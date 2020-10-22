... Марк Ферро, понятное дело, не смог охватить все исторические темы, в...удалась объединенная операция на западе Северной Африки, гитлеровское нашествие в Россию... всего, вспоминаются поставки по Ленд-Лизу: арктические конвои из США и Великобритании, ...
... хватало опыта. Ледокол смог подойти на 60 миль...мировой рекорд восхождения к северным широтам. Одиссея черноморского ледокола..., где начиналась эпопея полярных конвоев. Его «родной брат» ...необходимы были поставлявшиеся по ленд-лизу союзниками грузы. В этих...
...Исламского государства», которую многочисленные конвои нефтевозов перевозят в Турцию,...СССР в рамках программы ленд-лиза. Так что в этом... радикальных исламистов, кто смог поставить на должный уровень... свое влияние в странах Северной Африки. * запрещенная в...
опять подсунули тему провакационную.Сейчас Хохол оторвётся ,он докажет что без лендлиза просвященного Запада ,шариковы бы проиграли войну,вот увидите и коммуниздам достанется.
Неа не проиграли-бы.
Она-бы и не началась.
Вся бойня ради Ленд-лиза для этого и Красную армию УНИЧТОЖИЛИ Сталинидзе и ПАРТИЯ и немца заманили аж на Волгу.
А потом сделали Джугашвили РЫЦАРЕМ и меч поцеловал и попёрли.
Немецко-фашистские войска Наши Предки всё равно одолели бы, хоть и с бОльшими потерями и времени, но тогда бы Красная Армия дошла до самой Атлантики…
А лендлиз – означает от греч. lysis – разложение, распад (например, гидролиз – разложение водой). Lend – давать в долг под проценты (англ.) или lende – чресла (устаревш. нем.). Чересл, чресельник, пояс через, черес, долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой [40]. Вот и символизм Лендлиза – потуже затянуть разлагающий Россию пояс-удавку из денег, данных под проценты…