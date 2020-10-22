Сноуден может бессрочно жить в России
16:54. 22 октября 2020 132 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.
Он бы и рад куда-то уехать, но в большинстве других стран велика вероятность, что его там или выдадут или похитят для вывоза на территорию США. Поэтому, несмотря на то, что Сноудену далеко не все нравится в России, жить в России ему предстоит еще долго.
Есть конечно вариант, что Трамп после выборов помилует его (как и Ассанжа). В США существует серьезная медийная кампания в поддержку этого решения. В принципе, если Трамп выборы проиграет, то ему терять особо нечего и он конечно может подмахнуть такую бумагу, которая снимет со Сноудена и Ассанжа основные обвинения (но даже в этом случае это не гарантирует их от преследования со стороны ЦРУ и АНБ).
Ну а если не подпишет, то при Байдене, Сноуден точно никуда из России не денется. Ну а в то, что спецслужбы США простят когда-нибудь Сноудена за то, что он раскрыл их грязные секреты, не верится от слова совсем.
Все славно но как то трусовато. Сноудену РФ не нравится но он тут ошивается. Нам он похоже тоже не катит из-за того что на шестерку не похож. Даже не паспорт ему дали а бессрочный волчий билет типа живи и бойся.