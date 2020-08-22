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Ассоциации, навеваемые белорусским майданом и Если Батьку свергнут, то… Пора красить

09:08. 22 августа 2020 143 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Удивительное дело! Как только сегодня заходит речь о Белоруссии, тут же всплывает образ послемайданной Украины. Наверно, сегодня люди там счастливы, потому что теперь все без исключения носят кружевные трусики. Вот оно, реальнейшее воплощение святой майданной мечты!
Майданные кружевные трусики
Теперь в стране всеобщего благоденствия есть всё: и европейские зарплаты, и немецкие пенсии, и хорошая работа на выбор, и замечательное европейское образование по лучшим западным стандартам. И все без виз!!!

А главное – много, очень много сала: в прошлом году Польша поставила соседям 18.182 т отличного польского сала, Германия своего der Speck – 4.296 тонн. А вот голландцы привезли на Украину лишь 2.620 тонн..

Но и послемайданная страна Восходящей Тьмы не лыком шита: она активно наращивает экспорт своей традиционной продукции: за границу в прошлом году ею было отправлено целых 50 тонн! Причём слава об украинской продукции значительно обгоняет доставку реального товара и уже забежала во все уголки планеты.

Даже мусульманский Азербайджан массово закупает украинские сало и жир – в том же прошлом году эта горная страна оплатила Украине огромную годовую поставку на целых, вы тоько вдумайтесь в эту потрясающую величину украинского экспорта жира и сала! – на целых 48 тысяч баксов!!! Представляете, вы поучаствовали в освободительном майдане – и стране сразу такой годовой прибавок: 48 тысяч, да не чего-нибудь, а БАКСОВ!!! Усатым азербайджанцам и азербайджанкам так нравится украинский продукт, что они выбирают почти 90% его экспорта!!!

Правда, справедливости ради следует также указать, что Страна Великих Укров заплатила поставщикам сала из трёх вышеназванных Европейских Стран совсем ничего: чуть меньше 28 миллионов долларов.

Зато, зато… зато в стране победившего Майдана нет никакой коррупции! Кружевные трусики есть, а коррупции нет. И чернозёма почти нет – его-то начали продавать ещё в начале 90-х. Стараются, стараются, но весь пока вывезти не сумели. Зато теперь на Украине есть посевы ГМО и Американские биолаборатории. Это чтоб хохлы ещё здоровее стали и смогли бы, наконец, продать за границу весь свой чернозём. Точно знаю!

В общем, навевает, навевает белорусский майдан здоровые ассоциации с Украиной. Вы там, протихановские, пролевитские – вы постарайтесь, поскачите, может и у вас будут шикарные кружевные трусики и вам перепадёт много-много грамм замечательного европейского сала.

*

Пора красить

Большая просьба к нашим побратимам-змагарам: не снижайте революционный темп! Промедление смерти подобно, а вы тут объявляете паузу в восстании по поводу трансфера Роналду, то есть власти от Лукашенко к Тихановской. Никаких пауз, только сплошной нон-стоп. И пожалуйста, начните уже прыгать. Поймите: без прыжков тернистую дорогу в ЕС не одолеть. Надо постоянно перепрыгивать через членство в НАТО. Иначе так и останетесь аспирантами, как мы.




Вместо отдыха после протестов следует красить заборы, остановки, подъезды, мосты в цвета «новой власти». Я вот внимательно просмотрел все видео в «Телеграм-канале», который ведут два одаренных гея из Польши.

Никто не собирает на краску, заборы так и стоят в цветах тоталитарного режима. Вы что творите? Мы не просто так придумали все это в ходе полугодовой эрекции достоинства. Покраска площадей имеет практически такое же значение, как и сакральная жертва – основа основ любой «цветной революции».

Понимаю: не удалось угандошить Тихановскую вместе с ее штабом в начале беломайдана. Не огорчайтесь, есть прекрасные грузинские специалисты, которые пока простаивают и дают интервью для американских документальных фильмов. Но для этого надо правильно выбрать место и время.

