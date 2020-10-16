Российский ученый сообщил о новом необычном явлении: как вибрации Земли связаны с тонким миром человека.
О странном явлении, прокатившемся по миру в последнее десятилетие, о его возможных причинах и последствиях рассказал кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Отделения научной информации по проблемам энергетики и металлургии Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ РАН) Владимир Жебит.
Ученый отметил, что известное ему явление происходит с некоторыми людьми на протяжении последнего десятка лет:
«Ночью человек внезапно просыпался от вибраций, напоминающих землетрясение, сотрясающих кровать, пол и стены жилища. При этом вибрации ощущал только он, а из окружающих никто этого не чувствовал. Характерно, что они не воспринимались людьми как внутренние, телесные, а носили выраженный характер внешних».
По его словам, у некоторых людей после пережитого ощутимо обострились, но постепенно исчезли некоторые хронические заболевания, у других временно ухудшилось, но потом стабилизировалось общее состояние, у третьих ничего подобного не наблюдалось.
«Следует отметить, что некоторые из переживших этот синдром заметили в себе обострившееся восприятие тех вещей, которые ранее не вызывали интереса, например классической музыки, поэзии, живописи, экологии, религии – всего того, что принято относить к гуманитарной и духовной сферам интересов. Обострилось неприятие зла, неискренности и обмана, перестали привлекать фильмы и телепрограммы с сюжетами, демонстрирующими секс и насилие. Появилось чувство брезгливости по отношению к коммерции, деньгам и финансовым операциям», - сообщил Владимир Жебит.
Он напомнил, что с конца прошлого века в научном сообществе оставалась дискуссионной проблема перемены магнитных полюсов Земли (переполюсовки), что часто ассоциируют с катаклизмами, несовместимыми с биологической жизнью на планете, и, естественно, с концом истории человечества.
«Одной из таких гипотез, способных привлечь внимание ученых, явился вибрационный переход планеты Земля на более высокие уровни частот, на порядки превышающие те, которые имели место в недавнем прошлом. В этом смысле не кажется банальной идея о соответствии или несоответствии этим уровням всего множества живых организмов, населяющих планету, включая человека», - отметил эксперт.
В контексте описываемых явлений Владимир Жебит не исключает «второе – новое открытие» концепции существования живой ноосферы (оболочки разума) Земли академика Владимира Ивановича Вернадского. Согласно теории Вернадского, планета Земля представляет собой живой организм, каждый атом которого – часть единой планетарной суперсистемы, обладающей интеллектом, контролирующей происходящие в ней процессы и коммуникативно связанной с другими объектами ближнего и дальнего Космоса.
«Многие из существующих теорий о системах сходятся на том, что любая система обладает ментальностью, соответствующей уровню ее сложности. Что же можно подразумевать под ментальностью систем, существующих в материальном мире? Это как минимум способность коммуницировать, оценивать внешние и внутренние факторы влияния и, наконец, бороться за сохранение своего существования. В том числе в формах подавления внешних агрессий и самоподстройки под изменяющиеся внешние условия», - отмечает Жебит, подчеркивая, то это «может дать объяснение многим загадкам, не нашедшим пока однозначного объяснения». В числе этих загадок он упоминает существование микроскопических систем – вирусов, также обладающих примитивной ментальностью, равно как и способностью защищаться от внешних угроз, активно мутируя.
Рассматривая разрушительную суть человеческого сообщества, ученый отмечает победившую в настоящее время идеологию потребления:
«Утвердившись в этой позиции, человечество стало пожинать бурю. Планета Вернадского, спасая себя, начала истребление человечества доступными ей способами. Они стали понятны очень скоро: климатические и атмосферные изменения, озоновые дыры, тектонические сдвиги, активизация вулканической деятельности, наводнения и засухи, нашествия саранчи и клещей, массовая гибель пчел, массовые эпидемии и эпизоотии и, наконец, – переход на высокие вибрационные уровни. Переполюсовка магнитного поля планеты, по-видимости, должна поставить окончательную точку».
Владимир Жебит считает, что переход на более высокий вибрационный уровень, возможно, будет доступен лишь малой части человечества, способной к трансформированию:
«Есть основания предполагать, что дети, рождающиеся в настоящее время, существенно отличаются от предыдущих поколений. Их организм от рождения настроен на высокие вибрации, приближающиеся к постоянно возрастающему уровню вибраций планеты. Важно отметить, что среди взрослого, ныне живущего населения такая частотная перенастройка тоже происходит. Однако происходит это настолько избирательно и латентно, что широкие массы об этом даже не подозревают».
Российский ученый предполагает, что чем выше степень духовности, тем выше уровень вибраций, излучаемых им в окружающее пространство. Чем приземленнее человек в своих интересах и помыслах, тем ниже его вибрационный статус.
«Сам факт того, что «под раздачу» коронавируса попали некоторые из тех публичных персон, кого априори было принято считать образцом духовности и морали, заставляет задуматься о дистанции между социальными и духовно-нравственными критериями», - заключает Владимир Жебит.
