«Доктрина Путина» против «кольца Анаконды»
В интервью ресурсу «Украина.РУ» обсудили эффективность внешней политики России и ситуацию с «поясом нестабильности» вокруг нее. Была отмечена необходимость проведения Россией более активной внешней политики и отказа от «зеркальной тактики» реагирования на недружественные действия в отношении нашей страны.
В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии.
В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительно стратегии в отношении постсоветского пространства.
➡️ Можно ли бесконечно замораживать конфликты?
➡️ Как превратить «пояс нестабильности» в «пояс лояльности» и нужно ли это вообще?
P.S. Предыдущие материалы c ресурса «Украину.РУ»: