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Борьба с загрязнением на Камчатке

17:39. 26 октября 2020 17 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Борьба с последствиями экологического бедствия на Камчатке.
Наконец то все наладится!



Накал постиронии продолжает нарастать.

Метки: камчатка, наливкин, экология, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6275408.html

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