Всё вокруг да около… Лучше бы рассказал, кто выдержит высокие вибрации, а кто – нет…
Вам весьма жирный намек в конце статьи есть.
Как по коронавирусу, так и по Вашему вопросу.
Модель и страна изготовитель “тушки тела” не решают – решает то, как эта “тушка” используется Сознанием этой же “тушки”.
От слов к делу.
Дети мало болеют лишь потому, что они еще не забыли, что такое быть искренне счастливым и довольным жизнью.
Те самые вибрации.
Человек умирает тогда, когда общий вибрационный фон “тушки” оказывается не совместим с жизненно необходимым фоном клеток, органов “тушки”.
“Вам весьма жирный намек в конце статьи есть”. Может, ты и строчку процитируешь?
… Российский ученый предполагает, что чем выше степень духовности, тем выше уровень вибраций, излучаемых им в окружающее пространство. Чем приземленнее человек в своих интересах и помыслах, тем ниже его вибрационный статус…
Где Ваши фантазии о доминировании псевдоариев, и где истинная духовность, основа которой понимание, в основе которой же философия и наука.
Кому то когда то дали инструкцию, не объясняя причин её написания.
Сейчас пришло время объяснению.
Ну или в ящик до следующей реинкарнации.
Ты, как всегда, обкуренный сидишь и опять несёшь какую-то околесицу… Арии не доминировали и не доминируют – они просто жили и живут… А кое-кому не нравится их духовность, образ жизни, вот и “опираются” на труды учёных, на гoвнe копчёных…
А вибрации собственно чего: магмы; коры; атмосферы и т.д.? А “порядки” в какой собственно системе счисления? А то все эти учОные сыпят массами умных и страшных слов не шибко задумываясь над их смыслом и значением? Как в известном романе: “Бедная, старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит.”(С)
Почитайте хотя бы про частоты Шумана.
Как пример.
Ну а там, глядишь, и понятие ауры придет, переродившись из мистического в научное понимание излучения определенного спектра и длинны волны от живого, функционирующего организма, в котором ежесекундно происходят процессы выделения и поглощения энергии с использованием ресурсов извне и собственных возможностей организмов.
Ага, поимённо.
Уверен, в легенде о напитке Богов на самом деле Вы видите лишь легенду, информацию, в которую нужно верить.
Я же понимаю с научной точки зрения зачем нужно было пить его, почему так важен энергообмен между клетками организма, и зачем нужны были огромные каменные «модуляторы» частот, коими утыкан Египет, равно как и потребность натаскивать жречество на точное исполнение определенного звучания и его последовательность.
Фантастика, которая в самом деле клеточная микробиология и магнито-резонансная терапия.
Но до рядовых дошли лишь песни, от праздничных мотивов, до боевых ритмичных маршей, оказывающих влияние на подсознание и в итоге состояние духа и тонус организма людей.
И Наши Боги, и выкладываемая повсюду информация говорят о том, что всё ВО ВСЕХ ВСЕЛЕННЫХ циклично… Так что пей на здоровье бормотуху своих учёных…
Как же Боги могли использовать Виманы, будучи не знакомыми с наукой?
Как могли научить людей основам той же геометрии, математики, астрономии и прочих наук?
Вот же незадача…
Тебе и тебе подобным этого не понять…
Понятно одно – сказки рассыпаются как карточный домик.
Ну а со злостью на весь мир в том, что на слово не верят – и частотный диапазон закрыт будет.
Так что ответ лично для себя Вы можете сами вывести.
Итого – наука – запад.
Знания – восток и юг.
И пока мир не объединится под одним учением, объясняющим все, невозможен возврат к полному пониманию, знаниям и уровню тех самых Богов.
Отличная защита «от дурака» на века.
Наука на западе может быть,хотя и псевдонауки хватает.
А какие же знания на востоке и юге?
Для Вас явно никаких)
Вы же сами спрашиваете – какие знания?
Для Вас их там нет, исходя из Вашего же вопроса.
Мдааа.Сами придумали,сами обиделась.
Вам не ясна логика моего ответа?
Если Вы сами пишете:
…Наука на западе может быть,хотя и псевдонауки хватает.
А какие же знания на востоке и юге?…
Конкретно:
…А какие же знания на востоке и юге?…
То исходя из этого можно сделать вывод, что на востоке и юге лично Вы знаний не видите.
На что я и указал.
Браво.))
Он непокобелим в свои заводях…
Ну что от него ещё ожидать? Хатуль он и в Африке Хатуль.)
Урря, новые вибрации сами очистят планету! Благодаря вибрациям культурные и начитанные эзотерики и их библиотекари, интеллигентные выпускники консерваторий и филологи, выкинут из башки книжную эзотерическую дурь, возьмутся наконец за голову, станут сильными, победят зло и захватят власть на планете! Свидетели иеговы тоже своим последователям что то подобное обещали, но они точно не попадут, их запретили.
Влияние магнитного поля Земли на человека – http://www.youtube.com/watch?v=FbALb4CVDBM