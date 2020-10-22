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Ленд-лиз. Северные конвои. Смог ли бы победить советский союз без Ленд-лиз? Военные истории.

13:12. 22 октября 2020 93 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zV6hff9Ubp4

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 13410 10980
    марина 22 октября 2020 в 13:51

    опять подсунули тему провакационную.Сейчас Хохол оторвётся ,он докажет что без лендлиза просвященного Запада ,шариковы бы проиграли войну,вот увидите и коммуниздам достанется.

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  • 23612 2822
    Русофил 22 октября 2020 в 13:58

    Неа не проиграли-бы.
    Она-бы и не началась.
    Вся бойня ради Ленд-лиза для этого и Красную армию УНИЧТОЖИЛИ Сталинидзе и ПАРТИЯ и немца заманили аж на Волгу.
    А потом сделали Джугашвили РЫЦАРЕМ и меч поцеловал и попёрли.

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  • 34194 29780
    Вячеслав 22 октября 2020 в 14:26

    Немецко-фашистские войска Наши Предки всё равно одолели бы, хоть и с бОльшими потерями и времени, но тогда бы Красная Армия дошла до самой Атлантики…

    А лендлиз – означает от греч. lysis – разложение, распад (например, гидролиз – разложение водой). Lend – давать в долг под проценты (англ.) или lende – чресла (устаревш. нем.). Чересл, чресельник, пояс через, черес, долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой [40]. Вот и символизм Лендлиза – потуже затянуть разлагающий Россию пояс-удавку из денег, данных под проценты…

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