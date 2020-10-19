Занятная фотография. Все ее участники были свергнуты со своих постов президента в 2011-2019-м годах.Аль-Башир (Судан) – свергнут в 2019-м году.Бен-Али (Тунис) – свергнут в 2011-м году.Салех (Йемен) – свергнут в 2012-м году. Убит в 2018-м году при неудачной попытке перебежать на сторону Саудовской Аравии.Каддафи (Ливия) – свергнут и убит в 2011-м году.Мубарак (Египет) свергнут в 2011-м году. После нескольких лет заключения и судебных процессов, в 2017-м году был оправдан и освобожден. В 2020-м умер своей смертью.Компаоре (Буркина-Фасо) – свергнут в 2014-м году.Мугабе (Зимбабве) – свергнут в 2017-м году. Умер своей смертью в 2019-м.Из этих деятелей жалко только Каддафи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6258412.html