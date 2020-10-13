Русские своих не бросают . Елена Рохлина
Война была устроена для ликвидации пассионариев с обеих сторон, для отвлечения внимания от усиленного грабежа, паразиты между собой как торговали, так и торгуют, Олигархо-режим развязал войну, с обеих сторон людей мотивировали, страшные кадры им показывали, люди побросали семьи, работу, побежали воевать и выживших рассадили по тюрьмам, кого-то выдали, кого-то до смерти замучили, кого-то дальше воевать отправили в экзотические страны.......
Напишу на запрещённую тему, ни в каких группах по поддержке Донбасса эта тема не поднимается, нельзя, опасно. Даже если задонбассовская группа позиционирует себя оппозиционной, админам запрещено о заключённых добровольцах писать, фсбеее везде рулит. И на патриотических каналах фсб-ееееееееееее рулит, патриоты вы наши хр.новы.
В Донецком СИЗО сидят более 200 человек россиян, примерно столько же в СИЗО ЛНР. Просто ЛНР-ий СИЗО сильно закрыт, не узнать, что там да как, не помочь хоть передачками. Когда-то многих сидельцев пытали, видимо в благодарность за приезд защищать русских Донбасса. Поначалу сидельцев выдавали Украине, активисты стали возмущаться, вроде перестали выдавать. Практикуется набор сидельцев на войну - или срок навсегда и замучаем или идёшь воевать в какую-нибудь Сирию.
В министерствах госбезопасности ЛНР и ДНР сидят сбу-ки, потому ничего хорошего добровольцам не светит. Всех порядочных ополченцев, добровольцев - до сих пор вычисляют, вешают на них дела и закрывают. Повезло тем, кто вовремя сбежали. Повоевали.
Уже до многих дошло, что сбу и фсб активно сотрудничают друг с другом с самого начала, верно служат коллективному олигархату. С ними всё понятно, у нас в России - кто заступаться будет за русских в тюрьмах ДНР и ЛНР?
Олигархо-режим развязал войну, с обеих сторон людей мотивировали, страшные кадры им показывали, люди побросали семьи, работу, побежали воевать и выживших рассадили по тюрьмам, кого-то выдали, кого-то до смерти замучили, кого-то дальше воевать отправили в экзотические страны. А те, кто в России - в штаны наложили, чтоб поднять тему освобождения пленных уже из донбассовских застенок болтают обо всём, о Хабаровске, о Путине, об армяно-азербайджанском конфликте, просто о Донбассе и об Украине и молчание о своих, с кем воевали плечом к плечу.
Такое позорище, блогеры, журналисты - задонбассовские, ау, бабло заработали своей писаниной о войне, да на сборе гуманитарки и слились?
Русские, мы бросили русских на Донбассе. На Донбассе, который под двойной оккупацией теперь, под российско-украинским олигархатом и под их коллективными спецслужбами.
Война была устроена для ликвидации пассионариев с обеих сторон, для отвлечения внимания от усиленного грабежа, паразиты между собой как торговали, так и торгуют, а донбассовцам устроили изощрённый геноцид, особенно добровольцам первой волны. И если на Украине есть кому заступиться за воевавших с Донбассом, Россия и Донбасс своих побросали. Только несколько активистов, по пальцам можно их пересчитать, как-то ещё хоть передачками помогают, да иногда три копейки на юристов собирают, но их так мало, что сидеть добровольцам, ополченцам и сидеть.
Нам всем надо было кричать о сложении оружия, даже если нас разжигали кадрами из Одессы, кадрами убитых детей, надо было всем миром кричать о том, чтобы обе стороны опомнились. Войну бы мы не смогли предотвратить, нет у нас сми, но может смогли бы сократить количество убитых и посаженных. Мозговой попытался вести переговоры с противостоящей стороной, но его сразу же убили рф-кие наёмники. По сути, на нас кровь и ответственность за то, что произошло и нет нам прощения, даже если мы не зазывали на войну, надо было сильнее упор делать на обращения к обеим сторонам. Обе стороны забыли, что они в оккупации. Наёмников бы не отговорили, но на кого-то быть может повлияли. Надеюсь, разбор - как нас дурили, хотя бы на какое-то время послужит нам уроком. Мы в оккупации, идёт ковид-война с населением планеты Земля, усиленное сокращение, тут давайте включать мозги и объединяться.
