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“Мирный протест”

07:12. 13 октября 2020 203 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Белорусское ТВ о "мирном протесте". Озвучено несколько прямых угроз:

1. Сотрудники МВД при необходимости будут использовать боевое оружия для стрельбы по радикалам на поражение.
2. В сюжете сначала рассказывают о том, как в 90х физически отстреляли белорусских бандосов. Потом митингующих радикалов сравниваются с ними. И делается прозрачный намек, что "можем повторить" и "рука не дрогнет".
3. Аресты и задержания продолжатся, как и заведение уголовных дел. Активная демонстрация задержанных, служит иллюстрацией для текущих и анонсом следующих задержаний. Аресты не скрывают, а наоборот – всячески демонстрируют.



В целом, посыл данных сюжетов вполне понятен и увязан с текущей работой Лукашенко по Конституционной реформе и "придворной оппозиции". Одной части оппозиции дадут пряник участия в легальном политической процессе, а другую будут давить по максимуму, в том числе и силой. Так что, весьма вероятно, на следующей неделе винтить оппозиционеров будут еще активнее. Такая вот нехитрая линия "кнута и пряника". Ну а задача белорусско-росийского ТВ состоит в том, чтобы донести этот расклад до основной массы населения, а также до колеблющихся, которым параллельно показывают два пути развития события – легальный и нелегальный, вместе с возможными последствиями.

Так как в ЕС видят, что Лукашенко уже прочно идет по этому пути и договариваться с польско-литовской оппозицией не собирается, санкции персонально против него неизбежны. Предварительное решение в ЕС о них уже принято. После их введения, возможности Лукашенко по использованию ЕС как одной из опорных точек своей многовекторной политики будут окончательно обнулены. В свою очередь Лукашенко будет использовать фактор санкций и внешнего давления, а также бегающую по заграницам оппозицию для создания картины – противостояния Белоруссии внешней угрозе, акцентируя внимания не на внутренних причинах протестов, а на их внешний контур. Благо, санкционная дубинка ЕС и активность Тихановской, позволяет без особых проблем создавать эту картинку, что безусловно сказывается, в числе прочего, и на численности протестных митингов, куда перестают ходить колеблющиеся., оставляя радикальное ядро наедине с сотрудниками Караева. И вполне очевидно, что в определенный момент, когда кроме ядра ничего не останется, его постараются ликвидировать одним ударом.

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6241210.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 6865 5870
    Леонид Петрович Плотников 13 октября 2020 в 9:00

    Кажется, приближается время, когда Лукашенко, чувствуя себя “загнанным в угол”, будет вынужден издать указ о предвоенном положении и угрозе нападения. Объявить режим осажденной крепости, закрыть границы, обезвредить внутренних врагов белорусского народа.

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  • 794 662
    Valeriy Bondarik 13 октября 2020 в 10:13

    ,,…ПРИВЕТствую Вас…,,

    Оно такое…Правдиво–ЗАМАЛЧИВАЕМОЕ…итак:
    ““““`
    ~~~ Истоки РАДИКАЛизма(в РБ)…~~~

    _СТОЛЬКО лет Внушали,но оказалось ЗРЯ!
    В РБ нынешней НЕ уважают – ТАМошнего “царя”…!
    “бацько-бацько-бацько” – МНОГО лет Внушали!
    НО…этого “ПЕРСОНАЖА” – люди уважать ПЕРЕСТАЛИ!
    * Т.К.многие-пятилетки – “их-сиятельство” – РБ ОБМАНЫВАЛи…

    _МНОГИЕ ПЯТИЛЕТКИ страна – в СТРАХЕ “жила”!
    ЕГО власть Народ РБ,в…”народец” ПРЕВРАТИЛА!
    “ЗОМБИящик”(ТВ),из года в год – Запугивал Народ…
    Он говорить Правду о Реалиях в РБ – никому НЕ даёт!
    * Устал и ВОЗНЕНАВИДЕЛ в стране – ВЕСЬ Народ!

    _Его КУЛЬ единовластия И насилия – со всех сторон!
    “ХОМУТ” СТРАХА и молчания НА страну – “одел” ОН!
    Он ДОЛГИЕ годы КУЛЬТИВИРОВАЛ – к себе “УВАЖЕНИЕ”!
    оЗЛОбил в-итоге он,по отношению К СЕБЕ – Всё население!
    * и в том,что его НЕНАВИДЯТ – нет в стране сомнения!

    _Даже бел-ПЕНСИОНЕРОВ,ВЧЕРАШНИЙ – “ОТЧИМА~ляхторат”…
    НЫНЕ этот ОТЧИМ – винтит-и-БЬЁТ…ВСЕХ подрят…
    Пенсионеров “ВИНТЯТ-ВНУКИ” – ОМОНовский отряд!
    Н-да – “соц-ориентированному” государству – УЖЕ НИКТО НЕ рад!
    * полит-социал РЕПРЕССИЯМ – этот ОТЧИМ рад…???!!!…

    _В Минске ОМОН – пенсионеров БИЛ и ГАЗОМ “КОРМИЛ”…
    А ведь ТАМошний пенстонер,”VЧЕРА” – За Лукашенко БЫЛ…!
    ЕЖЕНЕДЕЛЬНО выходят в РБ на “парад” – ЛАГу в РБ – НИКТО НЕ рад!
    он – ПЕРЕСИДЕНТ,его НЕ уважают!ОТСТАВКИ его – в РБ желают!
    * Он для РБ – ПРЕГРАДА на пути, он – НА Пенсию – ДОЛЖЕН УЙТИ!

    _И то,что социум РАДИКАЛИЗИРОВАЛСЯ – Виноват от-власти ОБМАН!
    Старт “ПОЛИТ-домино” – БЫЛ “нароДНОЙ” властью ДАН…
    РБ НЕ хочет “жить”,в ЛАГ-ОБМАНе – Перемены Нужны (в)стране!
    * ЗА радикализм САЖАТЬ,а ЛУКАшенко – На Пенсию ОТПРАВЛЯТЬ!!!
    * ЛУКАшенковсвкая власть,превращатся В-”МАСТЬ” – Пора ЭТО Признать!!!
    ““““““““““““““““““““““““[46-12]
    -> Удачи тебе,Прекрасная Белоруссия!
    Пусть мир иСпокойствие ВЕРНУТЬСЯ в страну!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 13-10-2020.

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