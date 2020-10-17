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От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
ТРАМП НЕ ВЫДЕРЖАЛ:
“ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБМАНЫВАЕТ МИР С ФАЛЬШИВОЙ ПАНДЕМИИ !”
БРАВО , АМЕРИКАНСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ!
КУДЫ СЕННЯ СПРЯЧЕТСЯ МЕЛКИЙ ЧИНОВНИЧЕК ,КУНСОМОЛЕЦ-АЛБИНОС СОБЯНЧИК, , ПРЕДАТЕЛЬ -ГРОБОКОПАТЕЛЬ РУССКОЙ ИКОНОМИКОЙ ???
ПОЗОРНИК !
СТЫЗД КАКОЙ ДЛЯ КРЕМЛЬОВСКИХ ПОЦРЕОТОВ ,И КАРЛИКИ ИЗ ГОС.ДУМЫ !
ХВАТИТ ХВАЛИТСЯ ДРУГ ДРУГОМ КАК ДЕТКИ , ОБИЖЕННЫЕ НА ГЕЙРОПУ , И ПОКУПАЯ ОТ НИХ ДВИГАТЕЛИ МЕРСЕДЕС ДЛЯ МОСКОВСКИЕ МАЗ-АВТОБУСЫ !
Потом удивляемся, почему русских называют МОСКАЛИ !
Тръмп не издържа и предупреди света!
Тръмп: „Съмнявам се това да го излъчат медиите, но СЗО заблуждава целия свят с измислена пандемия”
17.10.2020
https://www.informiran.net/%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%bc%d0%bf-%d1%81%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%8a%d1%87%d0%b0%d1%82/
Броят на смъртните случаи от така наречения корона вирус е по-малък от при обикновен грип.
Няма да позволя народът на САЩ да бъде въвличан в този сценарий на демократите.
Ако имат смелост другите лидери, да последват моя пример.
Корона вирусът е обикновен грип превърнат от медиите в нещо много страшно.
Замислете се скъпи граждани на планетата земя, не позволявайте да ви заблуждават!“