Сейчас особенно отвратительны путинские группы «Вежливых людей», со своими админами на зарплатах. Когда лучших командиров Донбасса поубивали наёмники из РФ, когда несколько сотен россиян сидят в тюрьмах Донбасса и сроки у них огромные и дела им шьют сбу-ки из министерств госбезопасности ДНР и ЛНР. Когда эти люди теперь никому не нужны, а местное население Донбасса до смерти запугано и боится за них вступиться, а россияне просто забыли про их существование. А суды в этих квазиреспубликах похлеще россиянских судов. Вне сомнения, из этих нескольких сотен есть и те кто явно виноват , так не бывает, чтобы без паршивой овцы, но надо понимать, что Донбасс давно сдан, раз сбу-ки и укрочиновники везде рассажены. И задача стоит такая – пересажать всех порядочных людей с боевым опытом. Не получилось сжечь на войне – так хотя бы надолго изолировать. Повоевавшие украинцы должны понимать, что и с ними будут так же разбираться, просто попозже.
Ну, если РФ регулярно передаёт Украине донбассовских защитников, уже к этому позору привыкли, а вот позора о сидельцах на Донбассе – решили просто не замечать.
К чему написала всё это, пошумели люди об обмене, хоть какое-то количество пленных обменяли, давайте поднимать тему посаженных россиян на Донбассе. И если так вышло, что на Донбассе рулит сбу, то может стоит напрямую к украинскому руководству обращаться?
Русские своих не бросают ? Бросают, причём регулярно, цинично и подло, придумывают отговорки своему равнодушию, трусят или есть ещё русские?
О Серый опять зажигает.
Лена Рохлина это у которой мама убила папу-генерала?
Она конечно теперь стала разбираться в политике ))
А сына Чикатило когда послушаем?
Как бы да, запрещенная тема? Ну, кто-то знает, что запрещённая тема не может появиться на виду никогда и ни при каких обстоятельствах, значит не запрещенная. Добавлю и я чуть не запрещённого: по-моему мнению спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы специально служить своему государству, кто бы и что бы ни думал про то. Так вот, фактически и страну агрессора и мою страну связывает между собой столько общего, что разделить их спецслужбы невозможно ни фактически ни исторически и никак, конечно они между собой дружат информацией. В самый разгар агрессии наши страны продают друг другу и газ, и оружие, и много чего ещё, хотя как бы и воюют потихоньку, не с размахом и не с энтузиазмом невиданным, а именно что потихоньку. А раз они воюют, значит надо им воевать, нет у них другого выхода. Да и сами подумайте своей башкой неумной: взяли и отобрали у нас то шельф, то крым, а то и целый донбасс и луганск, и что после всего этого отдать и ещё чего-нибудь задаром? нет, задаром не отдадим, умеем за себя постоять, вы нам клок волос на лбу вырвали? извольте и мы вам рожу то зардерём до крови, и больно и несмертельно, самое то что и надо. Вот так. А уж кто кого и где бросил, то сами разбирайтесь. Суть – не важно. Важно другое: можем и клок волос, можем и рожу, и это всё просто так играючи. И не дай боже нас злить по-настоящему.
Ничего не можете.
Вру…….
Можете исдохнуть.
И это всё.
Сейчас КОВИТ упокоит ещё 5 млн и останется 20.
всего-то
Злюка Вы, Русофил, даже и неумная, нихрена не поняли. Сдохнуть и вы тоже можете. Не в том дело. И даже близко не в том.
А какая разница злюка или добрюка?
Я Вам даю информацию Вам если с головой в порядке надо оценить ЛЖИВАЯ она или нет.
Не добрая или злая и ПРАВДА или ЛОЖЬ.
А Вы даже это не можете.
Т.е МОЗГ работает в зомборежиме.
Ненужные эмоции чтоб СЕБЕ не признаться что ВАС тихо спокойно уничтожают.
Могли бы, давно бы сделали, а так с начала времён правления Порошенко-великолепного слушаем. Крым вернулся домой и я этому рад.
“На востоке Украины идет удивительная война, в которой два русскоязычных народа убивают друг друга, а приказы им отдают люди, которые между собой общаются на иврите» (Алексей Мозговой).
Так Мозговой убивая получал приказы на иврите ))
Как интересно ))
А ты сомневаешься,что на иврите?В далёком 2008 во время выборов мэра Киева,я попал в офис Юлии Тимошенко.Скажу честно,у меня был шок.В её офисе было человек 10 охраны и ещё человек 30 работников,не евреев там не было,от слова совсем не было!И некоторые общались на иврите.
Вот и шо, опять евреи виноватые? дело конечно же не в евреях, те ребята – специалисты что надо, во всяком случае все кого я уважаю из них, а неспециалистов я не уважаю. И вы вот удивитесь, но как специалистов если я кого и уважаю, то за редким исключением они таки да – евреи, и думаю это даже и не случайность а закономерность.
И да, есть ещё очень много русских – тоже что надо, но вот почему же у них еврейские фамилии?
Сима и Фима таки не виноваты,а Ротшильды,Рокфеллеры,Опенгеймеры,таки да,виноваты.И кстати, Симу и Фиму,они пустят под нож не задумываясь.
Зачёт по личной безопасности сдали. Не волнуйтесь.