Обращайтесь к Парубию, он с радостью предоставит все необходимые консультации. Только захватите переводчика с парубиевского на любой другой, нормальный язык мира. Иначе могут возникнуть досадные концептуальные расхождения наподобие расстегнутой ширинки того же Парубия во время официального приема у японского императора. Потом, правда, выяснилось, что это был вовсе не император, однако осадочек у японцев остался надолго.

Дальше: вы постоянно игнорируете кастрюли в качестве непременного атрибута революционного восстания. А ведь это азбука передачи власти от утерявших доверие государственных структур к координационному совету восставшей Беларуси с ее чудом выжившим лидером. К составу совета никаких претензий нет.

Все по методичке: никому не известные задроты, грантососы, сторонники запрета российского ТВ и социальных сетей, сексоты польской разведки и прочие достойные люди. Как по мне, не хватает лысых таджиков и бородатых женщин. Но это чисто вкусовое требование. И если вы наденете на головы кастрюли, восстание заиграет совершенно новыми красками. Просто поверьте, *** на слово.

Да, белые маечки, рубашечки, трусики – это все, конечно, неплохо смотрится. Но когда человек надевает кастрюлю, он автоматически преисполняется накопленной у нас гидностью и отрезает себе путь к позорному отступлению. Только вперед, к полному разгрому авторитарного режима, сфальсифицировавшего честный выбор белорусского народа, о котором он, народ, и не подозревал до заявления ЕС и США.

И о разгроме: десять дней протестов, а ни одного снесенного памятника Ленину… Как так? Вы что, не улавливаете связь между навязанным Беларуси «совком» и режимом Лукашенко? Только полная декоммунизация откроет перед змагарами безвизовые врата европейского рая. О, там просто отлично! Пенсия по 1000 евро, зарплаты по 2000.

У вас тоже такое будет, если успеете в сжатые сроки все расхерачить под корень. Это требование МВФ, который у вас будет главным. Типа директор-распорядитель всего. Очень строгие дяди и тети.

Если вы не расхерачите все под корень, то не получите кредитов на оплату коммуналки. Она немного вырастет. Раз в десять-пятнадцать. Однако оно того стоит, поскольку вы больше не будете покупать агрессивный российский газ. Наконец-то слезете с газовой иглы Кремля, на которую вас подсадил Лукашенко.

Сразу почувствуете гигантское облегчение. Теперь в трубах свободной Беларуси будет течь чистейший европейский газ, добываемый веселыми эльфами в озерах Швейцарии. По факту это будет тот же российский газ, только платить за него надо будет по цене «Дюссельдорф плюс».

Плюсик будут класть (ложить) себе в карман молодые белорусские олигархи и их старшие европейские партнеры.

А уголь у вас будет из Пенсильвании. Лидеры движения BLM встанут на трудовую вахту, чтобы обеспечить белорусов высокококсующимся углем с гигантской калорийностью. Под песню Цоя «Перемен» прямо в Минск приплывет баржа с американским углем. Встречать ее будут пением гимна, плясками и благодарственной молитвой. Потом нужда в декорациях отпадет, и заработает формула «Роттердам плюс». Не стану раскрывать ее содержание. Пусть это станет для вас приятным сюрпризом.

Очень важно на данном этапе, чтобы в результате забастовок полностью остановились все промышленные и добывающие предприятия европейской Беларуси. Как только они встанут, вы сразу же начнете евроинтегрироваться в единую экономическую зону великой цивилизации. Деспотичный режим Лукашенко вас обманывал, заставляя горбатиться на производстве никому не нужной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ликвидация устаревшего технического оборудования позволит улучшить экологическую ситуацию в стране и приведет к повышению поголовья зубров. Опять же, Минск внесет свой мощный вклад в борьбу с глобальным потеплением.

На месте промышленных предприятий и шахт будут построены на средства ЕС торгово-развлекательные центры, казино, уютные кофе-шопы и прочие объекты европейской инфраструктуры.

Впереди вас жду чудесные, волнующие перемены! До встречи на гей-параде!


Александр Зубченко



Источник.


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Если Батьку свергнут…

От Редакции АТ

В удивительное время мы живем. Рабочие профсоюзы Белоруссии вместо того, чтобы создать боевую рабочую гвардию по защите республики от фашистов, которых почему то, как и на Украине, называют националистами, от проплаченных польских и англо-саксонских агентов влияния, вяло выводят на площади Минска и других городов трудовой люд, чьими усилиями живут протестанты – «образованцы».

