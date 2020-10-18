Свежий доклад МВФ по ситуации в мировой экономике напоминает бочку дегтя с чайной ложкой меда на самом верху. Сладкая приправа — обещание пятипроцентного роста в следующем году. Но это не точно. И только в том случае если пандемия закончится, а вакцины станут доступны миллионам.Надо заметить, в Международном валютном фонде собрались такие эксперты, которые умеют подбирать эвфемизмы — смягчающие словозаменители. В самые тревожные моменты кризиса 2008 года они рассуждали о рыночных неопределенностях и волатильностях, но все-таки воздерживались от сегодняшних формулировок._______________________________________________АгитПроп выходит только благодаря вашей поддержке:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Сайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qk3PkoCyw9E