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Свергнутые

19:25. 19 октября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Занятная фотография. Все ее участники были свергнуты со своих постов президента в 2011-2019-м годах.

Аль-Башир (Судан) – свергнут в 2019-м году.
Бен-Али (Тунис) – свергнут в 2011-м году.
Салех (Йемен) – свергнут в 2012-м году. Убит в 2018-м году при неудачной попытке перебежать на сторону Саудовской Аравии.
Каддафи (Ливия) – свергнут и убит в 2011-м году.
Мубарак (Египет) свергнут в 2011-м году. После нескольких лет заключения и судебных процессов, в 2017-м году был оправдан и освобожден. В 2020-м умер своей смертью.
Компаоре (Буркина-Фасо) – свергнут в 2014-м году.
Мугабе (Зимбабве) – свергнут в 2017-м году. Умер своей смертью в 2019-м.

Из этих деятелей жалко только Каддафи.

Метки: аль-башир, арабская весна, Африка, бен-али, ближний восток, Каддафи, мубарак, салех, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6258412.html

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