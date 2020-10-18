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Кризис: пускаем пузыри // АгитПроп 18.10.2020

18:30. 18 октября 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Свежий доклад МВФ по ситуации в мировой экономике напоминает бочку дегтя с чайной ложкой меда на самом верху. Сладкая приправа — обещание пятипроцентного роста в следующем году. Но это не точно. И только в том случае если пандемия закончится, а вакцины станут доступны миллионам.

Надо заметить, в Международном валютном фонде собрались такие эксперты, которые умеют подбирать эвфемизмы — смягчающие словозаменители. В самые тревожные моменты кризиса 2008 года они рассуждали о рыночных неопределенностях и волатильностях, но все-таки воздерживались от сегодняшних формулировок.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qk3PkoCyw9E

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