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Трамп накажет Китай за коронавирус. Почему? (Артём Войтенков)

12:35. 17 октября 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=74oZvKsYolU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2406 2094
    georgi tarabov 17 октября 2020 в 13:49

    ТРАМП НЕ ВЫДЕРЖАЛ:
    “ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБМАНЫВАЕТ МИР С ФАЛЬШИВОЙ ПАНДЕМИИ !”

    БРАВО , АМЕРИКАНСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ!

    КУДЫ СЕННЯ СПРЯЧЕТСЯ МЕЛКИЙ ЧИНОВНИЧЕК ,КУНСОМОЛЕЦ-АЛБИНОС СОБЯНЧИК, , ПРЕДАТЕЛЬ -ГРОБОКОПАТЕЛЬ РУССКОЙ ИКОНОМИКОЙ ???
    ПОЗОРНИК !

    СТЫЗД КАКОЙ ДЛЯ КРЕМЛЬОВСКИХ ПОЦРЕОТОВ ,И КАРЛИКИ ИЗ ГОС.ДУМЫ !

    ХВАТИТ ХВАЛИТСЯ ДРУГ ДРУГОМ КАК ДЕТКИ , ОБИЖЕННЫЕ НА ГЕЙРОПУ , И ПОКУПАЯ ОТ НИХ ДВИГАТЕЛИ МЕРСЕДЕС ДЛЯ МОСКОВСКИЕ МАЗ-АВТОБУСЫ !

    Потом удивляемся, почему русских называют МОСКАЛИ !

    Тръмп не издържа и предупреди света!

    Тръмп: „Съмнявам се това да го излъчат медиите, но СЗО заблуждава целия свят с измислена пандемия”
    17.10.2020

    https://www.informiran.net/%d1%82%d1%80%d1%8a%d0%bc%d0%bf-%d1%81%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%8a%d1%87%d0%b0%d1%82/

    Броят на смъртните случаи от така наречения корона вирус е по-малък от при обикновен грип.
    Няма да позволя народът на САЩ да бъде въвличан в този сценарий на демократите.

    Ако имат смелост другите лидери, да последват моя пример.

    Корона вирусът е обикновен грип превърнат от медиите в нещо много страшно.

    Замислете се скъпи граждани на планетата земя, не позволявайте да ви заблуждават!“

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