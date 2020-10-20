— На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не определяла Турцию как «нашего стратегического союзника». А по-вашему, возможен ли в обозримом будущем стратегический союз Москвы и Анкары?

— Я думаю, что такой союз невозможен. Во-первых, с учетом нашей длительной истории. Больше всего мы воевали с Турцией. А учитывая тот факт, что большевики поддержали в свое время Ататюрка, это был чисто тактический союз. С турками возможен союз только тактический. Не потому, что мы хорошие, а они плохие, или наоборот. Потому что, по логике геополитической, мы сталкивались с ними в Закавказье, в Центральной Азии, теперь ещё на Ближнем Востоке.

Во-вторых, с учетом планов британцев и американцев по поводу Турции совершенно понятно, что ее готовят как таран против России. Неслучайно последние назначения в британских и американских спецслужбах связаны так или иначе с Турцией. Например, Хаспел, которая стала шефиньей ЦРУ, работала в Турции, знает их язык. Шеф Ми-6 Ричард Мур не то чтобы друг, но хороший знакомый, контактер Эрдогана. И такие назначения не случайны.

Хочу напомнить, что, когда коллективный Запад решил ломать социалистический лагерь и избрал в качестве слабого звена Польшу, тут же появился Бжезинский в качестве советника Картера. И, естественно, стали двигать Валенсу. Когда американцы решили ломать Сербию через Косово, то шефом ЦРУ стал, правда, не албанец, но человек, родившийся в Албании, Тенет. И тут же активизировалась албанская мафия. Потому можно предположить, что появление во главе двух англо-саксонских спецслужб людей, связанных с Турцией, говорит о том, что следующие удары по РФ коллективный Запад будет наносить с помощью Турции. Постаравшись, во-первых, сделать из нее такого регионального лидера. Во-вторых, завязать ее на проект «новой Речи Посполитой».

Правда, этот проект очень сильно тормозит белорусская ситуация, потому что, имея такую «кость в горле», как Беларусь, большую новую Речь Посполитую создать будет очень трудно.

Кстати, есть и «кость в горле» по созданию большой Великой Турции. Определенные англо-американские элиты не воспринимают Эрдогана. Но, думаю, Эрдоганы приходят и уходят, а проекты англо-американцев против России остаются. Так что очень может быть, что после нынешних событий между Армений и Азербайджаном у Анкары появится другой лидер, который будет по-иному играть с США и Британией. Более покладистый. У нас же, повторю, возможен тактический союз с Турцией, но, кажется, время и такого союза прошло и нам предстоит более-менее жесткое противостояние с этой «новой Турцией». По сути, Лавров мягко о подобном и сказал.

Фурсов Андрей Ильич (р. 1951) – известный русский историк, обществовед, публицист. В Институте динамического консерватизма руководит Центром методологии и информации. Директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Академик Международной академии наук (Инсбрук, Австрия). Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/andrej-fursov-s-turkami-vozmozhen-tolko-takticheskij-sojuz-120496