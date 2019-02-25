Экзамены на человекообразие, или Там русский дух? Там Русью и не пахнет!

Совсем недавно на широких экранах нашей страны состоялась премьера российско-китайской комедии режиссёра Акаки Сахелашвили и Ся Хао «Как я стал русским». Комедия является киноадаптацией одноимённого телесериала 2015 года на канале СТС, получившего большой успех в Китае. Кому же, как не грузину и китайцу, хорошо известны особенности русского менталитета и духа, глубинные свойства русского народа…

Безусловно, русский – это наднациональное и мировоззренческое понятие, включающее в себя систему морально-нравственных человеческих ценностей и смысложизненных ориентиров.

Сюжет фильма «Как я стал русским»

Итак, русская девушка Ира во время туристической поездки по Китаю знакомится с китайским парнем Пеном, который влюбляется в неё и спустя некоторое время приезжает в Москву с предложением руки и сердца.

Логично вплетаясь в канву режиссёрского замысла, фоном звучат слова «национального» музыкального исполнителя:

Вчера приснился сон прекрасный:

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почём твои златые купола?

Но на пути к семейному счастью встаёт властный отец возлюбленной, который сильно против внуков-китайчат.

Так какими же качествами характера должен обладать китаец, чтобы, пройдя череду испытаний, смягчить волю отца и стать в России своим, доказать, что достоин жить на русской земле?

Зная об идейных тенденциях современного кинематографа, наивно было бы надеяться, что фильм напомнит зрителю о том, что русский человек – это всегда созидатель и творец, довольствующийся малым, а не бездумный потребитель и паразит. Что русский всегда готов пойти на благое дело ради ближнего или во имя высоких идеалов, потому что у него необычайно широкая и щедрая душа, в которой заложена огромная сила – голос совести, заставляющий бороться за справедливость, отстаивать традиционные человеческие ценности. А ещё русский – это всегда патриот, готовый защищать родную землю:

Тот – русский, чья душа живёт в России,

Чьи помыслы – о матушке, о ней.

И современный русский уже отлично сегодня понимает, что утверждение о том, что пьянство является отличительной чертой и чем-то вроде национальной особенности русского народа – не более чем исторический миф. Всякие «теоретики алкоголизма» ссылаются на исконность хмельных застолий. Но факты свидетельствуют о другом. Славянские цари проводили антиалкогольную политику.

Русскому мировоззрению чужда философия потребления, индивидуализм, бездумное и слепое стремление к роскоши и порокам.

А теперь знакомьтесь с главными персонажами.

Русские, на первый-второй-третий рассчитайсь!

Первый «русский»: папа Иры, Анатолий Анатольевич, – богатый, тщеславный одинокий мужчина, погрязший в материализме, индивидуализме и понтах, потребляет много алкоголя, живёт в огромном особняке и обслуживается прислугой.

Один наш современник хорошо выразился о таких:

Солидный вид, манера поведенья –

Всё дьяволом продумано хитро.

Но беспощадный вирус вырожденья

Сточил бесславно всё его нутро.

Второй «русский»: бывший жених Иры – глупый, порочный инфантил, постоянный клиент ночных клубов и проституток, всё время пьяный.

Мальчики современные –

Мода до тошноты…

Вещи у них отменные

И до небес понты…

Идолы первого и второго – деньги и удовольствия.

Третий «русский»: девушка Ирина – пустая, вечно скучающая от безделья, ничем не интересующаяся и не занимающаяся никаким делом, желающая только развлекаться, распутная девица, перебирающая парней, готовая отдаться уже после мимолётного знакомства.

Чему учит картина?

1. Комедия направлена на ПРОПАГАНДУ АЛКОГОЛЯ, который льётся рекой на протяжении всего фильма, подкрепляя миф, что русские – заядлые пьяницы, и, чтобы стать русским, нужно уметь пить много и весело.

Первое испытание китайского жениха: игра Рулетка, в течение которой папа Иры и Пен по очереди искромётно и с диким энтузиазмом опустошают рюмки, в которых и водка, и вода – кому как повезёт. Напиваются в хлам, китайского парня еле живого прислуга относит в спальню. Папа падает навзничь без чувств.

На утро все живы. Относительно… Фоном звучат слова другого «национального» музыкального исполнителя:

Над родною страной солнышко встаёт,

А российский мужик пьяный уж орёт…

В День защитника Отечества в доме Анатолия собираются гости, на праздничном столе – «элитный дорогой» алкоголь. Хозяин произносит тост, звучащий как откровенный стёб над всем русским народом, над всей страной:

– С праздником! С Днём защитника Отечества!

Все «защитники» опустошают бокалы.

2. Кинолента поддерживает КУЛЬТ СВОБОДНЫХ ПЛОТСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ, изображает русскую девушку как порочную и легкодоступную.

