой и медленной для условий реальных боевых действий.

11. Future Combat Systems (FCS)

XM1202 – часть масштабного проекта. /Фото: warontherocks.com

Порой отказ в дальнейшем развитии может получит не только отдельный проект, но даже масштабная военная программа. Именно это случилось с Future Combat Systems – системой концептов, целью которых было создание подразделений армии США принципиально нового образца. В состав программы входили проекты по разработке сразу 18 различных системообразующих компонентов: новых сенсоров, танков, БМП, а также двух надсистем для управления.

Среди разработок в рамках программы FCS был, к примеру, новый танк XM1202. Небольшая, но маневренная бронемашина, вооружённая 120-мм пушкой считалась довольно многообещающей. Однако, когда стало ясно, что и танк, и остальные концепты не имеют преимуществ перед другими образцами военной техники, проект признали мало малоэффективным и закрыли.

12. Expeditionary Fighting Vehicle (EFV)

Боевая машина Expeditionary Fighting Vehicle. /Фото: naked-science.ru

Еще одна амбициозная задумка, однако теперь в виде одного образца техники. Проект Expeditionary Fighting Vehicle должен был подарить американской армии инновационную амфибийную боевую машину, удовлетворяющую нужды морских пехотинцев США. На первых порах, EFV была довольно перспективной: в ней объединились немалая боевая мощь, хорошая защита и приличная скорость.

Однако на этапе испытаний был выявлен ряд недостатков, которые фактически поставили крест на массовом производстве EFV. Так, например, машина никак не могла разогнаться до максимальной скорости на воде, ее силовая установка оказалась весьма капризной. Кроме того, морских пехотинцев откровенно оттолкнула цена амфибии – около 25 млн долларов за единицу. Даже сам концепт EFV подвергся критике, ведь к тому времени противокорабельные средства были достаточно эффективными, и защита машины оказывалась перед ними уязвимой.