“Мирный протест”
07:12. 13 октября 2020 203 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Белорусское ТВ о "мирном протесте". Озвучено несколько прямых угроз:
1. Сотрудники МВД при необходимости будут использовать боевое оружия для стрельбы по радикалам на поражение.
2. В сюжете сначала рассказывают о том, как в 90х физически отстреляли белорусских бандосов. Потом митингующих радикалов сравниваются с ними. И делается прозрачный намек, что "можем повторить" и "рука не дрогнет".
3. Аресты и задержания продолжатся, как и заведение уголовных дел. Активная демонстрация задержанных, служит иллюстрацией для текущих и анонсом следующих задержаний. Аресты не скрывают, а наоборот – всячески демонстрируют.
В целом, посыл данных сюжетов вполне понятен и увязан с текущей работой Лукашенко по Конституционной реформе и "придворной оппозиции". Одной части оппозиции дадут пряник участия в легальном политической процессе, а другую будут давить по максимуму, в том числе и силой. Так что, весьма вероятно, на следующей неделе винтить оппозиционеров будут еще активнее. Такая вот нехитрая линия "кнута и пряника". Ну а задача белорусско-росийского ТВ состоит в том, чтобы донести этот расклад до основной массы населения, а также до колеблющихся, которым параллельно показывают два пути развития события – легальный и нелегальный, вместе с возможными последствиями.
Так как в ЕС видят, что Лукашенко уже прочно идет по этому пути и договариваться с польско-литовской оппозицией не собирается, санкции персонально против него неизбежны. Предварительное решение в ЕС о них уже принято. После их введения, возможности Лукашенко по использованию ЕС как одной из опорных точек своей многовекторной политики будут окончательно обнулены. В свою очередь Лукашенко будет использовать фактор санкций и внешнего давления, а также бегающую по заграницам оппозицию для создания картины – противостояния Белоруссии внешней угрозе, акцентируя внимания не на внутренних причинах протестов, а на их внешний контур. Благо, санкционная дубинка ЕС и активность Тихановской, позволяет без особых проблем создавать эту картинку, что безусловно сказывается, в числе прочего, и на численности протестных митингов, куда перестают ходить колеблющиеся., оставляя радикальное ядро наедине с сотрудниками Караева. И вполне очевидно, что в определенный момент, когда кроме ядра ничего не останется, его постараются ликвидировать одним ударом.
Кажется, приближается время, когда Лукашенко, чувствуя себя “загнанным в угол”, будет вынужден издать указ о предвоенном положении и угрозе нападения. Объявить режим осажденной крепости, закрыть границы, обезвредить внутренних врагов белорусского народа.
,,…ПРИВЕТствую Вас…,,
Оно такое…Правдиво–ЗАМАЛЧИВАЕМОЕ…итак:
““““`
~~~ Истоки РАДИКАЛизма(в РБ)…~~~
_СТОЛЬКО лет Внушали,но оказалось ЗРЯ!
В РБ нынешней НЕ уважают – ТАМошнего “царя”…!
“бацько-бацько-бацько” – МНОГО лет Внушали!
НО…этого “ПЕРСОНАЖА” – люди уважать ПЕРЕСТАЛИ!
* Т.К.многие-пятилетки – “их-сиятельство” – РБ ОБМАНЫВАЛи…
_МНОГИЕ ПЯТИЛЕТКИ страна – в СТРАХЕ “жила”!
ЕГО власть Народ РБ,в…”народец” ПРЕВРАТИЛА!
“ЗОМБИящик”(ТВ),из года в год – Запугивал Народ…
Он говорить Правду о Реалиях в РБ – никому НЕ даёт!
* Устал и ВОЗНЕНАВИДЕЛ в стране – ВЕСЬ Народ!
_Его КУЛЬ единовластия И насилия – со всех сторон!
“ХОМУТ” СТРАХА и молчания НА страну – “одел” ОН!
Он ДОЛГИЕ годы КУЛЬТИВИРОВАЛ – к себе “УВАЖЕНИЕ”!
оЗЛОбил в-итоге он,по отношению К СЕБЕ – Всё население!
* и в том,что его НЕНАВИДЯТ – нет в стране сомнения!
_Даже бел-ПЕНСИОНЕРОВ,ВЧЕРАШНИЙ – “ОТЧИМА~ляхторат”…
НЫНЕ этот ОТЧИМ – винтит-и-БЬЁТ…ВСЕХ подрят…
Пенсионеров “ВИНТЯТ-ВНУКИ” – ОМОНовский отряд!
Н-да – “соц-ориентированному” государству – УЖЕ НИКТО НЕ рад!
* полит-социал РЕПРЕССИЯМ – этот ОТЧИМ рад…???!!!…
_В Минске ОМОН – пенсионеров БИЛ и ГАЗОМ “КОРМИЛ”…
А ведь ТАМошний пенстонер,”VЧЕРА” – За Лукашенко БЫЛ…!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО выходят в РБ на “парад” – ЛАГу в РБ – НИКТО НЕ рад!
он – ПЕРЕСИДЕНТ,его НЕ уважают!ОТСТАВКИ его – в РБ желают!
* Он для РБ – ПРЕГРАДА на пути, он – НА Пенсию – ДОЛЖЕН УЙТИ!
_И то,что социум РАДИКАЛИЗИРОВАЛСЯ – Виноват от-власти ОБМАН!
Старт “ПОЛИТ-домино” – БЫЛ “нароДНОЙ” властью ДАН…
РБ НЕ хочет “жить”,в ЛАГ-ОБМАНе – Перемены Нужны (в)стране!
* ЗА радикализм САЖАТЬ,а ЛУКАшенко – На Пенсию ОТПРАВЛЯТЬ!!!
* ЛУКАшенковсвкая власть,превращатся В-”МАСТЬ” – Пора ЭТО Признать!!!
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-> Удачи тебе,Прекрасная Белоруссия!
Пусть мир иСпокойствие ВЕРНУТЬСЯ в страну!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 13-10-2020.