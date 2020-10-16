Иными словами, Америка и Европа требуют разобраться, почему это у проклятых русских санкции работают исключительно во благо – мало того, что мы тут откровенно смеемся над ними, так еще и сумели подняться по ряду важнейших позиций на ведущие места в мире.

Это в развитых экономиках приходится идти на всякие ухищрения, чтобы создать рабочие места – и в итоге мы видим классические экономики услуг, которые схлопываются при любом более-менее заметном кризисе. А вот в России с этим все достаточно стабильно – у нас еще половина страны не освоена, не считая крайне высокой потребности во внутреннем производстве продукции мирового уровня качества.

Сама инициация такого расследования является прямым свидетельством правильности экономического курса России, вовремя сообразившей, что все критически важные товары необходимо производить внутри страны – это не только бодрый пинок собственной экономике, но и постоянное наращивание рабочих мест – а в современном мире это крайне важное преимущество.

Поводом для расследования стало – вы не поверите – импортозамещение. То самое, которое не отстебал только ленивый, – но прошло всего шесть лет против введения масштабных западных санкций за Крым и МН-17, а также за все на свете – и оказалось, что наше импортозамещение наносит жестокий и постоянный ущерб западным экономикам.

Первая новость напрямую касается нашего участия в ВТО – во вторник США, Евросоюз и Всемирная Торговая Организация начали странное и любопытное расследование против России.

У нас очень интересный обзор новостей за два последних дня – и он непосредственно касается России . То есть, каждого из нас.



К примеру, это не только атом и первое место по производству зерновых – это еще и мясо, импорт которого сейчас достигает максимум 10% от всего рынка. Практически все товарное мясо мы производим сами, а импорт идет на субпродукты различного назначения – к примеру, на кошачий и собачий корм.

Но особенно Америку и Европу беспокоят наши электронные компоненты и программное обеспечение – как оказалось, без их поставок с Запада Россия не только не остановилась, но и ускорила свой рост в прорывных технологиях. Совершенно не случайно именно в последние годы появились "мультики Путина" – если до санкций мы еще ломались и сомневались, что Запад выстрелит самому себе в голову, то с 2014 года внутренние ощущения россиян изменились кардинально – следовательно, сейчас Запад начинает пожинать плоды собственных глупостей.

И да, при любом решении ВТО мы их на свой рынок уже не пустим – на нем нечего делать этим лицемерным подонкам. Не для них мы этот рынок растили, холили и лелеяли.

Вторая новость тоже из разряда эпичных – в тот же вторник, когда ВТО начал свое уморительное следствие, Империя нанесла ответный удар. Мощный хук справа прямо в челюсть окончательно охреневшей Европе продемонстрировал глава МИД России Сергей Лавров в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

Вчера Сергей Викторович как раз презентовал прелюбопытнейший доклад под названием "Утопия многообразного мира: как продолжается история" – и прямо во время этой презентации он на голубом глазу заявил, что Москва может полностью прекратить любое общение с Брюсселем, как центром объединенной Европы. Конечно, если в Брюсселе не начнут взаимоуважительный диалог с Россией – а судя по последним событиям в европарламенте и на всяческих саммитах, Евросоюз вообще не собирается вести с нами диалог.

Следовательно, Европе придется разговаривать с кем угодно, но не с Россией, которой откровенно надоели все эти бредни про "Новичок", гипотетические вмешательства в выборы и вину за все на свете – но просто прекращением отношений дело не закончится.

Россия начинает наносить крайне чувствительные оплеухи – и в этот раз они напрямую касаются роли европейцев в организации геноцида на территории Советского Союза.

Это и есть третья новость – сегодня, в среду 14 октября 2020 года, в России начинается первый судебный процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Заметьте – речь о признании факта геноцида со стороны нацистов, без указания национальности и гражданства самих нацистов – и этому есть очень важная причина.

Суд начнется в 15:30 по московскому времени в Солецком районном суде Новгородской области, а объектом судебного слушания будет дело Жестяной Горки.

Жестяная Горка – это деревня в Новгородской области, в которой во время войны нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения и пленных красноармейцев.

Организатором убийств был признан немецкий генерал Курт Херцог, осужденный в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. Куда логичнее было бы его расстрелять или повесить, но суд не нашел доказательств личного участия генерала в массовых казнях – он "всего лишь" отдавал приказы.

Для массовых убийств мирных жителей немцы создали так называемую "тайлькоманду", в которую входили всякие выродки – но больше всего этих выродков было из Латвийской ССР. Именно поэтому в иске и не указана национальность и гражданство нацистов – и сдается мне, что многие в Латвии сегодня вспотеют.

"Тайлькоманда" трудилась в Жестяной Горке "в поте лица" 1942-1943 годы, успев казнить за это время минимум 2600 человек – и если организатор был осужден, то об исполнителях просто "забыли", дабы "не разжигать". Это одна из критических ошибок советского руководства, последствия которой мы сейчас и видим в лице бандеровцев на Украине и эсэсовских маршей в Прибалтике.

Однако все меняется – теперь исполнители будут названы поименно. А так как геноцид не имеет срока давности, то многие родственники этих ублюдков узнают правду о своих отцах и дедах. Жаль, конечно, что их не назвали еще лет семьдесят назад, но уж лучше поздно, чем никогда.

Каждая из трех новостей сама по себе уже является поводом для обсуждения, но вот вместе они дают совершенно новую картину поведения руководства России во внешней политике – вместо утирания европейских плевков со своего лица пришла пора напомнить европейцам об их настоящей роли в истории.

Самое главное, что Европе просто нечем на это возразить – все имена известны, их преступления задокументированы и доказаны.

Я уже предлагал создать в России монумент позора, на котором было бы указано, вояки каких стран и в каких количествах пришли к нам вместе с гитлеровцами – и, пожалуй, мы все вместе сделаем это одной из миссий нашего нового сайта.

Во всяком случае, европейцам нужно периодически напоминать, чьими потомками они являются – значит, будем напоминать. Ровно до тех пор, пока в Европе окончательно не оформится новый халифат – и это будет самым справедливым наказанием для Европы.

А к новому монументу вместе с европейцами обязательно нужно водить и наших детей и внуков – они должны знать, чего на самом деле стоит та самая "цивилизованная Европа".

Так, глядишь, и безумных вислоухих хомячков у нас сильно поубавится.

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