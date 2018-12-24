Незавидная судьба сытого и богатого мира. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Почему проект глобализации провалился?

Историк Андрей Фурсов о том, какое будущее ожидает богатейшие регионы мира. Что представляет собой российское государство, почему оно не до конца суверенно. Откуда берётся субъект стратегического действия, есть ли он сейчас. В чём сила Ватикана. Как простому человеку подготовиться к новым тёмным векам. Почему западнизация российской элиты означает резкое обеднение народа. Эти и другие вопросы на уже традиционной встрече, организованной День Магазин.



Почему провалился эксперимент по построению социализма? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Читайте в книгах:

Борьба вопросов. Идеология и психоистория: русское и мировое измерения, Фурсов Андрей Ильич

Водораздел. Будущее, которое уже которое наступило, Фурсов Андрей Ильич

Россия между революцией и контрреволюцией. Холодный восточный ветер 3, Фурсов Андрей Ильич



О заговоре. De Conspiratione, Фурсов Андрей Ильич

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