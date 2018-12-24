Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Незавидная судьба сытого и богатого мира. Андрей Фурсов

19:13. 24 декабря 2018 Просмотров - 340 Нет комментариев Опубликовал:

Почему проект глобализации провалился?

Историк Андрей Фурсов о том, какое будущее ожидает богатейшие регионы мира. Что представляет собой российское государство, почему оно не до конца суверенно. Откуда берётся субъект стратегического действия, есть ли он сейчас. В чём сила Ватикана. Как простому человеку подготовиться к новым тёмным векам. Почему западнизация российской элиты означает резкое обеднение народа. Эти и другие вопросы на уже традиционной встрече, организованной День Магазин.

Почему провалился эксперимент по построению социализма? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Читайте в книгах:

Борьба вопросов. Идеология и психоистория: русское и мировое измерения, Фурсов Андрей Ильич

Водораздел. Будущее, которое уже которое наступило, Фурсов Андрей Ильич

Россия между революцией и контрреволюцией. Холодный восточный ветер 3, Фурсов Андрей Ильич

О заговоре. De Conspiratione, Фурсов Андрей Ильич

О секрете, Фурсов Андрей Ильич

==========================================================================

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нужен ли России новый Сталин?
... Россию, а мир в целом, его судьбы, стал перелом ...изменения мира – капиталистической глобализации – России и русским отводилась незавидная доля... элиты по переустройству современного мира.Обратите внимание: на Западе...же самую пору! В сытых, богатых США, а не в...
Бэкграунд, выпуск-325 за 9 ноября 2013
...силам и лидерам отводится незавидная роль жертвенных баранов, ...Казахстаном мы наконец обретем сытую жизнь и достойное ...Замволта» и его одноклассников ждет судьба «белых слонов» флота – ...становятся причиной преступных деяний богатейшей в мире фирмы, то дела...
Бэкграунд, выпуск-243 за 4 февраля 2012
...жить на самом богатом природными ресурсами участке ... и волки были сыты и овцы остались...«можновладцями» на произвол судьбы народ, проживающий в ...русским досталась весьма незавидная роль людей второго...невозможно. Бессмертный мир может оказаться миром застывшим, ...
Наследие ХХ века-2
...безотказности. Это такой незавидный аппарат (или агрегат...страхе – причем как богатых, так и бедных.... прогрессизма, перехода мира от частной собственности...в штампике. В судьбе.Либеральные же свободы...мученик-то здоровее, сытее и довольнее многих других...
Обнищание, страдания и гибель одних – прямо и непосредственно выгодны другим
...Но сегодня в мире больше нет привычного... жизни (монетизируя чужие судьбы в собственный кошелёк)...выгодно.Скажем, весьма незавидно житьё в бараке-коммуналке...вы думаете, и среди богатых тоже). Допустим, он...неисчерпаемой.[2] «Рыба рыбою сыта, а человек человеком» ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>