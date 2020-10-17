На прошлой неделе, как и всегда в день памяти Сталина, надгробие «вождя народов» утопало в алых гвоздиках. Почему, несмотря на кампанию по десталинизации, возле его могилы с каждым годом собирается все больше людей? Какие уроки современное российское ...
Больно видеть сегодняшний разгул дьяволизма. К сожалению, слово "разгул" даже не совсем уместно. Сейчас идёт самая настоящая психическая атака на мозги россиян. А вообще это самая настоящая психическая война! В этой статье я не буду ничего рассказывать про...
Передача посвящена рассмотрению ситуации на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. - Может ли быть взрыв на «Фукусима-1» - Пропаганда и реальность - Реакция японцев- Другие вопросыЗвонки и вопросы в чате слушателей передачи. Источник