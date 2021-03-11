Как остановить войну на Донбассе
В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», рассказал о том, кому выгодно обострение в Донбассе, и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война.
Хронометраж:
00:00 Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?
03:40 Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?
05:07 Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?
13:05 Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе?
14:35 Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине;
15:30 Украинский законопроект о коллаборантах;
19:30 Как Россия может бороться с русофобией на Украине?
22:02 Нужны ли российские миротворцы в Донбассе?
24:26 Как остановить войну в Донбассе?
26:00 Хочет ли население Украины мира в Донбассе?
P.S. Предыдущие материалы с данного ресурса:
Тем, что Одесса с Мариуполем, в случае чего, как и Крым, отойдут России…
Хунта должна прекратить свое существование, и отпустить украинский народ как заложников, для голосования без внешнего воздействия. Украинский народ выдержал, и достоин этого.