До знакомства с Пеном у Иры было много «бывших», которых не принял её отец. А недельное знакомство и незнание языков не остановили молодых людей, и они близко познали друг друга ещё в туристической поездке русской девушки по Китаю, в самом начале фильма. Туристический роман и постель с мало знакомым иностранцем – это по-русски, по мнению режиссёров.

– Мы же с тобой обнимались, целовались… спались…или тебе не понравилось? – ещё больше суживает глаза и ехидно улыбается китайский парень.

В московском отеле пред тем, как отправиться к отцу просить разрешение на брак, молодые занимаются сексом.

3. Комедия пропагандирует КУЛЬТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И УДОВОЛЬСТВИЙ как источник основной искренней радости и смысла жизни русского народа.

– Огонь его не берёт! – удивляется стойкости китайца папаша. – Теперь попробуем огонь и воду! До изнеможения герои парятся в бане, а затем, естественно, ныряют в прорубь. Пен чуть не тонет, потому что не умеет плавать…

Следующим испытанием явилась, конечно же, охота на медведя, на которой героически ведёт себя только китайский гость.

Напившись в День защитника Отечества, Анатолий с друзьями устраивают гонки на снегоходах, которые заканчиваются несчастным случаем, но простой китайский парень проявил всю свою отвагу, продемонстрировав, что готов пожертвовать собой ради невесты. После чего Анатолий громогласно и уверенно заключает: «Русские СВОИХ не бросают!» И соглашается на брак.

4. Кинолента пропагандирует расовое смешение, так настойчиво уже давно с экранов капающая на мозги через музыкальные клипы, фильмы, телепередачи. Дело не в расах как таковых и единичных случаях смешанных браков, а в упорной популяризации этого явления, что ведёт к размытию расовой идентификации людей и деградации белой расы.

Посыл: искать мужей предпочтительно среди иностранцев, афроамериканцев, китайцев, потому что они настоящие, честные, остроумные, жизнь готовы за вас отдать. А русские мужики слабые, пьяницы и ни на что не способные.

И вот Пен уже с радостью легко называет Анатолия папой. Будто только и мечтал об этом и, наконец, дождался.

– Право быть русским нужно выстрадать, – гордо заключает китайский персонаж, достойно выстрадав алкогольное отравление, баню, купание в проруби, охоту, гонки на снегоходах.

Итого:

Таким образом, данное «кино на заказ», извращая особенности национального русского характера, направлено на дискредитацию образа русского человека и формирование имиджа России как отсталого государства, что чётко вписывается в тенденцию широко развёрнутой в мире русофобии.

В кафе московского торгового центра, наблюдая обилие ярких и сверкающих вывесок, товаров и снующих людей, Пен с насмешкой удивляется:

– Как будто и не уезжал из Китая!

Тем временем русских в киноленте не обнаружено! За них выдаются какие-то человекообразные, без чувства национального самосознания и достоинства, ведущие паразитический псевдорусский образ жизни.

И в какой-то момент приходит озарение, что человечным и «самым русским» в фильме является этот самый китаец: целеустремлённый, настойчивый, искренний, непоколебимый, он выучил язык, приехал в Россию вопреки воле родителей, а ведь в Китае 1 миллиард невест, и показал готовность пожертвовать собой.

Китаец в фильме по всем показателям превосходит русских? К чему такой посыл?

А ведь уже давным-давно по всей нашей стране разъезжают фуры с китайским урожаем, который собирают до пяти за сезон китайские фермеры в Красноярском крае, да только на этой земле ничего потом не растёт. В Сибири и тайге китайцы вырубают для себя гектары леса. Потому что им сдают нашу родную землю в аренду за гроши и позволяют её уродовать.

А помните: До чего земля большая,

Величайшая земля.

И была б она чужая,

Чья-нибудь, а то – своя.

И как уже явно и откровенно звучат посылы подобных кинолент в контексте развернувшейся в полную силу в нашей стране китайской интервенции. И если мы ничего не поймём и не предпримем, то случаев завуалированного да и откровенного коллаборационизма, пока информационного, но со временем и физического, окажется больше, чем попыток организации сопротивления. А это уже вопрос национальной безопасности, как русский язык, русская история…

Как бы через несколько десятков лет какой-нибудь русский блоггер, живя в России, не снял видео на тему: «Как я стал китайцем».

Нам надо встрепенуться и правильно понять сейчас послание такого киношлака, от которого становится стыдно, повернуть его смысл в свою пользу! Необходимы правильные помыслы и реальные действия во спасение Отечества и его будущих поколений. История России – это история борьбы русского народа за свою независимость. Мы русские и поэтому мы должны победить! Просто обязаны, потому что если не мы, то нас.

Юлия Бриг

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/ekzamenyi-na-chelovekoobrazie/