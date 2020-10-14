...-кандидата в президенты Светланы Тихановской все больше делает упор..., как и в самом ультиматуме: насилие на улицах должно ... не оканчивался, а тут Тихановская угрожает уже новым. Смехотворность ... даже не обратит на ультиматум внимания, так как бредовость...
...”, что “Россия прислала ЧВК — помочь Тихановской устраивать массовые беспорядки” и прочие... реформ уже написали реформы для Тихановской под МВФ». Причём, согласно ... приказ на уничтожение — Пушилин поставил ультиматум Киеву К оглавлению | Источник: rusvesna...
....Диалог означает обязанность власти выслушать ультиматум оппозиции и подчиниться. Никакой другой... Биган встречался в Литве с Тихановской, содержание беседы с которой остаётся....То есть, по Бигану, мнение Тихановской — это мнение белорусов. На самом...
Не справедливо ли вообще, что лишь то, что само по себе прозрачно, позволяет увидеть нечто большее, чем оно само? Лишь в той степени, в какой я сам отступаю на задний план, предаю забвению моё собственное существование, я приобретаю возможность увидеть нечто большее, чем я сам.
Как кто-то уже выразился по этому поводу: ультиматум Тихановской вызвал у людей потрясение… от хохота. )