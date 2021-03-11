В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», рассказал о том, кому выгодно обострение в Донбассе, и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война.

Хронометраж:

00:00​ Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?

03:40​ Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?

05:07​ Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?

13:05​ Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе?

14:35​ Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине;

15:30​ Украинский законопроект о коллаборантах;

19:30​ Как Россия может бороться с русофобией на Украине?

22:02​ Нужны ли российские миротворцы в Донбассе?

24:26​ Как остановить войну в Донбассе?

26:00​ Хочет ли население Украины мира в Донбассе?

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