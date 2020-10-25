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«Доктрина Путина» против «кольца Анаконды»

07:51. 25 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В интервью ресурсу «Украина.РУ» обсудили эффективность внешней политики России и ситуацию с «поясом нестабильности» вокруг нее. Была отмечена необходимость проведения Россией более активной внешней политики и отказа от «зеркальной тактики» реагирования на недружественные действия в отношении нашей страны.

В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии.

В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительно стратегии в отношении постсоветского пространства.

➡️ Можно ли бесконечно замораживать конфликты?
➡️ Как превратить «пояс нестабильности» в «пояс лояльности» и нужно ли это вообще?

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P.S. Предыдущие материалы c ресурса «Украину.РУ»:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/doktrina-putina-protiv-kolca-anakondy-120652

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