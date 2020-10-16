О странном явлении, прокатившемся по миру в последнее десятилетие, о его возможных причинах и последствиях рассказал кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Отделения научной информации по проблемам энергетики и металлургии Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ РАН) Владимир Жебит.

Ученый отметил, что известное ему явление происходит с некоторыми людьми на протяжении последнего десятка лет:

«Ночью человек внезапно просыпался от вибраций, напоминающих землетрясение, сотрясающих кровать, пол и стены жилища. При этом вибрации ощущал только он, а из окружающих никто этого не чувствовал. Характерно, что они не воспринимались людьми как внутренние, телесные, а носили выраженный характер внешних».

По его словам, у некоторых людей после пережитого ощутимо обострились, но постепенно исчезли некоторые хронические заболевания, у других временно ухудшилось, но потом стабилизировалось общее состояние, у третьих ничего подобного не наблюдалось.

«Следует отметить, что некоторые из переживших этот синдром заметили в себе обострившееся восприятие тех вещей, которые ранее не вызывали интереса, например классической музыки, поэзии, живописи, экологии, религии – всего того, что принято относить к гуманитарной и духовной сферам интересов. Обострилось неприятие зла, неискренности и обмана, перестали привлекать фильмы и телепрограммы с сюжетами, демонстрирующими секс и насилие. Появилось чувство брезгливости по отношению к коммерции, деньгам и финансовым операциям», - сообщил Владимир Жебит.

Он напомнил, что с конца прошлого века в научном сообществе оставалась дискуссионной проблема перемены магнитных полюсов Земли (переполюсовки), что часто ассоциируют с катаклизмами, несовместимыми с биологической жизнью на планете, и, естественно, с концом истории человечества.

«Одной из таких гипотез, способных привлечь внимание ученых, явился вибрационный переход планеты Земля на более высокие уровни частот, на порядки превышающие те, которые имели место в недавнем прошлом. В этом смысле не кажется банальной идея о соответствии или несоответствии этим уровням всего множества живых организмов, населяющих планету, включая человека», - отметил эксперт.

В контексте описываемых явлений Владимир Жебит не исключает «второе – новое открытие» концепции существования живой ноосферы (оболочки разума) Земли академика Владимира Ивановича Вернадского. Согласно теории Вернадского, планета Земля представляет собой живой организм, каждый атом которого – часть единой планетарной суперсистемы, обладающей интеллектом, контролирующей происходящие в ней процессы и коммуникативно связанной с другими объектами ближнего и дальнего Космоса.

«Многие из существующих теорий о системах сходятся на том, что любая система обладает ментальностью, соответствующей уровню ее сложности. Что же можно подразумевать под ментальностью систем, существующих в материальном мире? Это как минимум способность коммуницировать, оценивать внешние и внутренние факторы влияния и, наконец, бороться за сохранение своего существования. В том числе в формах подавления внешних агрессий и самоподстройки под изменяющиеся внешние условия», - отмечает Жебит, подчеркивая, то это «может дать объяснение многим загадкам, не нашедшим пока однозначного объяснения». В числе этих загадок он упоминает существование микроскопических систем – вирусов, также обладающих примитивной ментальностью, равно как и способностью защищаться от внешних угроз, активно мутируя.

Рассматривая разрушительную суть человеческого сообщества, ученый отмечает победившую в настоящее время идеологию потребления:

«Утвердившись в этой позиции, человечество стало пожинать бурю. Планета Вернадского, спасая себя, начала истребление человечества доступными ей способами. Они стали понятны очень скоро: климатические и атмосферные изменения, озоновые дыры, тектонические сдвиги, активизация вулканической деятельности, наводнения и засухи, нашествия саранчи и клещей, массовая гибель пчел, массовые эпидемии и эпизоотии и, наконец, – переход на высокие вибрационные уровни. Переполюсовка магнитного поля планеты, по-видимости, должна поставить окончательную точку».

Владимир Жебит считает, что переход на более высокий вибрационный уровень, возможно, будет доступен лишь малой части человечества, способной к трансформированию:

«Есть основания предполагать, что дети, рождающиеся в настоящее время, существенно отличаются от предыдущих поколений. Их организм от рождения настроен на высокие вибрации, приближающиеся к постоянно возрастающему уровню вибраций планеты. Важно отметить, что среди взрослого, ныне живущего населения такая частотная перенастройка тоже происходит. Однако происходит это настолько избирательно и латентно, что широкие массы об этом даже не подозревают».

Российский ученый предполагает, что чем выше степень духовности, тем выше уровень вибраций, излучаемых им в окружающее пространство. Чем приземленнее человек в своих интересах и помыслах, тем ниже его вибрационный статус.

«Сам факт того, что «под раздачу» коронавируса попали некоторые из тех публичных персон, кого априори было принято считать образцом духовности и морали, заставляет задуматься о дистанции между социальными и духовно-нравственными критериями», - заключает Владимир Жебит.

Источник: https://argumenti.ru/science/2020/06/670877