Ассоциации, навеваемые белорусским майданом и Если Батьку свергнут, то… Пора красить

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Пора красить

Зато, зато… зато в стране победившего Майдана нет никакой коррупции! Кружевные трусики есть, а коррупции нет. И чернозёма почти нет – его-то начали продавать ещё в начале 90-х. Стараются, стараются, но весь пока вывезти не сумели. Зато теперь на Украине есть посевы ГМО и Американские биолаборатории. Это чтоб хохлы ещё здоровее стали и смогли бы, наконец, продать за границу весь свой чернозём. Точно знаю!В общем, навевает, навевает белорусский майдан здоровые ассоциации с Украиной. Вы там, протихановские, пролевитские – вы постарайтесь, поскачите, может и у вас будут шикарные кружевные трусики и вам перепадёт много-много грамм замечательного европейского сала.

Большая просьба к нашим побратимам-змагарам: не снижайте революционный темп! Промедление смерти подобно, а вы тут объявляете паузу в восстании по поводу трансфера Роналду, то есть власти от Лукашенко к Тихановской. Никаких пауз, только сплошной нон-стоп. И пожалуйста, начните уже прыгать. Поймите: без прыжков тернистую дорогу в ЕС не одолеть. Надо постоянно перепрыгивать через членство в НАТО. Иначе так и останетесь аспирантами, как мы.

Вместо отдыха после протестов следует красить заборы, остановки, подъезды, мосты в цвета «новой власти». Я вот внимательно просмотрел все видео в «Телеграм-канале», который ведут два одаренных гея из Польши.



Никто не собирает на краску, заборы так и стоят в цветах тоталитарного режима. Вы что творите? Мы не просто так придумали все это в ходе полугодовой эрекции достоинства. Покраска площадей имеет практически такое же значение, как и сакральная жертва – основа основ любой «цветной революции».



Понимаю: не удалось угандошить Тихановскую вместе с ее штабом в начале беломайдана. Не огорчайтесь, есть прекрасные грузинские специалисты, которые пока простаивают и дают интервью для американских документальных фильмов. Но для этого надо правильно выбрать место и время.



Обращайтесь к Парубию, он с радостью предоставит все необходимые консультации. Только захватите переводчика с парубиевского на любой другой, нормальный язык мира. Иначе могут возникнуть досадные концептуальные расхождения наподобие расстегнутой ширинки того же Парубия во время официального приема у японского императора. Потом, правда, выяснилось, что это был вовсе не император, однако осадочек у японцев остался надолго.

Дальше: вы постоянно игнорируете кастрюли в качестве непременного атрибута революционного восстания. А ведь это азбука передачи власти от утерявших доверие государственных структур к координационному совету восставшей Беларуси с ее чудом выжившим лидером. К составу совета никаких претензий нет.

Все по методичке: никому не известные задроты, грантососы, сторонники запрета российского ТВ и социальных сетей, сексоты польской разведки и прочие достойные люди. Как по мне, не хватает лысых таджиков и бородатых женщин. Но это чисто вкусовое требование. И если вы наденете на головы кастрюли, восстание заиграет совершенно новыми красками. Просто поверьте, *** на слово.

Да, белые маечки, рубашечки, трусики – это все, конечно, неплохо смотрится. Но когда человек надевает кастрюлю, он автоматически преисполняется накопленной у нас гидностью и отрезает себе путь к позорному отступлению. Только вперед, к полному разгрому авторитарного режима, сфальсифицировавшего честный выбор белорусского народа, о котором он, народ, и не подозревал до заявления ЕС и США.

И о разгроме: десять дней протестов, а ни одного снесенного памятника Ленину… Как так? Вы что, не улавливаете связь между навязанным Беларуси «совком» и режимом Лукашенко? Только полная декоммунизация откроет перед змагарами безвизовые врата европейского рая. О, там просто отлично! Пенсия по 1000 евро, зарплаты по 2000.



У вас тоже такое будет, если успеете в сжатые сроки все расхерачить под корень. Это требование МВФ, который у вас будет главным. Типа директор-распорядитель всего. Очень строгие дяди и тети.



Если вы не расхерачите все под корень, то не получите кредитов на оплату коммуналки. Она немного вырастет. Раз в десять-пятнадцать. Однако оно того стоит, поскольку вы больше не будете покупать агрессивный российский газ. Наконец-то слезете с газовой иглы Кремля, на которую вас подсадил Лукашенко.

Сразу почувствуете гигантское облегчение. Теперь в трубах свободной Беларуси будет течь чистейший европейский газ, добываемый веселыми эльфами в озерах Швейцарии. По факту это будет тот же российский газ, только платить за него надо будет по цене «Дюссельдорф плюс».

Плюсик будут класть (ложить) себе в карман молодые белорусские олигархи и их старшие европейские партнеры.

