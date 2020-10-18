Кризис: пускаем пузыри // АгитПроп 18.10.2020
18:30. 18 октября 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Свежий доклад МВФ по ситуации в мировой экономике напоминает бочку дегтя с чайной ложкой меда на самом верху. Сладкая приправа — обещание пятипроцентного роста в следующем году. Но это не точно. И только в том случае если пандемия закончится, а вакцины станут доступны миллионам.
Надо заметить, в Международном валютном фонде собрались такие эксперты, которые умеют подбирать эвфемизмы — смягчающие словозаменители. В самые тревожные моменты кризиса 2008 года они рассуждали о рыночных неопределенностях и волатильностях, но все-таки воздерживались от сегодняшних формулировок.
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#КонстантинСемин #АгитПроп
Надо заметить, в Международном валютном фонде собрались такие эксперты, которые умеют подбирать эвфемизмы — смягчающие словозаменители. В самые тревожные моменты кризиса 2008 года они рассуждали о рыночных неопределенностях и волатильностях, но все-таки воздерживались от сегодняшних формулировок.
_______________________________________________
АгитПроп выходит только благодаря вашей поддержке:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
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#КонстантинСемин #АгитПроп
Жаль что Сёмин без работы останется в следующем году.
Будет скучно без его болтовни.