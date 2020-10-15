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Операция “Скрепка”: ожидания и реальность от сделки с совестью

12:31. 15 октября 2020 133 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

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В современном мире мало кто удивляется, когда слышит о том, что государство США, преследуя какие-то свои цели и ловя свою выгоду, совершает очень неблаговидные поступки и проводит аморальные мероприятия, а порой и совершает преступления. Такое поведение, получать выгоду за счет несчастья других, было свойственно США на протяжении всей истории этой страны. Но особенно заметно это стало во время и после Второй мировой войны: США провоцировали и поддерживали морально и материально стремление Гитлера идти войной на восток, на СССР, а потом США вели активную торговлю с гитлеровской Германией во время войны. Когда поражение нацистов в войне стало очевидно, США приступили к своему традиционному занятию - ловле рыбы в мутной воде. Казалось бы, что можно было получить от проигравшей в войне Германии? В экономическом плане, конечно, там взять было нечего. Но кое-что ценное все-таки оставалось. Это ученые и их разработки. США начали охоту за "мозгами" в Германии.

Работа по вербовке немецких ученых и поиску и доставке в США научных разработок началась еще до окончания Второй мировой войны (именно с этим, на мой взгляд, связано открытие второго фронта союзниками в Нормандии). И работа эта началась на самом высоком уровне: Объединенный комитет начальников штабов США поручил Объединенному управлению планирования разведывательной деятельности работу по захвату ведущих ученых в Германии и по предотвращению попадания этих ученых и их разработок в руки СССР. По сути, подписывая в августе 1945 года приказ о начале операции, Трумэн просто узаконил давно идущую работу в этом направлении. Согласно данному приказу, предусматривалась вербовка только тех ученых, которые не были членами нацистской партии или принимали только формальное участие в деятельности нацистов. Согласно этим указаниям, большинство ученых, которые предоставляли интерес для спецслужб США, должны были быть признаны негодными для вербовки. Это предусматривали и Потсдамское и Ялтинское соглашения. Специалисты из США нашли способ обойти это формальное препятствие: досье многих ученых были попросту подделаны, сфальсифицированы, ряд фактов из досье были попросту выкинуты. Именно по этой причине операция получила название "Скрепка", от скрепок, которыми к досье нацистских ученых прикреплялись новые биографии. У части должностных лиц и офицеров США такая работа вызывала неприязнь (в свое время в число противников подобной работы входил и Франклин Рузвельт), они считали, что все нацисты должны быть наказаны за их преступления. Но большинство склонялось к мнению директора Объединенного управления планирования разведывательной деятельности Боскета Уива о том, что вместо того, чтобы пытаться наказать "мертвую нацистскую лошадь" надо думать об интересах США.

И они работали в интересах США. В Германии операцией руководил полковник артиллерийско-технической службы США Холгер Н. Тофтой. Под его руководством состоялась эвакуация оборудования с подземного завода в Нордхаузене до того, как эта территория, согласно договоренности, достигнутой на Ялтинской конференции, перейдет под контроль Красной Армии. Кроме этого, велась огромная работа по поиску ценных немецких ученых. В этом вопросе американцам сильно помог случайно найденный список Озенберга, список ученых, представляющих особую ценность для науки. Выявленные немецкие специалисты проходили отбор у американцев с точки зрения уровня их профессиональной и технической квалификации.

По данным министерства обороны США, в рамках операции "Скрепка" на территорию США из Германии было переправлено более 1500 человек. Ученым и их семьям постепенно оформляли гражданство и предоставляли все условия для работы. В числе таких ученых были: Вернер фон Браун (космос), В. Георги (директор Института планеризма), Э. Зенгер (разработчик ракетоплана), А. Липпиш (создатель Me-163 и других новинок), Л. Прандтль (директор Института гидроаэродинамики, профессионал в области аэродинамики и теплообмена), К. Танк (технический директор фирмы "Фокке-Вульф"), Г. Шлихтинг (аэродинамика), Ф. Шмидт (ключевой разработчик в области создания турбореактивных двигателей), Т. Цобель (шеф отдела больших скоростей НИИ авиации), Г. Фокке (основатель фирм "Фокке-Вульф" и "Фокке-Ахгелис"), К. Дорнье (глава фирмы "Дорнье"), В. Мессершмитт (глава фирмы "Мессершмитт"), Э. Хейнкель (глава фирмы "Хейнкель"). Власти США умышленно скрывали нацистское прошлое многих германских специалистов. Да и общественность США не была особо встревожена прибытием в США специалистов из нацистской Германии. В 1946 год власти представили американским журналистам ученых из Германии, не говоря об их прошлом, а журналисты и не спрашивали об их прошлом, делая вид, что их это не волнует.

Работа была проведена американцами титаническая. Но ожидаемого результата не принесла. Если рассмотреть работу США в области ракетостроения и освоения космоса, ведь именно эта программа была в приоритете у американских властей, то очевидно, что они существенно отставали от СССР, несмотря на работу на США немецких специалистов, ведущим из которых был Вернер фон Браун. В общем, были и успехи, были и провалы в работе немецких специалистов на власти США. Но получить весомого преимущества над СССР в области технических разработок в результате сделки с дьяволом американцам не удалось.

Операция "Скрепка" потребовала от властей США больших вложений в материальном и моральном плане, но ожидаемых результатов не принесла. Однако этот провальный эпизод в американской истории не заставил американцев отказать от поиска выгоды для себя в ущерб моральным нормам.

Небольшой видеоролик по теме можно посмотреть на моем канале.

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 23437 2743
    Русофил 15 октября 2020 в 12:37

    Немецкие учёные работали и на СССР.
    И никого “моральные нормы” не волновали.
    А Паулюс после Сталинграда ПРЕКРАСНО жил в ГДР.
    https://pikabu.ru/story/kak_prozhil_svoi_poslednie_godyi_feldmarshal_fridrikh_paulyus_6814548

    Потому “моральными нормами” пусть замполиты подотрутся как когда-то портретом Брежнева в газете Правда.
    А вариантов не было и Брежневым подтирались

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    • 7246 6786
      KTРусофил 15 октября 2020 в 13:07

      Не брэшы,булы варианты.Можно было и туалетной бумагой.А самые суровые,крапивными листьями подтирались.))

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    • 5962 4858
      ЖенечкаРусофил 15 октября 2020 в 13:52

      В отличии от того же Фон Брауна, работающие на СССР немецкие ученые в нацисткой партии не состояли, это были рядовые научные работники. А америкосы, окромя фрицев, еще и японских ученых вывезли. В основном тех, кто разработкой бактериологического оружия занимался и тех, которые бесчеловечные опыты над людьми ставили. Использовать пленных учёных в своих целях – нормально. Использовать учёных, применявших пытки и ставивших чудовищные эксперименты на людях? Ммм, можно только в том случае, если они сидят в тюрьме, и ты выбиваешь из них информацию в обмен на то, что они вообще остались живы.

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