А уголь у вас будет из Пенсильвании. Лидеры движения BLM встанут на трудовую вахту, чтобы обеспечить белорусов высокококсующимся углем с гигантской калорийностью. Под песню Цоя «Перемен» прямо в Минск приплывет баржа с американским углем. Встречать ее будут пением гимна, плясками и благодарственной молитвой. Потом нужда в декорациях отпадет, и заработает формула «Роттердам плюс». Не стану раскрывать ее содержание. Пусть это станет для вас приятным сюрпризом.

Очень важно на данном этапе, чтобы в результате забастовок полностью остановились все промышленные и добывающие предприятия европейской Беларуси. Как только они встанут, вы сразу же начнете евроинтегрироваться в единую экономическую зону великой цивилизации. Деспотичный режим Лукашенко вас обманывал, заставляя горбатиться на производстве никому не нужной продукции с высокой добавленной стоимостью.



Ликвидация устаревшего технического оборудования позволит улучшить экологическую ситуацию в стране и приведет к повышению поголовья зубров. Опять же, Минск внесет свой мощный вклад в борьбу с глобальным потеплением.



На месте промышленных предприятий и шахт будут построены на средства ЕС торгово-развлекательные центры, казино, уютные кофе-шопы и прочие объекты европейской инфраструктуры.

Впереди вас жду чудесные, волнующие перемены! До встречи на гей-параде!

Александр Зубченко



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Если Батьку свергнут…

От Редакции АТ

В удивительное время мы живем. Рабочие профсоюзы Белоруссии вместо того, чтобы создать боевую рабочую гвардию по защите республики от фашистов, которых почему то, как и на Украине, называют националистами, от проплаченных польских и англо-саксонских агентов влияния, вяло выводят на площади Минска и других городов трудовой люд, чьими усилиями живут протестанты – «образованцы».



Конечно, Лукашенко сделал все возможное и невозможное, чтобы восстановить против себя как можно больше граждан республики и России, но ему нужно отдать должное – он смог удержать Белоруссию от экономического краха, не дал растащить государственные предприятия по личным карманам немногих, сохранил социальную направленность государства.



А перемен ради перемен требуют только малообразованные и зомбированные индивиды. Потому что результаты могу быть плачевными..

Иногда хочется, чтобы все мечты «свергателей Батьки» и «свободы Белоруссии» сбылись.

Чтобы Батька ушел, хлопнув дверью, осел под Ростовом, бухал с Януковичем, выращивал фирменную бульбу и слал её на международные выставки. Написал мемуары, вырастил спокойно сына, который закончил бы спокойно какой-нибудь Кембридж и осел брокером в лондонском Сити, а внуки Лукашенко изумлённо бы таращились на усатого дедушку, говорящего на каком-то совершенно варварском наречии вместо нормально английского.



Чего-то подобного, наверное, хотел и Николай II: покой, семья, церковь, Ливадия. Просто рядом не оказалось русского спецназа и надёжных соседей, которым плевать на мнение мирового сообщества.

А Беларусь? А что Беларусь? Начала бы хлебать полной ложкой ту же самую желанную демократию и свободу, что и Украина. Только страна существенно поменьше, дым пожиже и в постсоциализме находилась сильно дольше.

Говно бы полезло изо всех щелей. Страшная подковерная драка за наследие Батьки, «однодневные» партии с великими планами и откровенными проходимцами во главе, развал КГБ, попытки люстраций и превращение «рыцарей плаща и кинжала» в прислужников новых белорусских олигархов.



Ускоренная приватизация, взятки, взятки, взятки, лихорадочное заглатывание огромных кусков народной собственности с моментальной перепродажей западным гигантам, полный развал промышленности под тяжёлой поступью международных монополий, закрытие всего и вся, развалины БЕЛАЗа, Старбаксы и KFC в центре Минска.



Жалкие, трясущиеся от жадности и страха, посланники «белорусского правительства реформ» в Госдепе, натянутая улыбка нового президента на фото рядом с лощённым Госсекретарём, кабальные займы МВФ, обязательный гейпарад под возмущённых гул остатков православных, развал армии и неутолимая жажда вступления в ЕС и блаженного безвиза.



И все это кругами, в несколько заходов, под визги про коррупцию, национальных предателей и «кровавые руки Путина». Истошные крики в международных судах, «сливы» компромата на новых властителей, откровения бежавших в Лондон соратников Батьки.

А потом все-таки лёгкое отрезвление, отходняк, как на братской затурканной Украине, и вопросы, вопросы, вопросы о том, «какая гнида развалила и довела до ручки такую прекрасную страну». И вот тогда бы достать распечатки с восторженными постами сегодняшних сторонников «свободной и независимой Белоруссии» и в морду им, в морду.



И песню мы им конечно не простим: «Молодость моя — Белоруссия, песни партизан, сосны да туман…»

Дмитрий Гололобов



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