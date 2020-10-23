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... оказался человечным, когда мы станем беспомощными. Правда сегодня уже мало кто... доступе книга К. Ушинского «Человек как предмет воспитания» (1867), которую очень полезно... приносящих прибыли. Словно они не формируют Человека для страны, а «оказывают...
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Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещё безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.