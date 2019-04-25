Эдвард Сноуден: без российского убежища «я сейчас был бы в Гуантанамо или мертв»

Летом 2013, года 29-летний аналитик Агентства Национальной Безопасности США слил тысячи документов журналистам Guardian и Washington Post, опубликовавших серию статей о расследованиях, которые навсегда изменили восприятие в мире американских шпионов.

Шесть лет спустя, виновник этого, Эдвард Сноуден, живет в России под защитой правительства Владимира Путина. Это, сказал Сноуден, садясь за компьютер для нашего последнего эпизода подкаста CYBER, было несколько неожиданно.

«Для меня, выросшего в окружении разведывательного сообщества, Россия была ужасным местом — Мордором», — сказал Сноуден, объяснив, что не был удивлен тем, что пришлось уехать за границу, но совсем не ожидал оказаться там, где он есть.

«Я ожидал, что жизнь будет намного сложнее, — сказал он, нервно смеясь. — Я думал, что окажусь в Гуантанамо».

И в некотором смысле, добавил Сноуден, «жизнь на самом деле стала вполне нормальной».

Он разочарован тем, что люди говорят о нем, будто он прячется, но он просто сидит в своей квартире в Москве. Бывший аналитик АНБ отметил, что его первоначальный план состоял в том, чтобы бежать в Эквадор и искать там убежища. И если бы Джон Керри, тогдашний государственный секретарь, не аннулировал его паспорт, когда он приехал в Россию, то «я бы сейчас был в Гуантанамо или мертв», учитывая то, как Эквадор предал Ассанжа.

Разоблачитель секретов американских спецслужб также размышлял о своей нынешней роли медийной фигуры, признавая, что на данный момент то, что он делает и говорит, уже не актуально.

«Меня это не волнует, — сказал Сноуден, утверждая, что на данный момент он не может контролировать то, что он слил прессе, или оказывать реальное влияние на то, что будет с этими документами. – А то, что происходит со мной, не имеет значения».

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Источник: http://voicesevas.ru/news/44206-edvard-snouden-bez-rossiyskogo-ubezhischa-ya-seychas-byl-by-v-guantanamo-ili-mertv.html