В популярном романе Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17» матросы американского торгового флота в припортовом баре размышляют о своем участии в «полярных конвоях», доставлявших в СССР грузы союзников по ленд-лизу. «Большой риск, и оттого большие деньги» — задумчиво говорит один из собеседников. Насколько это соответствовало действительности? Действительно ли за и в самом деле серьезный риск американским матросам торгового флота платили большие деньги? Не преувеличил ли советский писатель материальные возможности американцев?

Вот что по этому поводу в работе «Война в океанах. 1939-45 годы» писал французский исследователь Жорж Блон:

«Зарплата матроса на том же самом сухогрузе складывалась из следующих выплат: основной оклад — 100 долларов ежемесячно из расчета 44 рабочих часа в неделю, плюс 85 центов за каждый сверхурочный рабочий час; работа в субботние и воскресные дни оплачивалась по тем же тарифам, что и за сверхурочные часы; надбавка за службу в военное время в условиях Северной Атлантики — 100 долларов в месяц; надбавки за службу непосредственно в зонах боевых действий — около 100 долларов в месяц (с марта 1943 года эти надбавки были заменены на твердые премии в 125 долларов за риск подвергнуться воздушному налету); надбавка за пребывание в русских портах — 5 долларов в сутки (поначалу советское правительство со своей стороны также выплачивало каждому моряку по 100 долларов за пребывание в русских портах, однако через некоторое время эта премия была упразднена); специальная надбавка за работу со снарядами и взрывчатыми веществами — 17 долларов за каждую операцию. В случае, если судно тонуло, каждому спасенному матросу возмещался ущерб, причиненный кораблекрушением, включая оплату убытков за пропавшие личные вещи. Таким образом, за некоторые рейсы гуда и обратно, включая вынужденную четырехмесячную стоянку в русском порту, матросу американского торгового флота начислялось, по меньшей мере, 3200 долларов».

При этом надо отметить, что военные моряки, обслуживающие размещенные на тех же сухогрузах орудия, получали заметно меньше – 50 долларов в месяц (плюс пособие на семью).

Получается, что американским торговым морякам действительно очень неплохо платили за рискованные рейсы в СССР. Здесь надо вспомнить о том, что доллар сороковых годов прошлого столетия по покупательной способности многократно превышал нынешний.

«Всего-то» и надо было американским морякам, что добраться до Мурманска или Архангельска и вернуться обратно. После этого оставшиеся в живых могли заняться тратой честно заработанного…