Здравствуйте, уважаемые зрители, мы продолжаем серию бесед на мой взгляд с интересными людьми, для которых русская цивилизация, русская идентичность прежде всего касающееся той территории, которая сегодня называется Украина, это не пустой звук. Сегодня мой собеседник в Голосе Правды Вассерман Анатолий Александрович. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, мы с Вами не общались достаточно давно, наверное уже несколько лет прошло с того момента, когда мы последний раз с Вами беседовали, совершенно в другом проекте, он назывался “Диссидент”. Мы там с Вами обсуждали как-бы перспективы процессов происходящего на Украине. Но вот сегодня, собственно прошло уже несколько лет, можно сказать, что наверное многое изменилось, но с другой стороны особо-то ничего не поменялось. По крайней мере, позиция России по отношению к Украине, она осталась неизменной. Это хорошо или плохо, как Вы считаете?

Это на мой взгляд, следствие того, что не поменялась позиция Украины, по отношению к остальной России. До тех пор, пока Украиной правят те кого я когда-то назвал профессиональными украинцами, то есть надеющиеся извлечь какую-то выгоду из отделения Украины от остальной России. До тех самых пор Российская Федерация вынуждена просто иметь в виду, что с этими людьми приходится вести себя строго определенным образом. Ну, все подробности рассказывать не буду, но те кого эти подробности интересуют могут нагуглить мою статью под названием “Почему англосаксы и “нерусские украинцы” обречены лгать”. Думаю из этой статьи будет понятно почему Российская Федерация вынуждена вести себя с такими людьми строго определенным образом, грубо говоря — утром деньги, вечером стулья.

Бытует мнение, что Вы в свое время разработали, несколько лет назад разработали, стратегию по сути касающеюся вообще русской идентичности цивилизации, которая рассматривает, в том числе самодостаточность двухсот миллионного народа или нации, кому, как больше нравится. И что Вы были услышаны в определенных кабинетах, но само Ваше предложение засекречено, собственно что происходит? Вы могли бы поделиться, что это утка или же правда?

Ну, я вроде бы ничего не засекречивал, действительно в самом начале две тысяча четвертого года ….

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/golos-pravdy-19-10-2020/