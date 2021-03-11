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Как остановить войну на Донбассе

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В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», рассказал о том, кому выгодно обострение в Донбассе, и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война.

Хронометраж:
00:00​ Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?
03:40​ Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?
05:07​ Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?
13:05​ Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе?
14:35​ Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине;
15:30​ Украинский законопроект о коллаборантах;
19:30​ Как Россия может бороться с русофобией на Украине?
22:02​ Нужны ли российские миротворцы в Донбассе?
24:26​ Как остановить войну в Донбассе?
26:00​ Хочет ли население Украины мира в Донбассе?

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-ostanovit-vojnu-na-donbasse-2-125257
Метки: блог, Видео
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Новости Украины и Новороссии 06 марта 2020
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 37970 33312
    Вячеслав час назад

      Тем, что Одесса с Мариуполем, в случае чего, как и Крым, отойдут России…

    • 7081 4961
      чужой 48 мин. назад

        Хунта должна прекратить свое существование, и отпустить украинский народ как заложников, для голосования без внешнего воздействия. Украинский народ выдержал, и достоин этого.

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