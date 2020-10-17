Главная » Невероятное в мире, Творчество

Топ 5 любительских космических запусков, которые действительно сработали!

22:13. 17 октября 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Метки: запуски ракет, космические запуски, лучшие самодельные ракеты

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Приключения американцев на Луне (2016)
Почему сотрудники НАСА не знают, были ли астронавты на Луне. Как НАСА на Луну отправляли картонные макеты. Что было самым сложным в лунной миссии.
России нужен Сталин. Альтернативы нет
На прошлой неделе, как и всегда в день памяти Сталина, надгробие «вождя народов» утопало в алых гвоздиках. Почему, несмотря на кампанию по десталинизации, возле его могилы с каждым годом собирается все больше людей? Какие уроки современное российское ...
Мировые загадки озера "Восток" в Антарктиде
..., пусть и далеко не в космическом масштабе. Так что где-то... спутники запускать дорого, и не дал финансирования на все остальные космические полёты...
Пропаганда "плоской Земли" и гей-парады — два звена одной цепи. И то, и другое — дела извращенцев!
Больно видеть сегодняшний разгул дьяволизма. К сожалению, слово "разгул" даже не совсем уместно. Сейчас идёт самая настоящая психическая атака на мозги россиян. А вообще это самая настоящая психическая война! В этой статье я не буду ничего рассказывать про...
«Атлантическая Аномалия», как сигнал тревоги. Началось?
Доклад Космических войск России , циркулирующий в Кремле ... пятницу, "Аномалия" была обнаружена оператором любительской радиосвязи.Первоначально она была описана...
Что произошло на «Фукусима-1» в Японии?
Передача посвящена рассмотрению ситуации на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. - Может ли быть взрыв на «Фукусима-1» - Пропаганда и реальность - Реакция японцев- Другие вопросыЗвонки и вопросы в чате слушателей передачи. Источник

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)