В интервью ресурсу «Украина.РУ» обсудили эффективность внешней политики России и ситуацию с «поясом нестабильности» вокруг нее. Была отмечена необходимость проведения Россией более активной внешней политики и отказа от «зеркальной тактики» реагирования на недружественные действия в отношении нашей страны.

В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии.

В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительно стратегии в отношении постсоветского пространства.

➡️ Можно ли бесконечно замораживать конфликты?

➡️ Как превратить «пояс нестабильности» в «пояс лояльности» и нужно ли это вообще?

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P.S. Предыдущие материалы c ресурса «Украину.РУ»:

Источник: https://nstarikov.ru/doktrina-putina-protiv-kolca-anakondy-120652