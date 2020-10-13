Война была устроена для ликвидации пассионариев с обеих сторон, для отвлечения внимания от усиленного грабежа, паразиты между собой как торговали, так и торгуют, Олигархо-режим развязал войну, с обеих сторон людей мотивировали, страшные кадры им показывали, люди побросали семьи, работу, побежали воевать и выживших рассадили по тюрьмам, кого-то выдали, кого-то до смерти замучили, кого-то дальше воевать отправили в экзотические страны.......

Напишу на запрещённую тему, ни в каких группах по поддержке Донбасса эта тема не поднимается, нельзя, опасно. Даже если задонбассовская группа позиционирует себя оппозиционной, админам запрещено о заключённых добровольцах писать, фсбеее везде рулит. И на патриотических каналах фсб-ееееееееееее рулит, патриоты вы наши хр.новы.

В Донецком СИЗО сидят более 200 человек россиян, примерно столько же в СИЗО ЛНР. Просто ЛНР-ий СИЗО сильно закрыт, не узнать, что там да как, не помочь хоть передачками. Когда-то многих сидельцев пытали, видимо в благодарность за приезд защищать русских Донбасса. Поначалу сидельцев выдавали Украине, активисты стали возмущаться, вроде перестали выдавать. Практикуется набор сидельцев на войну - или срок навсегда и замучаем или идёшь воевать в какую-нибудь Сирию.

В министерствах госбезопасности ЛНР и ДНР сидят сбу-ки, потому ничего хорошего добровольцам не светит. Всех порядочных ополченцев, добровольцев - до сих пор вычисляют, вешают на них дела и закрывают. Повезло тем, кто вовремя сбежали. Повоевали.

Уже до многих дошло, что сбу и фсб активно сотрудничают друг с другом с самого начала, верно служат коллективному олигархату. С ними всё понятно, у нас в России - кто заступаться будет за русских в тюрьмах ДНР и ЛНР?

Олигархо-режим развязал войну, с обеих сторон людей мотивировали, страшные кадры им показывали, люди побросали семьи, работу, побежали воевать и выживших рассадили по тюрьмам, кого-то выдали, кого-то до смерти замучили, кого-то дальше воевать отправили в экзотические страны. А те, кто в России - в штаны наложили, чтоб поднять тему освобождения пленных уже из донбассовских застенок болтают обо всём, о Хабаровске, о Путине, об армяно-азербайджанском конфликте, просто о Донбассе и об Украине и молчание о своих, с кем воевали плечом к плечу.

Такое позорище, блогеры, журналисты - задонбассовские, ау, бабло заработали своей писаниной о войне, да на сборе гуманитарки и слились?

Русские, мы бросили русских на Донбассе. На Донбассе, который под двойной оккупацией теперь, под российско-украинским олигархатом и под их коллективными спецслужбами.

Война была устроена для ликвидации пассионариев с обеих сторон, для отвлечения внимания от усиленного грабежа, паразиты между собой как торговали, так и торгуют, а донбассовцам устроили изощрённый геноцид, особенно добровольцам первой волны. И если на Украине есть кому заступиться за воевавших с Донбассом, Россия и Донбасс своих побросали. Только несколько активистов, по пальцам можно их пересчитать, как-то ещё хоть передачками помогают, да иногда три копейки на юристов собирают, но их так мало, что сидеть добровольцам, ополченцам и сидеть.

Нам всем надо было кричать о сложении оружия, даже если нас разжигали кадрами из Одессы, кадрами убитых детей, надо было всем миром кричать о том, чтобы обе стороны опомнились. Войну бы мы не смогли предотвратить, нет у нас сми, но может смогли бы сократить количество убитых и посаженных. Мозговой попытался вести переговоры с противостоящей стороной, но его сразу же убили рф-кие наёмники. По сути, на нас кровь и ответственность за то, что произошло и нет нам прощения, даже если мы не зазывали на войну, надо было сильнее упор делать на обращения к обеим сторонам. Обе стороны забыли, что они в оккупации. Наёмников бы не отговорили, но на кого-то быть может повлияли. Надеюсь, разбор - как нас дурили, хотя бы на какое-то время послужит нам уроком. Мы в оккупации, идёт ковид-война с населением планеты Земля, усиленное сокращение, тут давайте включать мозги и объединяться.

Сейчас особенно отвратительны путинские группы «Вежливых людей», со своими админами на зарплатах. Когда лучших командиров Донбасса поубивали наёмники из РФ, когда несколько сотен россиян сидят в тюрьмах Донбасса и сроки у них огромные и дела им шьют сбу-ки из министерств госбезопасности ДНР и ЛНР. Когда эти люди теперь никому не нужны, а местное население Донбасса до смерти запугано и боится за них вступиться, а россияне просто забыли про их существование. А суды в этих квазиреспубликах похлеще россиянских судов. Вне сомнения, из этих нескольких сотен есть и те кто явно виноват , так не бывает, чтобы без паршивой овцы, но надо понимать, что Донбасс давно сдан, раз сбу-ки и укрочиновники везде рассажены. И задача стоит такая – пересажать всех порядочных людей с боевым опытом. Не получилось сжечь на войне – так хотя бы надолго изолировать. Повоевавшие украинцы должны понимать, что и с ними будут так же разбираться, просто попозже.

Ну, если РФ регулярно передаёт Украине донбассовских защитников, уже к этому позору привыкли, а вот позора о сидельцах на Донбассе – решили просто не замечать.

К чему написала всё это, пошумели люди об обмене, хоть какое-то количество пленных обменяли, давайте поднимать тему посаженных россиян на Донбассе. И если так вышло, что на Донбассе рулит сбу, то может стоит напрямую к украинскому руководству обращаться?

Русские своих не бросают ? Бросают, причём регулярно, цинично и подло, придумывают отговорки своему равнодушию, трусят или есть ещё русские?

Источник: https://vk.com/lulululalalalululu