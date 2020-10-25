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Россия врывается в «скоростную восьмёрку»

20:58. 25 октября 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Ролик про беспилотный комбайн: https://www.youtube.com/watch?v=OrZ6VbwAUeA

В России приступили к строительству завода по выпуску скоростных поездов. Тех самых, что будут ходить по высокоскоростным магистралям, которых в стране пока что нет. Но, похоже, кое-что сдвинулось с места, и скоро мы войдёт в элитарный клуб стран-обладательниц ВСМ. Об этом и не только, в сегодняшнем выпуске.

00:00 Вступление
00:28 Новый завод
01:43 Время новостей
02:48 Роботы в поле
03:32 Не с Китаем
04:38 Дорогое удовольствие
06:03 Поезд отправляется
07:22 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a9Dt0drGdQs

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