Конечно, Лукашенко сделал все возможное и невозможное, чтобы восстановить против себя как можно больше граждан республики и России, но ему нужно отдать должное – он смог удержать Белоруссию от экономического краха, не дал растащить государственные предприятия по личным карманам немногих, сохранил социальную направленность государства.

А перемен ради перемен требуют только малообразованные и зомбированные индивиды. Потому что результаты могу быть плачевными..

Иногда хочется, чтобы все мечты «свергателей Батьки» и «свободы Белоруссии» сбылись.

Чтобы Батька ушел, хлопнув дверью, осел под Ростовом, бухал с Януковичем, выращивал фирменную бульбу и слал её на международные выставки. Написал мемуары, вырастил спокойно сына, который закончил бы спокойно какой-нибудь Кембридж и осел брокером в лондонском Сити, а внуки Лукашенко изумлённо бы таращились на усатого дедушку, говорящего на каком-то совершенно варварском наречии вместо нормально английского.

Чего-то подобного, наверное, хотел и Николай II: покой, семья, церковь, Ливадия. Просто рядом не оказалось русского спецназа и надёжных соседей, которым плевать на мнение мирового сообщества.

А Беларусь? А что Беларусь? Начала бы хлебать полной ложкой ту же самую желанную демократию и свободу, что и Украина. Только страна существенно поменьше, дым пожиже и в постсоциализме находилась сильно дольше.

Говно бы полезло изо всех щелей. Страшная подковерная драка за наследие Батьки, «однодневные» партии с великими планами и откровенными проходимцами во главе, развал КГБ, попытки люстраций и превращение «рыцарей плаща и кинжала» в прислужников новых белорусских олигархов.

Ускоренная приватизация, взятки, взятки, взятки, лихорадочное заглатывание огромных кусков народной собственности с моментальной перепродажей западным гигантам, полный развал промышленности под тяжёлой поступью международных монополий, закрытие всего и вся, развалины БЕЛАЗа, Старбаксы и KFC в центре Минска.

Жалкие, трясущиеся от жадности и страха, посланники «белорусского правительства реформ» в Госдепе, натянутая улыбка нового президента на фото рядом с лощённым Госсекретарём, кабальные займы МВФ, обязательный гейпарад под возмущённых гул остатков православных, развал армии и неутолимая жажда вступления в ЕС и блаженного безвиза.

И все это кругами, в несколько заходов, под визги про коррупцию, национальных предателей и «кровавые руки Путина». Истошные крики в международных судах, «сливы» компромата на новых властителей, откровения бежавших в Лондон соратников Батьки.

А потом все-таки лёгкое отрезвление, отходняк, как на братской затурканной Украине, и вопросы, вопросы, вопросы о том, «какая гнида развалила и довела до ручки такую прекрасную страну». И вот тогда бы достать распечатки с восторженными постами сегодняшних сторонников «свободной и независимой Белоруссии» и в морду им, в морду.

И песню мы им конечно не простим: «Молодость моя — Белоруссия, песни партизан, сосны да туман…»



Дмитрий Гололобов


***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5175515.html

Метки: белоруссия, Европа, Запад, лукашенко, митинг, Россия, свобода, толпа, Украина

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 15593 11853
    Sergeev 22 августа 2020 в 9:45

    Верным путем идете товарищи!!!!

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  • 4576 4016
    прохожий 22 августа 2020 в 10:12

    Видно у них там при родах головку не в ту сторону поворачивают, что они думают задом наперёд.

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  • 9128 8366
    Stelm 22 августа 2020 в 11:02

    Вот эту статью бы,да в белорусские СМИ. Но такого не будет,там все проплачено. Почему в последние годы в Мире так усердно разваливают образование? Умные не нужны,они понимают суть происходящего,и на улицы не выйдут. “От добра добра не ищут”. А идиотам можно впарить что угодно,они тупые и не в состоянии понять происходящие процессы. Особенно когда заводилами толпы выступают поляки и украинцы. Люди,включите голову,за каким хреном вы выходите на улицу? Эти-то проплаченные,это их работа,а вы-то куда?

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